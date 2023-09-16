Часто, путешествуя по Северной столице, люди отдают предпочтение классическому центру. Тому, где сконцентрированы все главные достопримечательности. Однако Петербург не ограничивается Невским! На другой стороне Невы ему есть достойный соперник — Каменноостровский проспект. На прогулке вы познакомитесь с его разнообразной архитектурой, жильцами и любопытной историей.

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Описание

Что вас ожидает

Каменноостровский — соперник Невского?

По нему ездили на стрелку Каменного острова прожигатели жизни встречать рассвет. Во времена Петра здесь были аптекарские огороды и дачи, а в начале 19 века появились доходные дома и особняки в новом супермодном стиле — cеверный модерн. Позднее проспект украсился образцами других стилей и по праву стал соперником Невского.

Архитектурная лаборатория

Именно так называют Каменноостровский проспект, ведь здесь можно найти как доходные дома в стиле cеверный модерн, так и неоренессанс (творения Щуко и трёх Бенуа), и неоготику (Австрийская площадь). А также постройки советского времени — конструктивизм и ар-деко.

Наш маршрут

За 2–3 часа мы пройдём от Голубой мечети до Лопухинского сада, это около 5 км. Вы узнаете об особняке Матильды Кшесинской, позже арендованном большевиками, и о Доме эмира Бухарского. Гид расскажет, как и где погиб С. М. Киров, почему в том же доме расстреляли финских коммунистов, и многое другое. Экскурсия закончится на улице Академика Павлова у атмосферного винного гастропаба «Glasses» либо пивного бара «Квакер».

Организационные детали