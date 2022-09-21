Адмиралтейская, Александровский сад, Медный Всадник
Исаакиевский собор
Стеклянный дворик
Новая Голландия
Ротонда на Гороховой
5 углов, двор Котик
Подписные издания
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Описание
На протяжении целого дня знакомимся с классическим Петербургом с немного другой — «неклассической» стороны. Мы разработали наш авторский тур, чтобы показать путешественникам город комплексно. Мы увидим и главные достопримечательности из разряда "must see" и локации, которые популярны только у местных или туристов, которые приехали в Питер далеко не в первый раз.
На нашем однодневном туре мы проникнемся атмосферой необычной современной кирхи, которая стала местом притяжения для местных жителей и любителей красивых фотографий. Потом отправимся гулять по уютным Питерским улочкам и одному из самых старых парков города, заглядываем во дворы-колодцы и мистическую парадную, пробуем одно из главных традиционных питерских блюд – пышки, делаем классные фотографии, любуемся мостами и машем проходящим мимо корабликам, закупаемся крутыми сувенирами в главном книжном магазине города.
Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
Что входит
Работа сопровождающего гида
Входные билеты по маршруту
Обед в современном кафе
Переезды на общественном транспорте
Пышки в количестве 2 штук
Хорошее настроение на весь день
Яркие впечатления от города на год вперед
Что не входит
Личные расходы
Чай/кофе в пышечной
Дополнительные пышки в пышечной
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Чернышевская
Завершение: Литейный пр. , 57
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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