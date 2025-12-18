читать дальше

в необычные места, чтобы попробовать что-то новое. Уверена: ничто не вдохновляет так, как человеческое общение и искусство, ведь мы все такие разные, а обмен опытом приносит радость. В школьные годы училась в художественно-эстетическом лицее при Академии Штиглица, в искусствоведческом классе. У меня высшее режиссёрское и педагогическое образование, сейчас прохожу курс по общей психологии. Освоила много профессий: работала барменом и администратором в большом концертном клубе, играла в театре, работала на «Ленфильме» с режиссёром Александром Рогожкиным. Много лет занималась с дошкольниками и легко нахожу с ними общий язык. Уверена, нам будет о чём поговорить — от театра и кино до поэзии, воспитания и психологии.