Хотите научиться искусству миксологии и выведать секреты работы лучших бартендеров Петербурга — тогда это вечеринка для вас! Вы станете настоящим барменом, узнаете много нового и приготовите для себя любые коктейли под руководством профессионалов. Конечно, продегустируете напитки. Мы закроем бар для других посетителей, и внимание команды будет только вашим.
Описание мастер-класса
Вы откроете для себя мир коктейлей в одном из самых популярных баров Северной столицы:
- узнаете, как создаются легендарные напитки — от классических до современных авторских
- познакомитесь с техниками смешивания и балансом вкусов
- услышите о профессиональных приёмах и маленьких секретах барменов
- поймёте, как рождается атмосфера, в которой каждый гость чувствует себя особенным
Мы поговорим о том, как коктейли вошли в культуру и почему их названия часто связаны с неожиданными историями.
Организационные детали
- В стоимость входит мастер-класс от бармена и сопровождение гида
- Все коктейли оплачиваются отдельно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 477 туристов
Я петербурженка в третьем поколении, всю жизнь живу в Санкт-Петербурге и влюблена в этот город. Я весёлая, общительная. Обожаю путешествовать, изучать местную еду и культуру, гулять по улицам разных городов, заходить
