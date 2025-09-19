Загородные мототуры: "В Кронштадт с ветерком" или "По местам Александра Невского"
Откройте для себя Петербург с новой стороны: выберите между Кронштадтом и местами Александра Невского. Незабываемые впечатления гарантированы
Эта индивидуальная мотопрогулка позволит вам погрузиться в атмосферу другой эпохи. Вариант Кронштадт предлагает поездку по дамбе Финского залива с посещением Морского собора. Маршрут по следам Александра Невского познакомит с историей читать дальше
победы князя на Неве в 1240 году.
Путешествие на мотоциклах класса Люкс, с остановками для фото и интересными рассказами, подходит как взрослым, так и детям от 12 лет. Уникальная возможность увидеть Петербург с необычных ракурсов
По набережным красавицы Невы, мимо самого высокого здания Европы — башни Газпрома — и по дамбе Финского залива с остановками для фото мы с ветерком промчимся до Кронштадта. Посетим Морской собор (Святителя Николая Чудотворца) и обратно в путь!
Вариант 2: по следам Александра Невского
Град Петра неразрывно связан с именем Александра Невского. Но Новгородский князь стал зваться Невским только после победы над шведским войском на Неве в 1240 году — именно сюда мы предлагаем отправиться на мотоциклах.
🏍 Мы встретимся на площади Александра Невского, напротив Александро-Невской лавры, рядом с памятником… Александру Невскому и проедем по самому длинному разводному мосту — да, мосту Александра Невского;)
🏍 Далее по набережным Невы доедем до поразительного Большого Обуховского моста и самого крупного жилого небоскрёба Петербурга на берегах Невы, носящего имя — Александр Невский!
🏍 Ещё немного — и мы в Усть-Ижоре. Здесь река Ижора впадает в Неву, здесь же стоит храм Александра Невского и памятник ему. Вы сможете посетить храм и сделать покупки в церковном киоске. Конечно же, вы увидите место легендарного сражения и узнаете, как разворачивались события. Мы поделимся не только фактами из официальных источников, но и теми, которые передают из поколения в поколение коренные жители Ижоры.
🏍 На обратном пути мы проедем по другому берегу Невы, по самому длинному проспекту Северной столицы — Обуховской обороны. Именно здесь когда-то началась новая эпоха Петербурга. Но это уже другая история, к которой тем не менее мы сможем слегка прикоснуться.
🏍 Заедем на смотровую площадку под вантовый мост, где вы сделаете фото с необычных ракурсов.
🏍 А также побываем на месте легендарной безаварийной посадки пассажирского самолёта на воды Невы в 1963 году.
🏍 Закончим наш мототур, вернувшись на площадь Александра Невского.
Организационные детали
Поездка подходит взрослым и детям от 12 лет
Если вас 3 человека и больше, пожалуйста, согласуйте с нами поездку до бронирования
Пожалуйста, предупредите нас, если ваш вес более 90 кг. Мы подберём для вас более комфортный мотоцикл
Как проходит поездка
Путешественники участвуют в поездке только в качестве пассажиров. За рулём — опытный водитель.
Путешествовать будем на мотоциклах класса Люкс: тихая работа двигателя, удобные сидения, музыкальное сопровождение
Мототур, включая поездку и информационную часть, полностью проводим мы, поэтому дополнительных затрат не предусмотрено, не считая добровольных пожертвований храму и самостоятельных покупок в церковном киоске-кафе (сувениры, выпечка, напитки и др.)
Точное время начала экскурсии обговаривается с гидом после внесения предоплаты. В плохую погоду время начала может сдвигаться или мотопрогулка может быть отменена (ваша безопасность — наш приоритет), в этом случае предоплата возвращается.
Шлем предоставляется в обязательном порядке, при плохой погоде мы выдадим вам ветровку
Маршрут и программа могут быть изменены в зависимости от ситуации на дорогах
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мотогид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5151 туриста
Приветствуем вас в нашем гостеприимном городе! Мы любим Санкт-Петербург, и наш любимый город отвечает нам взаимностью. Хотим поделиться с вами частичкой этих ощущений. Вкладывая душу в своё любимое дело, постоянно стараясь совершенствоваться, наша дружная команда мотогидов с многолетним стажем приложит тот максимум внимания и сил, который сделает ваше пребывание в городе на берегах Невы незабываемым!
Элла
19 сен 2025
Неожиданное предложение в ряду часто предсказуемых Питерских программ, нисколько не разочаровало! Не думала, что можно устроить самой себе такой подарок - маршрут выбрала "По местам Александра Невского". Дорога комфортна. Вел читать дальше
мототур - Николай. Дал вводную информацию до поездки. Предусмотрительно имел с собой защитный костюм. Воспользовалась им с благодарностью! В течение всей поездки был внимателен и аккуратен, максимально обеспечил ощущение комфорта и безопасности! Места удивительно душевные. Удалось посетить храм, пропитанный историей. Сделать чудесные фото. Рекомендую любителям удивиться! От души благодарю Николая и организаторов программы!
Е
Елена
25 авг 2025
Очень хотела пролететь Питер с ветерком именно на мотоциклах. Это было незабываемо. Спасибо организатору Сергею за внимание к деталям! Впечатлило внимание Николая и Юрия к своим пассажирам (к нам). Везли нас как хрустальные вазы) Места красивые. Экскурсию рекомендую для желающих ощутить скорость. Ребята, спасибо вам!!!
