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Блеск и драма Юсуповского дворца: аудиоэкскурсия с билетом

WeGoTrip
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Блеск и драма Юсуповского дворца: аудиоэкскурсия с билетом
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  • 👥Групповая
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 290 ₽ за человека

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Блеск и драма Юсуповского дворца: аудиоэкскурсия с билетом
Блеск и драма Юсуповского дворца: аудиоэкскурсия с билетом

Что вы увидите

  • Юсуповский сад
  • Юсуповский дворец
  • Парадная половины княгини
  • Роскошные Парадные залы
  • Частный театр — жемчужина Петербурга
  • Частные покои князя с Мавританской гостиной
  • Половина молодых — гарсоньерка Феликса
  • Экспозиция с воспроизведением сцены убийства Григория Распутина
Юсуповский дворец уникален не только аристократической роскошью и знаменит благодаря именам знатных владельцев.
В его стенах произошли драматические события, связанные с самым загадочным персонажем истории 📖 дореволюционной России — Григорием Распутиным.
Давайте пройдемся по богато украшенным парадным залам дворца, заглянем в частные покои князя и княгини, полюбуемся уникальным по красоте частным театром и знаменитой Мавританской гостиной. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете, как Юсуповы достигли невиданных высот в обществе, и откуда у них появились несметные богатства.
По событиям декабрьской ночи 1916 года снято немало фильмов и написано множество книг. Вы сможете стать невидимыми участниками или немыми свидетелями той роковой ночи. Шаг за шагом мы пройдем по помещениям, где разыгралась драма и узнаем, почему сорвался план заговорщиков.
Что входит
  • Билет в Юсуповский дворец
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Экскурсия проходит без участия гида, для прослушивания аудиогида обязательно скачайте мобильное приложение WeGoTrip.
  • Обратите внимание: музей закрыт по четвергам.
Начало и место завершения
🚩 ул. Декабристов, 21
Блеск и драма Юсуповского дворца: аудиоэкскурсия с билетом
Блеск и драма Юсуповского дворца: аудиоэкскурсия с билетом
Блеск и драма Юсуповского дворца: аудиоэкскурсия с билетом
Блеск и драма Юсуповского дворца: аудиоэкскурсия с билетом
Блеск и драма Юсуповского дворца: аудиоэкскурсия с билетом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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