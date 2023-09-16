Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект

Северный модерн, неоренессанс, неоготика, конструктивизм и ар-деко - на одной улице Петроградки

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Часто, путешествуя по Северной столице, люди отдают предпочтение классическому центру. Тому, где сконцентрированы все главные достопримечательности.

Однако Петербург не ограничивается Невским! На другой стороне Невы ему есть достойный соперник — Каменноостровский проспект. На прогулке вы познакомитесь с его разнообразной архитектурой, жильцами и любопытной историей.
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
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Описание

Что вас ожидает

Каменноостровский — соперник Невского?

По нему ездили на стрелку Каменного острова прожигатели жизни встречать рассвет. Во времена Петра здесь были аптекарские огороды и дачи, а в начале 19 века появились доходные дома и особняки в новом супермодном стиле — cеверный модерн. Позднее проспект украсился образцами других стилей и по праву стал соперником Невского.

Архитектурная лаборатория

Именно так называют Каменноостровский проспект, ведь здесь можно найти как доходные дома в стиле cеверный модерн, так и неоренессанс (творения Щуко и трёх Бенуа), и неоготику (Австрийская площадь). А также постройки советского времени — конструктивизм и ар-деко.

Наш маршрут

За 2–3 часа мы пройдём от Голубой мечети до Лопухинского сада, это около 5 км. Вы узнаете об особняке Матильды Кшесинской, позже арендованном большевиками, и о Доме эмира Бухарского. Гид расскажет, как и где погиб С. М. Киров, почему в том же доме расстреляли финских коммунистов, и многое другое. Экскурсия закончится на улице Академика Павлова у атмосферного винного гастропаба «Glasses» либо пивного бара «Квакер».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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