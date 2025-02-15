В Екатерининский дворец и Лицей - на машине из Петербурга
Поговорить о реставрации Янтарной комнаты и вспомнить историю любви Пушкина
Вы прогуляетесь по комнатам и коридорам императорской резиденции, где раньше ступали черевички Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Узнаете о тайнах Янтарной комнаты, разрушенной в годы войны. Насладитесь парком — памятником мирового садово-паркового искусства. А после познакомитесь с историей лицея, где юный Пушкин писал свои первые стихи.
Знакомство с Царским селом вы начнёте с прекрасного Екатерининского парка, а после посетите дворец с богатыми интерьерами и всемирно известной Янтарной комнатой. От рассказов про Елизавету и Екатерину II, архитектуру и вкусы того времени мы перейдём к годам войны, когда город Пушкин сильно пострадал от фашистских захватчиков, но выстоял. Послевоенная реставрация, в том числе восстановление Янтарной комнаты — ещё одна тема нашей беседы.
Царскосельский лицей (1 час)
В составе группы вы осмотрите учебное заведение, созданное по воле русского царя для воспитания новой интеллектуальной элиты страны. Почувствуете атмосферу интерьеров, в которых Пушкин читал свои стихи, получал плохие (и конечно, хорошие) оценки и жил, деля горести и радости со своими лицейскими товарищами.
Поговорим и о семье поэта: именно в пригороде Петербурга Пушкин провёл счастливые месяцы своей жизни после брака с Натальей Гончаровой.
Организационные детали
Как пройдёт экскурсия
Мы встретим вас в Петербурге на автомобиле KIA Picanto (или аналогичном) и отвезём в Пушкин. Если вам требуется бустер или детское кресло, просьба указать это при бронировании
Дорога в Пушкин и обратно занимает около двух часов
После посещения парка и дворца у вас будет перерыв (можно отдохнуть или пообедать)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Билеты
Екатерининский дворец вы можете посетить в составе групповой экскурсии, которая проводится сотрудниками комплекса. Или пойти самостоятельно — в этом случае гиду понадобится билет не только в парк, но и во дворец
Лицей можно посетить только со штатным экскурсоводом в составе группы (гид будет ждать путешественников в фойе)
Билеты в музеи покупаются путешественниками самостоятельно, но гид может помочь с их приобретением
Стоимость
Екатерининский дворец и парк: граждане РФ — 1100 ₽, пенсионеры — 600 ₽, дети до 14 лет бесплатно.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 626 туристов
Здравствуйте! Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!