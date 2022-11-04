Чудотворные Святыни Петербурга

Чудотворные Святыни Петербурга
Чудотворные Святыни Петербурга
Чудотворные Святыни Петербурга
Чудотворные Святыни Петербурга
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Что вас ожидает 🤩

  • Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра
  • Казанский кафедральный собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Часовня Ксении Петербуржской
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Осмотр Исаакиевского собора.
Экскурсия по Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, в которой хранятся мощи святого благоверного великого князя Александра Невского.
Посещение Казанского кафедрального собора, где находится Казанская икона Божией Матери.
Посещение Часовни Ксении Блаженной, в которой хранятся мощи святой.
Осмотр Спасо-Преображенского собора, где находятся Чудотворная икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» и образ Спаса Нерукотворного.

вторник, четверг, воскресенье в 12:15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги лицензированного гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер из отеля/в отель
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Невский проспект 17
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, воскресенье в 12:15
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Билеты, забронированные без предоплаты, выкупаются за 30 минут до начала экскурсионной программы, в ином случае бронирование аннулируется.
  • В экстренных ситуациях или если Вы опаздываете, свяжитесь с нами по телефону: +7 (951) 685-37-33
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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