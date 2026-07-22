Сестрорецк — одно из любимых мест отдыха петербуржцев. Здесь соседствуют Финский залив и озеро Разлив, дюны и сосновые леса, старинные дачи и курортная архитектура. Я покажу вам самые живописные уголки города и помогу почувствовать его характер — тот самый гений места, который ощущается в воздухе и пейзажах.

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Описание экскурсии

10:00 — встреча у метро «Беговая»

По дороге в Сестрорецк вы настроитесь на ритм прибрежного города, где природа и история идут рядом.

10:35–11:15 — плотина Гаусмана и озеро Разлив

Вы выйдете к воде, увидите одно из старейших гидротехнических сооружений и узнаете о замыслах Петра I. Подойдёте к Петропавловской церкви и памятнику первому в России прототипу подводной лодки — «потаённому судну».

11:15–11:45 — дорога к музею-сараю Ленина

Проедем по улице Мосина, мимо станции «Разлив». Поговорим о событиях революции и роли этих мест в истории страны, по пути заглянем в атмосферный магазин «Деревяшка».

11:50–13:00 — берег Разлива и пляж «Белая гора»

Вы прогуляетесь по окрестностям, выйдете к песчаному пляжу и увидите место, где сегодня собираются кайтсёрферы.

13:00–13:20 — дачный посёлок Разлив

Вы узнаете, как формировалась дачная культура Петербурга и почему именно эти места стали популярным курортом ещё в 19 веке.

13:35–13:50 — мемориал «Сестра»

Остановка у объекта Зелёного пояса Славы. Вы услышите о линии обороны Ленинграда и поймёте, какую роль играло это приграничье в годы войны.

13:50–14:50 — обед

По Таможенной дороге доберёмся до курорта. У вас будет время отдохнуть и пообедать среди сосен и песков.

14:50–15:50 — прогулка по пляжу Финского залива

Вы пройдёте по дюнам, почувствуете морской ветер и поймёте, за что Сестрорецк сравнивают с Мальдивами и Тель-Авивом. Заглянете в квартал «Светлый мир внутри», спрятанный в хвойном лесу.

15:50–16:10 — центр Сестрорецка

Проедем мимо бывшего Оружейного завода и вспомним, как город развивался от петровских времён до курортного центра.

16:10–16:25 — Канонерка

Прогулка по историческому дачному району, где сохранилась атмосфера конца 19 — начала 20 века и архитектура северного модерна.

16:30–18:00 — Сестрорецкий курорт

Завершим день у курорта, поговорим о его прошлом и будущем, включая восстановление Курзала.

18:00 — отправление в Петербург

Организационные детали