Хотите неформальную прогулку в компании байкеров с многолетним стажем? Это точно к нам. Мы не будем вдаваться в академический рассказ о городе. Вместо этого прокатим вас с ветерком и покажем Петербург с необычных ракурсов. Сделаем пару остановок в пути, чтобы сфотографировать вас на мотоцикле. А ещё съездим на разведение мостов. Готовы? Тогда погнали!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей под открытым небом — Петербург

Бережно, но в то же время драйвово, мы прокатим вас на байках. За время нашего мото-мини-путешествия десятки локаций и достопримечательностей Северной столицы пролетят перед вами. Мы проедем:

Мимо Александро-Невской лавры по самому длинному разводному мосту города

У исторического Таврического дворца

По овеянному легендами Литейному мосту

По Смольной и Синопской набережным

Оставим позади виды на Петропавловскую крепость и крейсер «Аврора»

Сможем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.

Фотографии, которые соберут лайки от друзей

В пути будет две остановки. У самого красивого моста Северной Венеции — Большеохтинского и у сказочного Смольного собора. А ещё мы с радостью запечатлеем ваши эмоции, найдём интересные ракурсы и сделаем запоминающиеся кадры на ваши смартфоны!

Как проходит мотопрогулка

Кататься будем на мотоциклах класса «чоппер», ярчайшим представителем которых является легендарный Harley-Davidson. Путешественники участвуют в поездке только в качестве пассажиров. За рулём — опытный байкер

В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной

В стоимость экскурсии входит необходимая экипировка (мотоциклетный шлем, дождевой/утеплённый костюм на случай непогоды)

Маршрут и программа могут быть изменены в зависимости от ситуации на дорогах

Фотографии будут сделаны на ваше устройство

Кому подойдёт прогулка

Гостям города и местным жителям. Возрастное ограничение 12+.

На мотоциклах класса «чоппер» есть ограничение по весу — 90 кг. В этом случае будет предоставлен мотоцикл класса «люкс» или мотоцикл-трайк, на которых этих ограничений нет. Пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. Иначе мотопрогулка может быть отменена.

Организационные детали