Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
«Вы узнаете, как возникла Самара, пройдете по главной улице конца 19 столетия и раскроете, почему ее называли «выставкой общественной жизни»»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны психологии и истории наказаний в Самаре
Индивидуальная экскурсия для взрослых в Самаре. Погружение в мир городских легенд, телесных наказаний и психологии. Дегустация напитков на крыше
Начало: На улице Галактионовской
«Подвал — подборка городских легенд, а также выставка предметов для телесных наказаний»
11 дек в 23:00
12 дек в 19:00
20 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по театральным и сказочным местам Самары
Погрузитесь в театральную культуру Самары и окунитесь в мир сказок, связанных с именами Аксакова, Толстого и Рязанова
Начало: На площади Чапаева
«Вместе с Буратино переживём его приключения на интерактивной выставке в литературном музее-усадьбе, где провёл детские годы автор «Золотого ключика» А»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3800 ₽
4470 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 июня 202415 июня 2024 в жаркой Самаре Алла провела нашей группе их 6 человек уникальную экскурсию.
Рассказ о театрах был дополнен основными
