Вечером город раскрывается по-новому: игра света и тени создаёт атмосферу таинственности.
Архитектурные шедевры — от Аничкова моста до Петропавловской крепости — приобретают особое очарование, а городские легенды звучат по-новому.
Вы услышите о сложных инженерных решениях, символическом значении храмов, преданиях и мифах Петербурга.
Архитектурные шедевры — от Аничкова моста до Петропавловской крепости — приобретают особое очарование, а городские легенды звучат по-новому.
Вы услышите о сложных инженерных решениях, символическом значении храмов, преданиях и мифах Петербурга.
Описание экскурсии
Невский проспект — главная артерия Петербурга
- Аничков мост со скульптурами укротителей коней.
- Гостиный Двор — здание в стиле классицизма.
- Казанский собор с впечатляющей колоннадой.
- Фасады исторических особняков и торговых домов.
Дворцовая площадь — сердце города
- Зимний дворец — главная императорская резиденция.
- Александровская колонна — символ победы над Наполеоном.
- Главный штаб с его знаменитой аркой.
- Триумфальные ворота.
Стрелка Васильевского острова — панорама вечернего Петербурга
- Ростральные колонны с величественными фигурами.
- Биржа — архитектурный шедевр классицизма.
- Кунсткамера — первый музей России.
- Захватывающий вид на Неву и противоположный берег.
Исаакиевская площадь — архитектурный ансамбль в вечернем свете
- Исаакиевский собор — крупнейший православный храм города.
- Конногвардейский манеж — прекрасный образец классицизма.
- Мариинский дворец — бывшая резиденция великих князей.
- Исаакиевский сквер.
Храмы и соборы
- Спас на Крови — сказочный храм с мозаичными фасадами.
- Казанский собор — образец ампира.
- Смольный собор — белоснежный архитектурный ансамбль.
Дворцовая набережная
- Крейсер «Аврора» — легендарный корабль-музей.
- Петропавловская крепость.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 10 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 557 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
17 ноя 2025
Экскурсия в общем понравилась. 2,5 часа вместо 3-х.
Артем
8 ноя 2025
Организатор неверно указал номер автобуса
Л
Любовь
28 окт 2025
Потрясающая поездка!
Огромная благодарность Елене и водителю Станиславу.
Однозначно рекомендую!
Огромная благодарность Елене и водителю Станиславу.
Однозначно рекомендую!
Т
Татьяна
25 окт 2025
Очень удобно бронировать экскурсию, организаторы своевременно предупреждают о месте встречи. К сожалению, мы на экскурсию опоздали в назначенный день и нам её перенесли. Спасибо за приятные впечатления 🙂
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Мистика и легенды Санкт - Петербурга
Узнать, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 15:00
Завтра в 17:30
1400 ₽ за человека
Групповая
Легенды и тайны Санкт-Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, путешествуя по его проспектам и набережным. Узнайте, как история и легенды переплетаются в этом городе
Начало: У метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Групповая
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Сегодня в 17:45
Завтра в 17:45
890 ₽ за человека