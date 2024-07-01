Мотоленинградский байквояж

Промчаться по Питеру с опытными байкерами, зарядиться эмоциями и сделать классные фото
Хотите неформальную прогулку в компании байкеров с многолетним стажем? Это точно к нам. Мы не будем вдаваться в академический рассказ о городе. Вместо этого прокатим вас с ветерком и покажем Петербург с необычных ракурсов. Сделаем пару остановок в пути, чтобы сфотографировать вас на мотоцикле. А ещё съездим на разведение мостов. Готовы? Тогда погнали!
5
24 отзыва
Мотоленинградский байквояж
Мотоленинградский байквояж
Мотоленинградский байквояж
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей под открытым небом — Петербург

Бережно, но в то же время драйвово, мы прокатим вас на байках. За время нашего мото-мини-путешествия десятки локаций и достопримечательностей Северной столицы пролетят перед вами. Мы проедем:

  • Мимо Александро-Невской лавры по самому длинному разводному мосту города
  • У исторического Таврического дворца
  • По овеянному легендами Литейному мосту
  • По Смольной и Синопской набережным
  • Оставим позади виды на Петропавловскую крепость и крейсер «Аврора»

Сможем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.

Фотографии, которые соберут лайки от друзей

В пути будет две остановки. У самого красивого моста Северной Венеции — Большеохтинского и у сказочного Смольного собора. А ещё мы с радостью запечатлеем ваши эмоции, найдём интересные ракурсы и сделаем запоминающиеся кадры на ваши смартфоны!

Как проходит мотопрогулка

  • Кататься будем на мотоциклах класса «чоппер», ярчайшим представителем которых является легендарный Harley-Davidson. Путешественники участвуют в поездке только в качестве пассажиров. За рулём — опытный байкер
  • В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
  • В стоимость экскурсии входит необходимая экипировка (мотоциклетный шлем, дождевой/утеплённый костюм на случай непогоды)
  • Маршрут и программа могут быть изменены в зависимости от ситуации на дорогах
  • Фотографии будут сделаны на ваше устройство

Кому подойдёт прогулка

Гостям города и местным жителям. Возрастное ограничение 12+.

На мотоциклах класса «чоппер» есть ограничение по весу — 90 кг. В этом случае будет предоставлен мотоцикл класса «люкс» или мотоцикл-трайк, на которых этих ограничений нет. Пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. Иначе мотопрогулка может быть отменена.

Организационные детали

  • Время начала обговорим по WhatsApp, Telegram или Viber после внесения предоплаты. В плохую погоду время начала может сдвигаться и мотопрогулка может быть отменена с возвратом предоплаты
  • При количестве участников от 3-х и более необходима предварительная бронь (не менее, чем за сутки)
  • Возможно проведение мотопрогулки в утреннее и дневное время по предварительной договорённости (не менее, чем за сутки)
  • По запросу проведём прогулку к разведению мостов. Заявка делается предварительно, не менее чем за сутки. Состоится ли разведение мостов, зависит от погодных условий, времени года и графика разведения мостов. В период действия скидки она не распространяется на прогулку к разведению мостов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 333 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Александра Невского, вход в торговый центр «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Мотоленинградский байквояж (Ирина)Мотоленинградский байквояж (Ирина)Мотоленинградский байквояж (Настя)Мотоленинградский байквояж (Настя)Мотоленинградский байквояж (Настя)Мотоленинградский байквояж (Настя)Мотоленинградский байквояж (Евгения)Мотоленинградский байквояж (Людмила)Мотоленинградский байквояж (Людмила)Мотоленинградский байквояж (Людмила)Мотоленинградский байквояж (Виктория)Мотоленинградский байквояж (Виктория)Мотоленинградский байквояж (Виктория)Мотоленинградский байквояж (Виктория)Мотоленинградский байквояж (Анастасия)Мотоленинградский байквояж (Анастасия)Мотоленинградский байквояж (Анастасия)Мотоленинградский байквояж (Маргарита)Мотоленинградский байквояж (Марат)
R
1 июля 2024
Thank you Sergey for this wonderful bike-mini-tour for our family!

