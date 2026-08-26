Показать всё
Индивидуальная
до 4 чел.
С корабля на бал: в Петергоф на метеоре с индивидуальным гидом
Взглянуть на символы современного Петербурга и главные достопримечательности русского Версаля
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
от 12 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Побывать в Петергофе - с индивидуальной экскурсией
Самая роскошная императорская резиденция, её территория и история
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта, квар...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: От Дворцовой площади
31 авг в 09:00
7 сен в 09:00
7100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Петергоф - резиденция Петра Великого
Изучить парки и фонтаны must-see-достопримечательности Санкт-Петербурга с гидом-историком
Начало: У вашего отеля
29 авг в 12:00
30 авг в 12:00
от 19 000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 14 чел.
Петергоф: фонтанная столица
Автобусная групповая экскурсия с посещением Нижнего парка
Начало: На площади Островского
Расписание: во вторник и четверг в 09:30
1 сен в 09:30
3 сен в 09:30
7600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Оценить, как император реализовал свою мечту: затмить Версаль
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
от 25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца (билеты включены)
Петергоф - место, которое стоит увидеть каждому. В этой экскурсии вы узнаете историю дворца и насладитесь красотой фонтанов Нижнего парка
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
30 авг в 09:00
2 сен в 09:00
7500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка «Величественный Петергоф»
Пофотографироваться в декорациях императорской роскоши и раскрыть секрет знаменитых фонтанов
Начало: В Петергофе или у вашего отеля в Петербурге
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два знаменитых парка Петергофа за 1 день
Погулять по Нижнему парку и «Александрии», посетить Большой дворец, Коттедж и другие значимые места
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 23 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день - из Петербурга
Познакомиться со знаменитой императорской резиденцией и городом морской славы
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
от 17 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
За один день посетить город-фонтан и город-крепость и услышать интересные факты из их прошлого
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
от 24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
Удобный способ познакомиться с великолепной загородной резиденцией на Финском заливе
Начало: Около Большого Петергофского дворца
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
30 авг в 10:30
2 сен в 10:30
4700 ₽ за человека
Групповая
В Петергоф - к фонтанам, роскоши и собору
Погулять по Нижнему парку, попасться на уловку шутихи и узнать, как появился русский Версаль
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 11:45
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
4000 ₽ за человека
Групповая
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции
Начало: М. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3700 ₽ за человека
Групповая
В Петергоф - к Большому дворцу, Малому музею и Нижнему парку
Отправиться из Петербурга в императорскую резиденцию и посетить её главный дворец
Начало: В центре города
5 сен в 08:15
10 сен в 08:30
5750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Верхний и Нижний парки Петергофа
Посетить как популярные, так и не самые туристические места русского Версаля
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 12 900 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Зимний Петергоф
Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
от 11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Петергоф и фонтаны Нижнего парка
Проехать по пути русских императоров и увидеть их легендарную резиденцию во всей красе
Начало: В центре Петербурга
31 авг в 10:45
7 сен в 10:45
3150 ₽ за человека
Групповая
Большой Петергофский дворец: наш ответ Версалю
Осмотреть роскошные интерьеры и узнать, как жил и менялся один из шедевров Царской России
Начало: У Казанского собора
31 окт в 09:00
4 ноя в 09:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Санкт-Петербурга в Петергоф - к фонтанам Нижнего парка
Разобраться в инженерном замысле, символике скульптур и придворных забавах 18 века
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
28 авг в 13:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Императорский Петергоф: Верхний сад, Нижний парк и Большой дворец (из Санкт-Петербурга)
Увидеть контраст между регулярным французским стилем и барочной роскошью
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 19 050 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Из Петербурга в Петергоф: Большой дворец и Нижний парк
Пройти по залам главной резиденции, рассмотреть фонтаны, посетить Верхний сад или один из корпусов
Начало: Гостиный двор
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 12:30
28 авг в 09:00
30 авг в 09:00
4750 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Из Петербурга - в блистательный Петергоф
Полюбоваться жемчужным блеском фонтанов и архитектурными шедеврами царской резиденции
Начало: У метро «Невский проспект»
Расписание: в среду и четверг в 09:30, в субботу в 14:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 09:30
29 авг в 14:00
9700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В Кронштадт и Петергоф - на мотоцикле из Петербурга
Захватывающее мотопутешествие в город-порт и роскошную резиденцию императоров
Начало: На Большой Морской улице
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
28 авг в 11:30
13 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Нижний парк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24:
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Нижний парк" можно забронировать 24 экскурсии от 1500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 1171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 24 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Нижний парк», 1171 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь