Что вы увидите
- Площадь Куйбышева
- Площадь Чапаева
- Площадь Революции
- Улицы Фрунзе, Куйбышева и Ленинградская
- и многое другое
Пешком по Самаре
- В ходе прогулки мы посетим три городские площади: Куйбышева, Чапаева, Революции;
- С Пушкинского сквера полюбуемся на прекрасный вид Волги, а также на Иверский монастырь и Жигулевский пивоваренный завод;
- Прогуляемся по улице Фрунзе мимо купеческих особняков в стиле «модерн» и католического костела до бывшего театра-цирка «Олимп»;
- Познакомимся с улицей Куйбышева — главной улицей старого города, которую неспроста называли «выставкой общественной жизни» Самары;
- Заглянем на Ленинградскую улицу — «самарский Арбат».
В ходе экскурсии 🧭 мы узнаем:
- почему на рубеже веков Самару называли «Чикаго на Волге»;
- верно ли утверждение «Самара — город 🏙️ купеческий»;
- действительно Куйбышев стал «запасной столицей» в годы войны.
Организационные детали:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алёна П.
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Алёна П. проводит ещё 6 экскурсий
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