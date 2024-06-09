Это авторская экскурсия-прогулка, на которой мы проследим путь самарского театра от скоморошьих ярмарочных представлений до поистине «космических» технологий. Будем искать следы сказочных героев на улицах города. Вспомним самарские традиции театральной благотворительности и культурных салонов. А если гулять будем в выходные, сможете посмотреть семейный спектакль.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
От истоков до наших дней
Вы увидите семь театральных зданий, построенных в разное время:
— Самарский академический театр драмы
— Самарский академический театр оперы и балета
— Самарская государственная филармония
— Самарский театр кукол (прежнее и нынешнее здания)
— дом культуры железнодорожников
— театр «СамАрт»
Я поясню, как их архитектура отражает приметы различных эпох, и помогу проследить развитие самарской тетральной культуры сквозь века.
В гостях у сказки
- В поисках аленького цветочка заглянем в Аксаковский сквер, посвящённый автору знаменитой сказки.
- Вместе с Буратино переживём его приключения на интерактивной выставке в литературном музее-усадьбе, где провёл детские годы автор «Золотого ключика» А. Н. Толстой.
- Пройдём по местам, связанным с именем нашего земляка, замечательного кинорежиссёра Э. А. Рязанова, и обсудим, почему его называют «городским сказочником».
- Представим, где могли бы оказаться герои известных советских сказок.
- По завершении экскурсии вы сможете посмотреть семейный сказочный спектакль в уютном камерном театре.
Организационные детали
- Билеты на выставку (200 руб. /чел.) и на спектакль (700-1100 руб. /чел.) оплачиваются дополнительно.
- Спектакли проходят только по выходным. Чтобы попасть на спектакль, экскурсию нужно начать в определённое время: уточните его у гида в переписке к заказу.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Чапаева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 151 туриста
Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.Задать вопрос
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