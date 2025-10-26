Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Достоевский не случайно выбрал Петербург местом действия своих романов — он сам изучил Северную столицу вдоль и поперёк.



Значимые для классика адресы разбросаны по городу: чтобы вы не упустили самые важные, будем передвигаться на автомобиле.



Вы увидите здания, куда писатель поселил своих героев, и поймёте, почему он отправил их бродить именно по этим улицам.