Большой Петергофский дворец: наш ответ Версалю

Осмотреть роскошные интерьеры и узнать, как жил и менялся один из шедевров Царской России
Большой дворец в Петергофе — всемирно известный символ петровских побед на Балтике. Почти два столетия он был официальной летней резиденцией русского императорского двора. Вы познакомитесь с историей и архитектурой комплекса. Узнаете, как его удалось восстановить буквально из пепла. А в конце погуляете по Нижнему парку и полюбуетесь Финским заливом.
5
1 отзыв
Большой Петергофский дворец: наш ответ Версалю
Большой Петергофский дворец: наш ответ Версалю
Большой Петергофский дворец: наш ответ Версалю
Ближайшие даты:
22
фев8
мар22
мар29
мар
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. Дворцово-парковый ансамбль расположен на южном берегу Финского залива, в 29 км от Петербурга. Дорога до Петергофа занимает около часа. По пути вы услышите рассказ об истории создания Петергофского тракта и строительстве загородных дач 18-19 веков, расположенных вдоль дороги.

Петергофский дворец. Вы пройдёте по роскошным залам. Узнаете, кто и как строил пышную загородную резиденцию и почему у пригорода два имени. Гид расскажет, как пристрастия императоров и императриц отразились на внешнем облике дворца и парка. И познакомит с невероятной историей восстановления дворца — ведь во времена Второй мировой войны он был дважды взорван и практически полностью разрушен.

Прогулка по Нижнему парку. После экскурсии по дворцу вы осмотрите парковые скульптуры. Увидите, как в Петергофе воплотились идеи, позаимствованные в Версале и Ватикане. И спуститесь к Финскому заливу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на большом туристическом автобусе
  • Дополнительно оплачиваются билеты во дворец: 750 ₽ за взрослого, 550 ₽ за ребёнка от 14 до 18 лет (не включительно). Детям до 14 лет (не включительно) — бесплатно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 10 лет1040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
2 ноя 2024
Восхитительно! Отличный гид, доброжелательная и заботливая. Очень много узнали по дороге до Петергофа.
Восхитительно! Отличный гид, доброжелательная и заботливая. Очень много узнали по дороге до Петергофа.Восхитительно! Отличный гид, доброжелательная и заботливая. Очень много узнали по дороге до Петергофа.Восхитительно! Отличный гид, доброжелательная и заботливая. Очень много узнали по дороге до Петергофа.

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