Исторические кварталы напомнят нам о сюжетах Достоевского, старинные интерьеры — о прошедших временах эстетской аристократии, стрит-арт — о непреходящей силе искусства, а улица Рубинштейна — что «в Питере — пить!». Весь этот яркий микс составляет неповторимую атмосферу Петербурга. Что вас ждёт:• Посетим богато украшенные парадные доходных домов с сохранившимися интерьерами;
Прогуляемся по главной гастрономической улице страны;
Узнаем как Петербург повлиял на творчество Достоевского и самосознание Довлатова;
Прогуляемся до Пяти углов;
Отыщем секретную ротонду;
Найдем уютный двор с масштабным граффити.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время.
В экскурсию ⛳ входят объекты (дворы и парадные) с закрытыми воротами/входами. К сожалению, мы не можем предоставить вам коды или ключи от дворов. Советуем не упускать возможность насладиться уникальной достопримечательностью 🏛️ и дождаться, когда-то кто-то из жильцов будет возвращаться домой.
Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
Интерактивная экскурсия с аудиогидом
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро «Владимирская», Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 метро «Сенная площадь», Санкт-Петербург
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.