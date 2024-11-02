Большой дворец в Петергофе — всемирно известный символ петровских побед на Балтике. Почти два столетия он был официальной летней резиденцией русского императорского двора. Вы познакомитесь с историей и архитектурой комплекса. Узнаете, как его удалось восстановить буквально из пепла. А в конце погуляете по Нижнему парку и полюбуетесь Финским заливом.

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. Дворцово-парковый ансамбль расположен на южном берегу Финского залива, в 29 км от Петербурга. Дорога до Петергофа занимает около часа. По пути вы услышите рассказ об истории создания Петергофского тракта и строительстве загородных дач 18-19 веков, расположенных вдоль дороги.

Петергофский дворец. Вы пройдёте по роскошным залам. Узнаете, кто и как строил пышную загородную резиденцию и почему у пригорода два имени. Гид расскажет, как пристрастия императоров и императриц отразились на внешнем облике дворца и парка. И познакомит с невероятной историей восстановления дворца — ведь во времена Второй мировой войны он был дважды взорван и практически полностью разрушен.

Прогулка по Нижнему парку. После экскурсии по дворцу вы осмотрите парковые скульптуры. Увидите, как в Петергофе воплотились идеи, позаимствованные в Версале и Ватикане. И спуститесь к Финскому заливу.

Организационные детали