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Самара — дивный град России

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
В ходе обзорной экскурсии 🧭 мы посетим три городские площади — Куйбышева, Чапаева и Революции, а также прогуляемся по трём главным улицам: Фрунзе, Куйбышева и Ленинградская.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Самара — дивный град России
Самара — дивный град России

Что вы увидите

  • Площадь Куйбышева
  • Площадь Чапаева
  • Площадь Революции
  • Улицы Фрунзе, Куйбышева и Ленинградская
  • и многое другое
Пешком по Самаре
  • В ходе прогулки мы посетим три городские площади: Куйбышева, Чапаева, Революции;
  • С Пушкинского сквера полюбуемся на прекрасный вид Волги, а также на Иверский монастырь и Жигулевский пивоваренный завод;
  • Прогуляемся по улице Фрунзе мимо купеческих особняков в стиле «модерн» и католического костела до бывшего театра-цирка «Олимп»;
  • Познакомимся с улицей Куйбышева — главной улицей старого города, которую неспроста называли «выставкой общественной жизни» Самары;
  • Заглянем на Ленинградскую улицу — «самарский Арбат».

В ходе экскурсии 🧭 мы узнаем:

  • почему на рубеже веков Самару называли «Чикаго на Волге»;
  • верно ли утверждение «Самара — город 🏙️ купеческий»;
  • действительно Куйбышев стал «запасной столицей» в годы войны.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Ул. Куйбышева, 1
Место завершения
🏁 Самара
Самара — дивный град России
Самара — дивный град России
Самара — дивный град России
Самара — дивный град России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алёна П.
Алёна П.
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