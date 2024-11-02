Описание экскурсии
Трассовая экскурсия. Дворцово-парковый ансамбль расположен на южном берегу Финского залива, в 29 км от Петербурга. Дорога до Петергофа занимает около часа. По пути вы услышите рассказ об истории создания Петергофского тракта и строительстве загородных дач 18-19 веков, расположенных вдоль дороги.
Петергофский дворец. Вы пройдёте по роскошным залам. Узнаете, кто и как строил пышную загородную резиденцию и почему у пригорода два имени. Гид расскажет, как пристрастия императоров и императриц отразились на внешнем облике дворца и парка. И познакомит с невероятной историей восстановления дворца — ведь во времена Второй мировой войны он был дважды взорван и практически полностью разрушен.
Прогулка по Нижнему парку. После экскурсии по дворцу вы осмотрите парковые скульптуры. Увидите, как в Петергофе воплотились идеи, позаимствованные в Версале и Ватикане. И спуститесь к Финскому заливу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на большом туристическом автобусе
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворец: 750 ₽ за взрослого, 550 ₽ за ребёнка от 14 до 18 лет (не включительно). Детям до 14 лет (не включительно) — бесплатно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 10 лет
|1040 ₽