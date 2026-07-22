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Дачно-курортное очарование Сестрорецка

Из Петербурга - к старинному курорту, дюнам и Финскому заливу
Сестрорецк — одно из любимых мест отдыха петербуржцев.

Здесь соседствуют Финский залив и озеро Разлив, дюны и сосновые леса, старинные дачи и курортная архитектура.

Я покажу вам самые живописные уголки города и помогу почувствовать его характер — тот самый гений места, который ощущается в воздухе и пейзажах.
5
2 отзыва
Дачно-курортное очарование Сестрорецка
Дачно-курортное очарование Сестрорецка
Дачно-курортное очарование Сестрорецка

Описание экскурсии

10:00 — встреча у метро «Беговая»

По дороге в Сестрорецк вы настроитесь на ритм прибрежного города, где природа и история идут рядом.

10:35–11:15 — плотина Гаусмана и озеро Разлив

Вы выйдете к воде, увидите одно из старейших гидротехнических сооружений и узнаете о замыслах Петра I. Подойдёте к Петропавловской церкви и памятнику первому в России прототипу подводной лодки — «потаённому судну».

11:15–11:45 — дорога к музею-сараю Ленина

Проедем по улице Мосина, мимо станции «Разлив». Поговорим о событиях революции и роли этих мест в истории страны, по пути заглянем в атмосферный магазин «Деревяшка».

11:50–13:00 — берег Разлива и пляж «Белая гора»

Вы прогуляетесь по окрестностям, выйдете к песчаному пляжу и увидите место, где сегодня собираются кайтсёрферы.

13:00–13:20 — дачный посёлок Разлив

Вы узнаете, как формировалась дачная культура Петербурга и почему именно эти места стали популярным курортом ещё в 19 веке.

13:35–13:50 — мемориал «Сестра»

Остановка у объекта Зелёного пояса Славы. Вы услышите о линии обороны Ленинграда и поймёте, какую роль играло это приграничье в годы войны.

13:50–14:50 — обед

По Таможенной дороге доберёмся до курорта. У вас будет время отдохнуть и пообедать среди сосен и песков.

14:50–15:50 — прогулка по пляжу Финского залива

Вы пройдёте по дюнам, почувствуете морской ветер и поймёте, за что Сестрорецк сравнивают с Мальдивами и Тель-Авивом. Заглянете в квартал «Светлый мир внутри», спрятанный в хвойном лесу.

15:50–16:10 — центр Сестрорецка

Проедем мимо бывшего Оружейного завода и вспомним, как город развивался от петровских времён до курортного центра.

16:10–16:25 — Канонерка

Прогулка по историческому дачному району, где сохранилась атмосфера конца 19 — начала 20 века и архитектура северного модерна.

16:30–18:00 — Сестрорецкий курорт

Завершим день у курорта, поговорим о его прошлом и будущем, включая восстановление Курзала.

18:00 — отправление в Петербург

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Nissan Note
  • Обед в уютном ресторанчике оплачивается дополнительно, по меню

в будние дни в 10:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, краевед, выпускница Института Петербурга. Коренная петербурженка. Благодаря увлечениям генеалогией семьи и историей города, выяснила, что мои предки обосновались в Санкт-Петербурге с петровских времён. С юных лет была
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убеждена, что Петербург — великий город удивительной красоты, богатой истории и высокой духовности… Город, который способен удивлять и вдохновлять, в котором, как в зеркале отразилась вся мировая культура! Принимала участие в международных проектах по сохранению культурно-исторического наследия, сотрудничеству музеев и культурному туризму «Русские маршруты в Европе», «Балтийские мызы. Из прошлого в будущее», «Королевская дорога» и др. В настоящее время разрабатываю авторские маршруты. Буду рада, если они найдут у вас отклик, и с удовольствием поделюсь своими эмоциями, знаниями и любовью к родному городу и путешествиям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
Экскурсия понравилась. посетили много интересных знаковых красивых мест. Сестрорецк -очаровательный городок, сочетающий в себе красоту природы и историю нашей страны. Людмила очень комфортный, доброжелательный гид, с большим желанием рассказать и показать как можно больше и зародить интерес к этим местам
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Н
В начале апреля побывала на интересной экскурсии по Сестрорецку и окрестностям. Людмила - прекрасный экскурсовод, умеющий заинтересовать темой и донести интересные факты в доступной форме. Очень комфортный маршрут, неспешная прогулка по дюнам, красивая природа, очаровательные дачи начала века, в итоге, замечательно проведённый день. Спасибо!
Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Спасибо за душевные слова! С такой поддержкой хочется творить дальше - создавать новые маршруты и вдохновлять других на путешествия! Буду рада новым встречам!
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