Исторические кварталы напомнят нам о сюжетах Достоевского, старинные интерьеры — о прошедших временах эстетской аристократии, стрит-арт — о непреходящей силе искусства, а улица Рубинштейна — что «в Питере — пить!». Весь этот яркий микс составляет неповторимую атмосферу Петербурга. Что вас ждёт:• Посетим богато украшенные парадные доходных домов с сохранившимися интерьерами;

Прогуляемся по главной гастрономической улице страны;

Узнаем как Петербург повлиял на творчество Достоевского и самосознание Довлатова;

Прогуляемся до Пяти углов;

Отыщем секретную ротонду;

Найдем уютный двор с масштабным граффити.

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время.

В экскурсию ⛳ входят объекты (дворы и парадные) с закрытыми воротами/входами. К сожалению, мы не можем предоставить вам коды или ключи от дворов. Советуем не упускать возможность насладиться уникальной достопримечательностью 🏛️ и дождаться, когда-то кто-то из жильцов будет возвращаться домой.

Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;

Вы не зависите от гида или группы;

Экскурсия пройдёт под вашим контролем.

Рекомендуем взять с собой наушники 😃