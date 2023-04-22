Начинайте свой день с приятных впечатлений! Утренний маршрут на катере подарит прекрасные эмоции и откроет вид на «просыпающийся» Петербург.
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Что вас ожидает:
- Никольский собор
- Семимость
- Мариинский театр
- Арка Новой Голландии
- Исаакиевский собор
- Невский проспект
- Дворцовая площадь
- Спас на Крови
- Марсово поле
- Летний сад
- Крейсер Аврора
- Чижик Пыжик
- Михайловский замок
- И многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В то время, когда реки и каналы города еще не наполнились потоком судов, уютный 11-им местный катер отравится в путь по необычному маршруту, чтоб показать своим гостям Петербург с воды.
Экскурсионная прогулка пройдет по малым рекам и каналам города, где можно увидеть известнейшие достопримечательности Северной столицы, а так же затронет акваторию Невы и величественный Крейсер Аврору.
Маршрут: р. Фонтанка - Крюков канал - р. Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) - р. Фонтанка - р. Нева - р. Большая Невка (Крейсер Аврора) - р. Фонтанка
Ежедневно в 10:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Экскурсионное сопровождение аудиогида
- Место начала и завершения?
- Причал на набережной реки Фонтанки, 71
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:30Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Отправление ежедневно в 10:30, посадка начинается за 10 минут до начала экскурсии
- Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом аудиогида
- При изменении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах, влияющих на безопасность пассажиров, маршрут может быть изменен на альтернативный
- На детей до трех лет необходимо заранее оформить посадочный билет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Летние
На выходные
На катере
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