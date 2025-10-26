Достоевский не случайно выбрал Петербург местом действия своих романов — он сам изучил Северную столицу вдоль и поперёк.
Значимые для классика адресы разбросаны по городу: чтобы вы не упустили самые важные, будем передвигаться на автомобиле.
Вы увидите здания, куда писатель поселил своих героев, и поймёте, почему он отправил их бродить именно по этим улицам.
Значимые для классика адресы разбросаны по городу: чтобы вы не упустили самые важные, будем передвигаться на автомобиле.
Вы увидите здания, куда писатель поселил своих героев, и поймёте, почему он отправил их бродить именно по этим улицам.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Я познакомлю вас с Петербургом Достоевского, который удивительно хорошо сохранился с 19 века и вместе с тем вписался в современную городскую среду. Вы словно увидите город глазами писателя — места молодости, учёбы, духовного роста и нравственных переломов.
В маршруте экскурсии:
- Инженерный замок — в нём располагалось военно-инженерное училище, которое окончил Достоевский
- Исаакиевская площадь — здесь Достоевский был арестован в доме Шиля в ночь на 23 апреля 1849 года
- Петропавловская крепость — в её стенах будущий писатель ожидал приговора
- Семёновский плац — место несостоявшейся казни Достоевского
- Столярный переулок — в одном из домов Достоевский написал роман «Игрок»
- Сенная площадь — сюда писатель поселил главных героев романа «Преступление и наказание»
- Троице-Измайловский собор — здесь Достоевский венчался с Анной Григорьевной Сниткиной
- Собор Владимирской иконы Божией Матери, где Достоевский бывал в качестве прихожанина
- Кузнечный переулок — тут расположена последняя квартира Достоевского и открыт мемориальный музей писателя
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta (вместимостью от 1 до 4 человек)
- По окончании экскурсии возможно самостоятельное посещение музея-квартиры Достоевского в Кузнечном переулке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 55 туристов
Я родилась в Ленинграде, аккредитованный гид-экскурсовод высшей категории с опытом работы более 15 лет. Провожу как любые стандартные экскурсии (обзорные, Кронштадт, Выборг, Петергоф, Царское Село, Гатчина), так и авторские поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
26 окт 2025
Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо, Ольга)
Тамара
8 фев 2025
Прекрасная экскурсия с прекрасным знатоком своего дела Ольгой. Потрясающе интересный материал, живая манера изложения, внимание к деталям - мы остались очень довольны. Большое спасибо Ольге за эту экскурсию. Всем советуем ее посетить.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПо следам «Преступления и наказания»: фантазия или судьба Достоевского
Узнать, как Петербург вдохновил писателя на создание величайших романов
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
2295 ₽
2700 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Путь Достоевского: от жизни - к тексту
Погружение в мир Достоевского в Санкт-Петербурге. Узнайте, как город повлиял на его творчество и жизнь, посетив знаковые места
Начало: У Михайловского замка
Расписание: ежедневно в 13:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
1280 ₽
1600 ₽ за человека
Водная прогулка
Петербург Достоевского: личная и творческая жизнь писателя
Прогулка по Петербургу, где жил и творил Достоевский. Узнайте о его жизни, вдохновении и произведениях, посетив знаковые места города
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.