Herzlichen Dank Sergey für die wundervolle kleine Bike-Mini-Tour für unsere Familie!

Und trés grand Merci à Sergey pour le Bike-Mini-Tour magnifique avec notre famille!
C
1 июля 2024
Спасибо!
Danke!
Thank you!
Merci!
🥰🥰🥰
Е
1 июля 2024
Добрый день всем! Хочу поблагодарить Сергея за организацию для нашей семьи маленького мотопраздника на его шикарном байке. Это было феерично! Спасибо и дальнейшего процветания и развития вашей команде байкеров.
А
30 июня 2024
Спасибо огромное за всё! Байкеру Алексею с его шикарным Харлей Дэвидсон и организатору Сергею!
И
30 июня 2024
Путешествие было выше всяких похвал. Очень интересный маршрут, доброжелательные и общительные водители. Экскурсия на мотоциклах была в нашем обязательном плане знакомства с Санкт-Петербургом, и она прошла на отлично. Организатор постарался обеспечить нам лучшее путешествие с максимальным комфортом и учел все наши пожелания.
Путешествие было выше всяких похвал. Очень интересный маршрут, доброжелательные и общительные водители. Экскурсия на мотоциклах былаПутешествие было выше всяких похвал. Очень интересный маршрут, доброжелательные и общительные водители. Экскурсия на мотоциклах была
А
27 июня 2024
Огромное спасибо за невероятные эмоции, полученные во время поездки!!! Всё прошло прекрасно, обязательно будем рекомендовать данную экскурсию знакомым! Организаторам и гидам желаю не останавливаться на достигнутом!
Настя
26 июня 2024
Всем привет с берегов Священного Байкала! 👋 Я постоянный гость северной столицы. Обычные экскурсии уже приелись. Специально искала в Питере не стандартные экскурсии! Желательно с экстримом, как люблю 😗 Тут
читать дальше

наткнулась на мотоэкскурсии у ребят, сразу поняла - надо брать 😁
Катались час с подругой. Гиды - Юрий и Николай. Очень приятные, легкие в общении. Кайфанули по полной, летя по питерским дорогам.
Очень остались довольны прогулкой. Обязательно обратимся ещё. Если вы не душнила и любите впечатления, питерскую атмосферу и запоминающиеся моменты - берите экскурсию и даже не думайте 😎

Всем привет с берегов Священного Байкала! 👋 Я постоянный гость северной столицы. Обычные экскурсии уже приелись.Всем привет с берегов Священного Байкала! 👋 Я постоянный гость северной столицы. Обычные экскурсии уже приелись.Всем привет с берегов Священного Байкала! 👋 Я постоянный гость северной столицы. Обычные экскурсии уже приелись.Всем привет с берегов Священного Байкала! 👋 Я постоянный гость северной столицы. Обычные экскурсии уже приелись.
А
26 июня 2024
Были на байквояжн 25.06, остались в полном восторге! Когда оформили заказ, нам сразу позвонили, все предельно ясно объяснили. На мотоцикле катались впервые, было сначала очень волнительно, но опытные водители - экскурсоводы помогли справиться со страхом! Очень комфортное вождение, интересные исторические факты и, конечно, прекрасные виды ночного города! Всем рекомендую! Огромное спасибо нашим водителям Юрию и Николаю!
Марина
25 июня 2024
Не часто пишу отзывы, но здесь не написать не могу) на данное мероприятие меня подбил сын (13лет) юный поклонник железных коней. У меня лично данный вид транспорта не вызывает доверия,
читать дальше

но на что только не пойдешь ради детей. И да, сразу скажу, что ни на секунду не пожалела. Изначально было безмерно страшно, но при первоначальном контакте с нашими гидами, страх немного притупился. Сюрпризом стало то, что у нас не просто покатушки, а самая настоящая экскурсия, с историческими повествованиями. И хоть от истории города мы не так далеки, ребята поведали доселе нам неизвестное. Сами же покатушки изначально спокойные, ближе к концу прибавили драйва с адреналином в виде скорости, что привело в восторг и меня и сына. Прогулка оказалась чудесной, в прекрасной компании и с незабываемыми эмоциями. Сказать, что мы остались в восторге, это все равно, что ничего не сказать. Часовая экскурсия пролетела будто пятнадцать минут.

