Провести несколько часов на комфортабельной яхте — хороший способ выдохнуть и посмотреть на Петербург с другой стороны. Вас ждёт неспешная морская прогулка: за кормой — городские силуэты, вокруг — вода и небо.
Вы увидите современные городские достопримечательности, отдохнёте и сполна насладитесь ощущением бескрайнего простора.
Вы увидите современные городские достопримечательности, отдохнёте и сполна насладитесь ощущением бескрайнего простора.
Описание экскурсии
Начнём путешествие от живописных берегов Крестовского острова — и уже скоро окажемся в открытом просторе Балтики. Можно вдохнуть полной грудью и почувствовать, как город постепенно остаётся позади.
Маршрут получится живописным. Вы насладитесь футуристической архитектурой небоскрёба «Лахта-центр» и ультрасовременным оформлением стадиона «Газпром Арена».
После череды городских видов вас ждёт главное — открытая водная гладь Финского залива. Здесь становится ясно, почему Петербург называют морскими воротами России.
Конечно же, на борту есть всё для вашего комфорта. Мягкие диваны, закрытая тёплая каюта с панорамным обзором, открытая палуба с тентом, музыкальная система, пледы, бокалы и многое другое — чтобы вы сполна насладились прогулкой.
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан, перед началом прогулки мы проведём инструктаж, на борту есть спасательные жилеты
- На яхте есть крытая и открытая зоны, купальная платформа, каюты для отдыха, туалет, обогрев, посуда, пледы, колонки
- Вы можете взять с собой еду и напитки (кроме красного вина и красящих продуктов)
- Мы можем организовать фуршет, прокат сапов, фотосессию — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Васильевском острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 269 туристов
Приветствуем гостей и жителей Санкт-Петербурга! Мы работаем в сфере прогулок на яхтах и катерах много лет и знаем лучшие маршруты и необычные места рек, каналов и Финского залива. Покажем город и окрестности с новой — морской — стороны!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Балтийская сказка. Морская прогулка на яхте «Минор» в Петербурге»
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в небольшой группе
Вас ждет путешествие в Кронштадт с рассказами о морских сражениях, научных открытиях и уникальных достопримечательностях в группе до 16 человек
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
8 июн в 10:00
4999 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Морская душа Кронштадта
Отправиться из Петербурга туда, где всё дышит морем, в компании верной морячки
Начало: У места вашего проживания в пределах КАД
14 июн в 08:00
16 июн в 08:00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Истории Большой Морской и Малой Морской
Познакомиться со знаковыми улицами Петербурга и через истории жизни увидеть, как оживают дома
Начало: У входа в Исаакиевский собор
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей военно-морской славы в Кронштадте: на авто из Петербурга
Посетить современный музейный комплекс и прикоснуться к истории военно-морского флота страны
Начало: В центре Петербурга
Завтра в 09:00
9 июн в 09:00
17 339 ₽ за всё до 4 чел.
от 39 000 ₽ за экскурсию