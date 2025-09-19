Эта индивидуальная мотопрогулка позволит вам погрузиться в атмосферу другой эпохи. Вариант Кронштадт предлагает поездку по дамбе Финского залива с посещением Морского собора. Маршрут по следам Александра Невского познакомит с историей

победы князя на Неве в 1240 году. Путешествие на мотоциклах класса Люкс, с остановками для фото и интересными рассказами, подходит как взрослым, так и детям от 12 лет. Уникальная возможность увидеть Петербург с необычных ракурсов

Описание экскурсии

Вариант 1: Кронштадт

По набережным красавицы Невы, мимо самого высокого здания Европы — башни Газпрома — и по дамбе Финского залива с остановками для фото мы с ветерком промчимся до Кронштадта. Посетим Морской собор (Святителя Николая Чудотворца) и обратно в путь!

Вариант 2: по следам Александра Невского

Град Петра неразрывно связан с именем Александра Невского. Но Новгородский князь стал зваться Невским только после победы над шведским войском на Неве в 1240 году — именно сюда мы предлагаем отправиться на мотоциклах.

🏍 Мы встретимся на площади Александра Невского, напротив Александро-Невской лавры, рядом с памятником… Александру Невскому и проедем по самому длинному разводному мосту — да, мосту Александра Невского;)

🏍 Далее по набережным Невы доедем до поразительного Большого Обуховского моста и самого крупного жилого небоскрёба Петербурга на берегах Невы, носящего имя — Александр Невский!

🏍 Ещё немного — и мы в Усть-Ижоре. Здесь река Ижора впадает в Неву, здесь же стоит храм Александра Невского и памятник ему. Вы сможете посетить храм и сделать покупки в церковном киоске. Конечно же, вы увидите место легендарного сражения и узнаете, как разворачивались события. Мы поделимся не только фактами из официальных источников, но и теми, которые передают из поколения в поколение коренные жители Ижоры.

🏍 На обратном пути мы проедем по другому берегу Невы, по самому длинному проспекту Северной столицы — Обуховской обороны. Именно здесь когда-то началась новая эпоха Петербурга. Но это уже другая история, к которой тем не менее мы сможем слегка прикоснуться.

🏍 Заедем на смотровую площадку под вантовый мост, где вы сделаете фото с необычных ракурсов.

🏍 А также побываем на месте легендарной безаварийной посадки пассажирского самолёта на воды Невы в 1963 году.

🏍 Закончим наш мототур, вернувшись на площадь Александра Невского.

Организационные детали

Поездка подходит взрослым и детям от 12 лет

Если вас 3 человека и больше, пожалуйста, согласуйте с нами поездку до бронирования

Пожалуйста, предупредите нас, если ваш вес более 90 кг. Мы подберём для вас более комфортный мотоцикл

Как проходит поездка