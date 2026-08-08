Мастер-класс по акварельной ботанической живописи в Санкт-Петербурге

Приглашаю вас на особенный мастер-класс для эстетов и коллекционеров впечатлений.
Вы окунётесь в атмосферу творчества и таинство создания ботанической живописи, как на страницах старинных атласов.
Я уверена — получите удовольствие от процесса и постигнете то редкое состояние «здесь и сейчас» умиротворения и гармонии с собой. И заберёте на память изображение любимых цветов.
Вы окунётесь в атмосферу творчества и таинство создания ботанической живописи, как на страницах старинных атласов.
Я уверена — получите удовольствие от процесса и постигнете то редкое состояние «здесь и сейчас» умиротворения и гармонии с собой. И заберёте на память изображение любимых цветов.
Описание мастер-класса
Встретимся за большим столом в тихой кофейне в центре города. Познакомимся за чашкой кофе или завтраком — на ваш выбор. Я порекомендую лучшие выставки и экскурсии Санкт-Петербурга.
Приступим к рисованию ваших любимых цветов по согласованному референсу. Познакомлю вас с акварельной техникой, расскажу о ботанической живописи и её истории, покажу работы знаменитых художников этого направления.
На протяжении всего мастер-класса буду помогать каждому участнику. В финале вы заберёте свой личный шедевр и рекомендации к посещению в Северной столице.
Организационные детали
- В стоимость включены все необходимые материалы и любой напиток кофейни
- Завтрак оплачивается отдельно по желанию — по меню
- Место проведения определим накануне мероприятия
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я художник, веду мастер-классы по акварельной ботанической живописи. Моё знакомство с миром искусства началось в художественной школе, где я отучилась 10 лет. Высшее художественное образование — университет кино и телевидения, кафедра
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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