Отдельно хочу отметить уровень культуры всадников, что не могло для меня остаться незамеченными. С каждым встречающимся на нашем пути двухколёсным транспортом, владельцы кивали обязательно друг другу головой, в знак приветствия. Данный жест, оставил теплые впечатления, в этом моменте ощущалась некая будто семейная традиция. Не хватает слов, чтобы объяснить этот момент, но сильно зацепил эмоционально, пишу с улыбкой. Спасибо, что даете возможность ощутить себя частью вашего мира.

Е
25 июня 2024
В Санкт-Петербурге я не в первый раз, поэтому хотелось чего то нового. Случайно увидела людей, ехавших на мотоциклах и поняла - это оно:) Забронировала поездку, в тот же вечер Сергей
читать дальше

все быстро подтвердил и организовал, и уже спустя несколько часов я неслась на байке по ночному Питеру) Проехали по новым для меня маршрутам. Все прошло замечательно, мне кажется, я могла бы кататься вечно!) Жаль что поздно узнала о таких прогулках, мы уезжали на след день, иначе я бы конечно еще куда-нибудь съездила;)

В Санкт-Петербурге я не в первый раз, поэтому хотелось чего то нового. Случайно увидела людей, ехавших
О
25 июня 2024
Шикарная поездка по вечернему Питеру! Опытные байкеры, которые перед поездкой провели развернутый инструктаж. Прокатились с ветерком, но часа конечно мало, было несколько остановок в красивых местах. Отдельное спасибо байкерам Николаю и Андрею за адреналин, хорошее настроение и нескучные истории об истории города.
И
23 июня 2024
Подарила сертификат подруге! Все было организовано оперативно и на высшем уровне!!! Большое спасибо организатору Сергею!!!
Ю
23 июня 2024
Поездка на байках очень понравилась, байкеры едут аккуратно. После поездки эмоции зашкаливают, ведь что может быть лучше чем кататься на байке по ночному Питеру. Также один из байкеров разказывал про достопримечательности. Всем рекомендую такую поездку на байках.
Людмила
23 июня 2024
Всё было просто здорово! Круто прокатилась на байке! Впечатления самые наилучшие! Спасибо ребята вам за эмоции! Обязательно прокачусь ещё, когда буду в Питере. Однозначно рекомендую!!!
Всё было просто здорово! Круто прокатилась на байке! Впечатления самые наилучшие! Спасибо ребята вам за эмоции!Всё было просто здорово! Круто прокатилась на байке! Впечатления самые наилучшие! Спасибо ребята вам за эмоции!Всё было просто здорово! Круто прокатилась на байке! Впечатления самые наилучшие! Спасибо ребята вам за эмоции!
Алсу
22 июня 2024
Мы в восторге! Все очень понравилось.
Во-первых, мы решились на данную экскурсию очень неожиданно. Написали поздно вечером, организатор быстро ответил на сообщение. Да и времени у нас было не много на
читать дальше

след день. Ребята подстроились под нас и взяли в удобное для нас время днем. Нас было трое.
Во- вторых, сама организация катания на высшем уровне. Без лишнего лихачества, но с ветерком. Остановились на трех не избитых локациях, на которых получили новую интересную информацию про Санкт Петербург и сделали памятные фото. Всем рекомендуем! В следующий приезд будем планировать подобное мероприятие по ночному Питеру.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеНа мотоциклеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеНочныеЛетниеРазвод мостовВодные развлеченияПопулярные местаСмольный соборСвятые местаДля студентовСамое главноеАктивностиИз центра

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
379 отзывов
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4 000 за человека
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Ловим дух города, смотрим на его закулисную жизнь и веселимся
Начало: Метро Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 7 чел.
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: Ежедневно в 20:00.
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
17001 190 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам