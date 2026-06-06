Провести несколько часов на комфортабельной яхте — хороший способ выдохнуть и посмотреть на Петербург с другой стороны. Вас ждёт неспешная морская прогулка: за кормой — городские силуэты, вокруг — вода и небо. Вы увидите современные городские достопримечательности, отдохнёте и сполна насладитесь ощущением бескрайнего простора.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнём путешествие от живописных берегов Крестовского острова — и уже скоро окажемся в открытом просторе Балтики. Можно вдохнуть полной грудью и почувствовать, как город постепенно остаётся позади.

Маршрут получится живописным. Вы насладитесь футуристической архитектурой небоскрёба «Лахта-центр» и ультрасовременным оформлением стадиона «Газпром Арена».

После череды городских видов вас ждёт главное — открытая водная гладь Финского залива. Здесь становится ясно, почему Петербург называют морскими воротами России.

Конечно же, на борту есть всё для вашего комфорта. Мягкие диваны, закрытая тёплая каюта с панорамным обзором, открытая палуба с тентом, музыкальная система, пледы, бокалы и многое другое — чтобы вы сполна насладились прогулкой.

Организационные детали