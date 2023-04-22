Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу

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Начинайте свой день с приятных впечатлений! Утренний маршрут на катере подарит прекрасные эмоции и откроет вид на «просыпающийся» Петербург.
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Никольский собор
  • Семимость
  • Мариинский театр
  • Арка Новой Голландии
  • Исаакиевский собор
  • Невский проспект
  • Дворцовая площадь
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • Летний сад
  • Крейсер Аврора
  • Чижик Пыжик
  • Михайловский замок
  • И многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В то время, когда реки и каналы города еще не наполнились потоком судов, уютный 11-им местный катер отравится в путь по необычному маршруту, чтоб показать своим гостям Петербург с воды.
Экскурсионная прогулка пройдет по малым рекам и каналам города, где можно увидеть известнейшие достопримечательности Северной столицы, а так же затронет акваторию Невы и величественный Крейсер Аврору.
Маршрут: р. Фонтанка - Крюков канал - р. Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) - р. Фонтанка - р. Нева - р. Большая Невка (Крейсер Аврора) - р. Фонтанка

Ежедневно в 10:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Экскурсионное сопровождение аудиогида
Место начала и завершения?
Причал на набережной реки Фонтанки, 71
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Отправление ежедневно в 10:30, посадка начинается за 10 минут до начала экскурсии
  • Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом аудиогида
  • При изменении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах, влияющих на безопасность пассажиров, маршрут может быть изменен на альтернативный
  • На детей до трех лет необходимо заранее оформить посадочный билет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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