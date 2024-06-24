2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по театральным и сказочным местам Самары
Погрузитесь в театральную культуру Самары и окунитесь в мир сказок, связанных с именами Аксакова, Толстого и Рязанова
Начало: На площади Чапаева
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
3 600₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Квест
до 8 чел.
Квест-прогулка «По улицам Самары»
Познакомиться с волжским городом в игровом формате
Начало: На площади Революции
Расписание: в понедельник в 10:00
14 окт в 10:00
21 окт в 10:00
1 400₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
История и жизнь самарского театра (в группе)
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
20 окт в 12:00
26 окт в 12:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 июня 202415 июня 2024 в жаркой Самаре Алла провела нашей группе их 6 человек уникальную экскурсию. Рассказ о театрах был дополнен основными
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Музей-усадьба Алексея Толстого»
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