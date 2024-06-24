Мои заказы

Выставки Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Самаре, цены от 3800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По старинным улицам Самары
Пешая
2.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
«Вы узнаете, как возникла Самара, пройдете по главной улице конца 19 столетия и раскроете, почему ее называли «выставкой общественной жизни»»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Ночь в Музее городских легенд Самары (23+)
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны психологии и истории наказаний в Самаре
Индивидуальная экскурсия для взрослых в Самаре. Погружение в мир городских легенд, телесных наказаний и психологии. Дегустация напитков на крыше
Начало: На улице Галактионовской
«Подвал — подборка городских легенд, а также выставка предметов для телесных наказаний»
11 дек в 23:00
12 дек в 19:00
20 000 ₽ за всё до 2 чел.
История и жизнь самарского театра
Пешая
2 часа
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по театральным и сказочным местам Самары
Погрузитесь в театральную культуру Самары и окунитесь в мир сказок, связанных с именами Аксакова, Толстого и Рязанова
Начало: На площади Чапаева
«Вместе с Буратино переживём его приключения на интерактивной выставке в литературном музее-усадьбе, где провёл детские годы автор «Золотого ключика» А»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3800 ₽4470 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    История и жизнь самарского театра
    15 июня 2024 в жаркой Самаре Алла провела нашей группе их 6 человек уникальную экскурсию.
    Рассказ о театрах был дополнен основными
    читать дальше

    фактами из истории города.
    Сопровожден фото материалами. В критический по перегреву момент Алла организовала нам передышку в кондиционированном помещении кафе-мороженное.
    Закончила в точно обозначенное время в удобном месте. Рекомендую!

