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Аудиоэкскурсия в приложении: Инстаграм-прогулка от Владимирской до Сенной

5
2 отзыва
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Самостоятельная экскурсия ⛳ в район Владимирской в поисках уникальных парадных, стрит-арта, лучших кафе и баров и других необычных достопримечательностей 🏛️, без которых невозможно представить карту Петербурга.

Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕵️Квест
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 999 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Инстаграм-прогулка от Владимирской до Сенной
Аудиоэкскурсия в приложении: Инстаграм-прогулка от Владимирской до Сенной

Что вы увидите

  • Прогулка от Владимирской до Сенной
Исторические кварталы напомнят нам о сюжетах Достоевского, старинные интерьеры — о прошедших временах эстетской аристократии, стрит-арт — о непреходящей силе искусства, а улица Рубинштейна — что «в Питере — пить!». Весь этот яркий микс составляет неповторимую атмосферу Петербурга. Что вас ждёт:• Посетим богато украшенные парадные доходных домов с сохранившимися интерьерами;
  • Прогуляемся по главной гастрономической улице страны;
  • Узнаем как Петербург повлиял на творчество Достоевского и самосознание Довлатова;
  • Прогуляемся до Пяти углов;
  • Отыщем секретную ротонду;
  • Найдем уютный двор с масштабным граффити.
  • Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время.
  • В экскурсию ⛳ входят объекты (дворы и парадные) с закрытыми воротами/входами. К сожалению, мы не можем предоставить вам коды или ключи от дворов. Советуем не упускать возможность насладиться уникальной достопримечательностью 🏛️ и дождаться, когда-то кто-то из жильцов будет возвращаться домой.
  • Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро «Владимирская», Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 метро «Сенная площадь», Санкт-Петербург
Аудиоэкскурсия в приложении: Инстаграм-прогулка от Владимирской до Сенной
Аудиоэкскурсия в приложении: Инстаграм-прогулка от Владимирской до Сенной
Аудиоэкскурсия в приложении: Инстаграм-прогулка от Владимирской до Сенной
Аудиоэкскурсия в приложении: Инстаграм-прогулка от Владимирской до Сенной
Аудиоэкскурсия в приложении: Инстаграм-прогулка от Владимирской до Сенной

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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2 отзыва оставили туристы

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