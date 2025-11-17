Мои заказы

Вечерняя симфония Петербурга

Архитектура, романтика и легенды городских улиц после заката
Вечером город раскрывается по-новому: игра света и тени создаёт атмосферу таинственности.

Архитектурные шедевры — от Аничкова моста до Петропавловской крепости — приобретают особое очарование, а городские легенды звучат по-новому.

Вы услышите о сложных инженерных решениях, символическом значении храмов, преданиях и мифах Петербурга.
4.8
4 отзыва
Вечерняя симфония Петербурга© Анастасия
Описание экскурсии

Невский проспект — главная артерия Петербурга

  • Аничков мост со скульптурами укротителей коней.
  • Гостиный Двор — здание в стиле классицизма.
  • Казанский собор с впечатляющей колоннадой.
  • Фасады исторических особняков и торговых домов.

Дворцовая площадь — сердце города

  • Зимний дворец — главная императорская резиденция.
  • Александровская колонна — символ победы над Наполеоном.
  • Главный штаб с его знаменитой аркой.
  • Триумфальные ворота.

Стрелка Васильевского острова — панорама вечернего Петербурга

  • Ростральные колонны с величественными фигурами.
  • Биржа — архитектурный шедевр классицизма.
  • Кунсткамера — первый музей России.
  • Захватывающий вид на Неву и противоположный берег.

Исаакиевская площадь — архитектурный ансамбль в вечернем свете

  • Исаакиевский собор — крупнейший православный храм города.
  • Конногвардейский манеж — прекрасный образец классицизма.
  • Мариинский дворец — бывшая резиденция великих князей.
  • Исаакиевский сквер.

Храмы и соборы

  • Спас на Крови — сказочный храм с мозаичными фасадами.
  • Казанский собор — образец ампира.
  • Смольный собор — белоснежный архитектурный ансамбль.

Дворцовая набережная

  • Крейсер «Аврора» — легендарный корабль-музей.
  • Петропавловская крепость.

Организационные детали

  • Все достопримечательности осматриваем снаружи.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный700 ₽
Дети до 10 лет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 557 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
читать дальше

влюбиться в этот прекрасный город. Наши ключевые направления работы — исторические экскурсии по центру, культурные маршруты с посещением музеев, современные городские прогулки и тематические экскурсии. Все наши гиды имеют профильное образование и регулярно повышают квалификацию. Гарантируем безопасность и комфорт во время экскурсий.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
С
Сергей
17 ноя 2025
Экскурсия в общем понравилась. 2,5 часа вместо 3-х.
Артем
Артем
8 ноя 2025
Организатор неверно указал номер автобуса
Л
Любовь
28 окт 2025
Потрясающая поездка!
Огромная благодарность Елене и водителю Станиславу.
Однозначно рекомендую!
Т
Татьяна
25 окт 2025
Очень удобно бронировать экскурсию, организаторы своевременно предупреждают о месте встречи. К сожалению, мы на экскурсию опоздали в назначенный день и нам её перенесли. Спасибо за приятные впечатления 🙂