Е
Екатерина
8 авг 2025
Организация на отличном уровне. Сергей отвечает на все вопросы до поездки. Меня в Кронштадт сопровождал Николай, всё было отлично. Но хочу предупредить, что это не экскурсия, а именно мотопрогулка! Информацию имеет смысл заранее самому почитать про Кронштадт, про порт.
В
Валерия
20 июл 2025
Спасибо)Прокатились с ветерком,организация на уровне, ребятам отдельное спасибо за поездку, надеемся повторить)))
О
Ольга
20 июл 2025
Поездка в целом понравилась. Николай - отличный водитель и хороший человек. Места, связанные с Александром Невским, чудесные. Но на 100% комфортной поездку назвать не могу, так как высоко расположено место пассажира. Приходилось усаживаться через место водителя и подтягиваться назад. А так покаталась бы с "Мотогидом" ещё раз.
Ю
Юлия
15 июл 2025
Ездила с ребятами в Кронштадт и по ночному Питеру. Впечатления ярчайшие!!! Комфортно, интересно, весело. Драйв и немного адреналина (ровно столько, сколько нужно). Безопасно, уверенно, аккуратно! Чистейший восторг, возможность разгрузить голову и увидеть новые грани привычных маршрутов. Спасибо огромное! Обязательно ещё полётаю с вами)))
М
Мария
30 июн 2025
Благодарим Сергея за организацию, а Юрия и Николая за прекрасное проведение нашей мотопрогулки! Решила сделать подруге такой немного необычный подарок ко дню рождения, немного переживала, так как она больше любит читать дальше
спокойный и комфортный отдых, но даже она была в восторге с первых минут! Мотоциклы классные, очень удобные и тихие, водители – сама забота и спокойствие, за 2 часа мы совершенно не устали и с ветерком прокатиться тоже успели (1 час на мой взгляд это мало). Очень здорово, что можно и про продуманному за вас маршруту проехать, и при этом внести свои пожелания и корректировки. 100% мы остались довольны, точно будем рекомендовать и вернёмся ещё, спасибо вам!
М
Маргарита
6 июн 2025
Впервые в жизни прокатились с супругом на байках! Это было невероятное приключение!!! Отличный маршрут - через Кронштадт и обратно в Питер. Байкеры очень опытные, доброжелательные и заботливые. Огромное спасибо за незабываемые впечатления!!!
Л
Людмила
2 июн 2025
Если вы хотите поездку с ветерком, с супер профессионалами, то вам сюда! Отличная организация, все четко как швейцарские часы. Трепетное отношение к клиенту, приятные и эрудированные собеседники! Получила восторг, новые ощущения, счастливую дочь и общение с прекрасными людьми! К таким эмоциям всегда хочется вернуться! Это дорогого стоит!
Ксения
10 мая 2025
Договорились с организатором МОТОГИД 8 мая (ответ молниеносный) Учтено было все в деталях и пожеланиях. Катались с Юрием 9 мая до Кронштадта. Цель была именно прочистить легкие и голову))) Удалось читать дальше
с лихвой. Юрий прекрасный водитель. Безопасность на все 100%. В центр Кронштадта не стали заезжать, побродили по крепости, поболтали, сделали фото. Приятным бонусом - доставил до дома в Пушкин))) Теперь по эмоциям. ААААААА!!! КРУТО!!! Полный кайф, драйв и буря эмоций! Много прояснилось в голове. Спасибо за классный день организатору Мотогид и Юрию за потрясающий кайф и галантность)))) P. S. Увидимся в воскресение))
Татьяна
28 июл 2024
Спасибо большое за экскурсию до Кронштадта, это было незабываемо!!! Эмоции зашкаливают) Все было на высоте! В следующий раз только с вами!!!
Татьяна
5 июн 2024
Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала заявку и получила предложение со скидкой от организатора, чему очень читать дальше
порадовалась. Прогулка замечательная, действительно «с ветерком», отличные виды, красивый и величественный собор в Кронштадте Сергей пошел мне на встречу и я смогла пройтись по окрестностям города. Спасибо большое за эту поездку.
И
Ирина
5 июн 2024
Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно. Мне посоветовали обратиться к нему. Сергей любезно согласился и сопроводил читать дальше
меня в бомбической поездке в Кронштадт. Доехать из точки А в точку В вы можете по навигатору. Но навигатор не подскажет вам всех тонкостей мини-мото-путешествия. Для этого и существуют такие люди, которые собраны в этом дружном коллективе. Спасибо огромное за поездку! Однозначно всем рекомендую!
Татьяна
3 июн 2024
Очень интересный, не тривиальный маршрут «По местам Александра Невского». Непарадный Санкт-Петербург во всей своей красе. Вы встречали православный храм в жилой многоэтажке? На этой экскурсии встретите – домовой храм Святого благоверного великого князя Александра Невского. Получите массу положительных эмоций и много интересных фотографий.
В
Воробьева
18 сен 2023
очень комфортная оказалась прогулка, красивые места, интересный рассказ, я точно в сказке побывала! Чувствуешь себя в абсолютной безопасности за спиной надежного водителя, музыка добавляет драйва, вокруг прекрасные виды. В Усть читать дальше
Ижоре действительно интересно погулять, побывать в старинном храме, полюбоваться на Неву, а потом поесть горячих пирожков, с капустой были очень вкусные))). Забрали нас прямо от дома, а высадили там, где мы попросили. Немножко подвела погода, но нам тут же выдали дождевики, а в шлеме и брызги нас не доставали! Спасибо за отличный день, было очень классно!