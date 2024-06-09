Алла — ваш гид в Самаре

Провёл экскурсии для 151 туриста

Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.