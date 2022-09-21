На протяжении целого дня знакомимся с классическим Петербургом с немного другой — «неклассической» стороны. Мы разработали наш авторский тур, чтобы показать путешественникам город комплексно. Мы увидим и главные достопримечательности из разряда "must see" и локации, которые популярны только у местных или туристов, которые приехали в Питер далеко не в первый раз.

На нашем однодневном туре мы проникнемся атмосферой необычной современной кирхи, которая стала местом притяжения для местных жителей и любителей красивых фотографий. Потом отправимся гулять по уютным Питерским улочкам и одному из самых старых парков города, заглядываем во дворы-колодцы и мистическую парадную, пробуем одно из главных традиционных питерских блюд – пышки, делаем классные фотографии, любуемся мостами и машем проходящим мимо корабликам, закупаемся крутыми сувенирами в главном книжном магазине города.