Северный модерн, неоренессанс, неоготика, конструктивизм и ар-деко - на одной улице Петроградки
Однако Петербург не ограничивается Невским! На другой стороне Невы ему есть достойный соперник — Каменноостровский проспект. На прогулке вы познакомитесь с его разнообразной архитектурой, жильцами и любопытной историей.
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Описание
Что вас ожидает
Каменноостровский — соперник Невского?
По нему ездили на стрелку Каменного острова прожигатели жизни встречать рассвет. Во времена Петра здесь были аптекарские огороды и дачи, а в начале 19 века появились доходные дома и особняки в новом супермодном стиле — cеверный модерн. Позднее проспект украсился образцами других стилей и по праву стал соперником Невского.
Архитектурная лаборатория
Именно так называют Каменноостровский проспект, ведь здесь можно найти как доходные дома в стиле cеверный модерн, так и неоренессанс (творения Щуко и трёх Бенуа), и неоготику (Австрийская площадь). А также постройки советского времени — конструктивизм и ар-деко.
Наш маршрут
За 2–3 часа мы пройдём от Голубой мечети до Лопухинского сада, это около 5 км. Вы узнаете об особняке Матильды Кшесинской, позже арендованном большевиками, и о Доме эмира Бухарского. Гид расскажет, как и где погиб С. М. Киров, почему в том же доме расстреляли финских коммунистов, и многое другое. Экскурсия закончится на улице Академика Павлова у атмосферного винного гастропаба «Glasses» либо пивного бара «Квакер».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Горьковская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.