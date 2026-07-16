Прежде чем встретиться с картинами Ивана Шишкина в Русском музее, мы познакомимся с самим художником.
В кафе за чашкой чая или кофе поговорим о его жизни, разберём секреты знаменитых полотен и сыграем в арт-мафию. А потом отправимся на выставку, чтобы отыскать шедевры и взглянуть на них уже с новым пониманием.
В кафе за чашкой чая или кофе поговорим о его жизни, разберём секреты знаменитых полотен и сыграем в арт-мафию. А потом отправимся на выставку, чтобы отыскать шедевры и взглянуть на них уже с новым пониманием.
Описание экскурсии
В уютном в кафе обсудим историю жизни художника и его семьи, поговорим о самых известных картинах Шишкина и их секретах.
Сыграем в арт-мафию «Шишкин. Русский лес».
И отправимся в Русский музей, где найдём картины, о которых говорили.
Вы узнаете:
- почему «Утро в сосновом лесу» называют «Три медведя», хотя медведей там вовсе не три
- какую картину нашли под полом между перекрытиями в родном доме Шишкина
- как отличить сосну от ели
А ещё:
- взглянете на полотна глазами художника-натуралиста
- найдёте на одном холсте что-то лишнее
- отыщете известную картину на обёртке конфет
Организационные детали
В кафе за игрой мы проведём около 60 мин, на выставке — около 25 мин. После поиска картин вы сможете остаться изучать экспозицию самостоятельно.
Дополнительные расходы:
- напиток и десерт в кафе — ~1100–1500 ₽ за чел.
- билет в музей — 700 ₽ за взрослого, 500 ₽ за ребёнка 14–18 лет, 400 ₽ за ребёнка до 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Семейный (ребенок + родитель)
|2300 ₽
|Стандартный
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 159 туристов
Я веду свой проект, посвящённый истории искусств для детей. В его рамках создаю театрализованные квесты, на которых буду рада увидеться с вами! Также провожу другие тематические экскурсии.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Арт-мафия и выставка «Иван Шишкин. Русский лес»»
Индивидуальная
до 2 чел.
Иван Шишкин: выставка «Русский лес» с искусствоведом
Увидеть более 150 произведений и узнать о судьбе «царя леса» - важного русского пейзажиста
Начало: У корпуса Бенуа
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
от 7043 ₽ за всё до 2 чел.
Билеты
Экскурсия в Русском музее «Иван Шишкин: певец родной природы» (билеты включены)
В деталях раскрыть творческий путь уникального художника и узнать, кто же написал тех самых медведей
Начало: У корпуса Бенуа
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2750 ₽ за билет
Билеты
По выставке Шишкина в Русском музее (билеты включены)
Удивиться, как великий русский пейзажист оживлял свои картины
Начало: У корпуса Бенуа Русского музея
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2400 ₽ за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
Иван Шишкин в Русском музее: живопись - это живая беседа с Богом
Увидеть в Санкт-Петербурге лучшие полотна и узнать о судьбе художника
Начало: В корпусе Бенуа
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 8800 ₽ за всё до 5 чел.
от 5000 ₽ за группу