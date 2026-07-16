Прежде чем встретиться с картинами Ивана Шишкина в Русском музее, мы познакомимся с самим художником. В кафе за чашкой чая или кофе поговорим о его жизни, разберём секреты знаменитых полотен и сыграем в арт-мафию. А потом отправимся на выставку, чтобы отыскать шедевры и взглянуть на них уже с новым пониманием.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

В уютном в кафе обсудим историю жизни художника и его семьи, поговорим о самых известных картинах Шишкина и их секретах.

Сыграем в арт-мафию «Шишкин. Русский лес».

И отправимся в Русский музей, где найдём картины, о которых говорили.

Вы узнаете:

почему «Утро в сосновом лесу» называют «Три медведя», хотя медведей там вовсе не три

какую картину нашли под полом между перекрытиями в родном доме Шишкина

как отличить сосну от ели

А ещё:

взглянете на полотна глазами художника-натуралиста

найдёте на одном холсте что-то лишнее

отыщете известную картину на обёртке конфет

Организационные детали

В кафе за игрой мы проведём около 60 мин, на выставке — около 25 мин. После поиска картин вы сможете остаться изучать экспозицию самостоятельно.

Дополнительные расходы: