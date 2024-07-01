Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музей под открытым небом — Петербург
Бережно, но в то же время драйвово, мы прокатим вас на байках. За время нашего мото-мини-путешествия десятки локаций и достопримечательностей Северной столицы пролетят перед вами. Мы проедем:
- Мимо Александро-Невской лавры по самому длинному разводному мосту города
- У исторического Таврического дворца
- По овеянному легендами Литейному мосту
- По Смольной и Синопской набережным
- Оставим позади виды на Петропавловскую крепость и крейсер «Аврора»
Сможем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.
Фотографии, которые соберут лайки от друзей
В пути будет две остановки. У самого красивого моста Северной Венеции — Большеохтинского и у сказочного Смольного собора. А ещё мы с радостью запечатлеем ваши эмоции, найдём интересные ракурсы и сделаем запоминающиеся кадры на ваши смартфоны!
Как проходит мотопрогулка
- Кататься будем на мотоциклах класса «чоппер», ярчайшим представителем которых является легендарный Harley-Davidson. Путешественники участвуют в поездке только в качестве пассажиров. За рулём — опытный байкер
- В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
- В стоимость экскурсии входит необходимая экипировка (мотоциклетный шлем, дождевой/утеплённый костюм на случай непогоды)
- Маршрут и программа могут быть изменены в зависимости от ситуации на дорогах
- Фотографии будут сделаны на ваше устройство
Кому подойдёт прогулка
Гостям города и местным жителям. Возрастное ограничение 12+.
На мотоциклах класса «чоппер» есть ограничение по весу — 90 кг. В этом случае будет предоставлен мотоцикл класса «люкс» или мотоцикл-трайк, на которых этих ограничений нет. Пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. Иначе мотопрогулка может быть отменена.
Организационные детали
- Время начала обговорим по WhatsApp, Telegram или Viber после внесения предоплаты. В плохую погоду время начала может сдвигаться и мотопрогулка может быть отменена с возвратом предоплаты
- При количестве участников от 3-х и более необходима предварительная бронь (не менее, чем за сутки)
- Возможно проведение мотопрогулки в утреннее и дневное время по предварительной договорённости (не менее, чем за сутки)
- По запросу проведём прогулку к разведению мостов. Заявка делается предварительно, не менее чем за сутки. Состоится ли разведение мостов, зависит от погодных условий, времени года и графика разведения мостов. В период действия скидки она не распространяется на прогулку к разведению мостов
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 333 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Herzlichen Dank Sergey für die wundervolle kleine Bike-Mini-Tour für unsere Familie!
Und trés grand Merci à Sergey pour le Bike-Mini-Tour magnifique avec notre famille!
Danke!
Thank you!
Merci!
🥰🥰🥰
Во-первых, мы решились на данную экскурсию очень неожиданно. Написали поздно вечером, организатор быстро ответил на сообщение. Да и времени у нас было не много на