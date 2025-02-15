Вы прогуляетесь по комнатам и коридорам императорской резиденции, где раньше ступали черевички Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Узнаете о тайнах Янтарной комнаты, разрушенной в годы войны. Насладитесь парком — памятником мирового садово-паркового искусства. А после познакомитесь с историей лицея, где юный Пушкин писал свои первые стихи.

Описание экскурсии

Екатерининский парк и дворец (3 часа)

Знакомство с Царским селом вы начнёте с прекрасного Екатерининского парка, а после посетите дворец с богатыми интерьерами и всемирно известной Янтарной комнатой. От рассказов про Елизавету и Екатерину II, архитектуру и вкусы того времени мы перейдём к годам войны, когда город Пушкин сильно пострадал от фашистских захватчиков, но выстоял. Послевоенная реставрация, в том числе восстановление Янтарной комнаты — ещё одна тема нашей беседы.

Царскосельский лицей (1 час)

В составе группы вы осмотрите учебное заведение, созданное по воле русского царя для воспитания новой интеллектуальной элиты страны. Почувствуете атмосферу интерьеров, в которых Пушкин читал свои стихи, получал плохие (и конечно, хорошие) оценки и жил, деля горести и радости со своими лицейскими товарищами.

Поговорим и о семье поэта: именно в пригороде Петербурга Пушкин провёл счастливые месяцы своей жизни после брака с Натальей Гончаровой.

Организационные детали

Как пройдёт экскурсия

Мы встретим вас в Петербурге на автомобиле KIA Picanto (или аналогичном) и отвезём в Пушкин. Если вам требуется бустер или детское кресло, просьба указать это при бронировании

Дорога в Пушкин и обратно занимает около двух часов

После посещения парка и дворца у вас будет перерыв (можно отдохнуть или пообедать)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Билеты

Екатерининский дворец вы можете посетить в составе групповой экскурсии, которая проводится сотрудниками комплекса. Или пойти самостоятельно — в этом случае гиду понадобится билет не только в парк, но и во дворец

Лицей можно посетить только со штатным экскурсоводом в составе группы (гид будет ждать путешественников в фойе)

Билеты в музеи покупаются путешественниками самостоятельно, но гид может помочь с их приобретением

Стоимость