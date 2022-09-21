День наедине с Петербургом. Гуляем по центру с утра до вечера

День наедине с Петербургом

5
1 отзыв
День наедине с Петербургом. Гуляем по центру с утра до вечера
День наедине с Петербургом. Гуляем по центру с утра до вечера
День наедине с Петербургом. Гуляем по центру с утра до вечера
День наедине с Петербургом. Гуляем по центру с утра до вечера
День наедине с Петербургом. Гуляем по центру с утра до вечера
День наедине с Петербургом. Гуляем по центру с утра до вечера
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
8
окт
9
окт
15
окт
16
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Лютеранская церковь Святой Анны (Анненкирхе)
  • Академия Штиглица
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Марсово поле
  • Итальянский дворик
  • Дом Зингера
  • Казанский собор
  • Двор Каппела
  • Спас на Крови
  • Зимняя Канавка
  • Атланты Эрмитажа
  • Дворцовая площадь
  • Адмиралтейская, Александровский сад, Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Стеклянный дворик
  • Новая Голландия
  • Ротонда на Гороховой
  • 5 углов, двор Котик
  • Подписные издания
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На протяжении целого дня знакомимся с классическим Петербургом с немного другой — «неклассической» стороны. Мы разработали наш авторский тур, чтобы показать путешественникам город комплексно. Мы увидим и главные достопримечательности из разряда "must see" и локации, которые популярны только у местных или туристов, которые приехали в Питер далеко не в первый раз.
На нашем однодневном туре мы проникнемся атмосферой необычной современной кирхи, которая стала местом притяжения для местных жителей и любителей красивых фотографий. Потом отправимся гулять по уютным Питерским улочкам и одному из самых старых парков города, заглядываем во дворы-колодцы и мистическую парадную, пробуем одно из главных традиционных питерских блюд – пышки, делаем классные фотографии, любуемся мостами и машем проходящим мимо корабликам, закупаемся крутыми сувенирами в главном книжном магазине города.

Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа сопровождающего гида
  • Входные билеты по маршруту
  • Обед в современном кафе
  • Переезды на общественном транспорте
  • Пышки в количестве 2 штук
  • Хорошее настроение на весь день
  • Яркие впечатления от города на год вперед
Что не входит
  • Личные расходы
  • Чай/кофе в пышечной
  • Дополнительные пышки в пышечной
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Чернышевская
Завершение: Литейный пр. , 57
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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