Мастер-класс по акварельной ботанической живописи в Санкт-Петербурге

Приглашаю вас на особенный мастер-класс для эстетов и коллекционеров впечатлений. Вы окунётесь в атмосферу творчества и таинство создания ботанической живописи, как на страницах старинных атласов. Я уверена — получите удовольствие от процесса и постигнете то редкое состояние «здесь и сейчас» умиротворения и гармонии с собой. И заберёте на память изображение любимых цветов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание мастер-класса

Встретимся за большим столом в тихой кофейне в центре города. Познакомимся за чашкой кофе или завтраком — на ваш выбор. Я порекомендую лучшие выставки и экскурсии Санкт-Петербурга.

Приступим к рисованию ваших любимых цветов по согласованному референсу. Познакомлю вас с акварельной техникой, расскажу о ботанической живописи и её истории, покажу работы знаменитых художников этого направления.

На протяжении всего мастер-класса буду помогать каждому участнику. В финале вы заберёте свой личный шедевр и рекомендации к посещению в Северной столице.

Организационные детали