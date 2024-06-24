Музей-усадьба Алексея Толстого – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-усадьба Алексея Толстого» в Самаре, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
История и жизнь самарского театра
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по театральным и сказочным местам Самары
Погрузитесь в театральную культуру Самары и окунитесь в мир сказок, связанных с именами Аксакова, Толстого и Рязанова
Начало: На площади Чапаева
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
3 600 за всё до 10 чел.
Квест-прогулка «По улицам Самары»
Пешая
2.5 часа
Квест
до 8 чел.
Квест-прогулка «По улицам Самары»
Познакомиться с волжским городом в игровом формате
Начало: На площади Революции
Расписание: в понедельник в 10:00
14 окт в 10:00
21 окт в 10:00
1 400 за человека
История и жизнь самарского театра (в группе)
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
История и жизнь самарского театра (в группе)
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
20 окт в 12:00
26 окт в 12:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    История и жизнь самарского театра
    15 июня 2024 в жаркой Самаре Алла провела нашей группе их 6 человек уникальную экскурсию. Рассказ о театрах был дополнен основными
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    фактами из истории города. Сопровожден фото материалами. В критический по перегреву момент Алла организовала нам передышку в кондиционированном помещении кафе-мороженное. Закончила в точно обозначенное время в удобном месте. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Музей-усадьба Алексея Толстого»

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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Особняк Курлиных
  9. Площадь Славы
  10. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Самаре в октябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Музей-усадьба Алексея Толстого" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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