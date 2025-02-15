В Екатерининский дворец и Лицей - на машине из Петербурга

Поговорить о реставрации Янтарной комнаты и вспомнить историю любви Пушкина
Вы прогуляетесь по комнатам и коридорам императорской резиденции, где раньше ступали черевички Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Узнаете о тайнах Янтарной комнаты, разрушенной в годы войны. Насладитесь парком — памятником мирового садово-паркового искусства. А после познакомитесь с историей лицея, где юный Пушкин писал свои первые стихи.
В Екатерининский дворец и Лицей - на машине из Петербурга
В Екатерининский дворец и Лицей - на машине из Петербурга
В Екатерининский дворец и Лицей - на машине из Петербурга
Ближайшие даты:
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фев16
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Екатерининский парк и дворец (3 часа)

Знакомство с Царским селом вы начнёте с прекрасного Екатерининского парка, а после посетите дворец с богатыми интерьерами и всемирно известной Янтарной комнатой. От рассказов про Елизавету и Екатерину II, архитектуру и вкусы того времени мы перейдём к годам войны, когда город Пушкин сильно пострадал от фашистских захватчиков, но выстоял. Послевоенная реставрация, в том числе восстановление Янтарной комнаты — ещё одна тема нашей беседы.

Царскосельский лицей (1 час)

В составе группы вы осмотрите учебное заведение, созданное по воле русского царя для воспитания новой интеллектуальной элиты страны. Почувствуете атмосферу интерьеров, в которых Пушкин читал свои стихи, получал плохие (и конечно, хорошие) оценки и жил, деля горести и радости со своими лицейскими товарищами.

Поговорим и о семье поэта: именно в пригороде Петербурга Пушкин провёл счастливые месяцы своей жизни после брака с Натальей Гончаровой.

Организационные детали

Как пройдёт экскурсия

  • Мы встретим вас в Петербурге на автомобиле KIA Picanto (или аналогичном) и отвезём в Пушкин. Если вам требуется бустер или детское кресло, просьба указать это при бронировании
  • Дорога в Пушкин и обратно занимает около двух часов
  • После посещения парка и дворца у вас будет перерыв (можно отдохнуть или пообедать)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Билеты

  • Екатерининский дворец вы можете посетить в составе групповой экскурсии, которая проводится сотрудниками комплекса. Или пойти самостоятельно — в этом случае гиду понадобится билет не только в парк, но и во дворец
  • Лицей можно посетить только со штатным экскурсоводом в составе группы (гид будет ждать путешественников в фойе)
  • Билеты в музеи покупаются путешественниками самостоятельно, но гид может помочь с их приобретением

Стоимость

  • Екатерининский дворец и парк: граждане РФ — 1100 ₽, пенсионеры — 600 ₽, дети до 14 лет бесплатно.
  • Екатерининский парк: 250 ₽ — взрослые, пенсионеры — 150 ₽
  • Лицей: граждане РФ — 400 ₽, льготные категории — 200 ₽
  • Билеты для гида: только Екатерининский парк — 250 ₽, а если гид сопровождает вас и во дворце — 1100 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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