Юсуповский дворец уникален не только аристократической роскошью и знаменит благодаря именам знатных владельцев.

В его стенах произошли драматические события, связанные с самым загадочным персонажем истории 📖 дореволюционной России — Григорием Распутиным.

Давайте пройдемся по богато украшенным парадным залам дворца, заглянем в частные покои князя и княгини, полюбуемся уникальным по красоте частным театром и знаменитой Мавританской гостиной. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете, как Юсуповы достигли невиданных высот в обществе, и откуда у них появились несметные богатства.

По событиям декабрьской ночи 1916 года снято немало фильмов и написано множество книг. Вы сможете стать невидимыми участниками или немыми свидетелями той роковой ночи. Шаг за шагом мы пройдем по помещениям, где разыгралась драма и узнаем, почему сорвался план заговорщиков.