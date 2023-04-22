В то время, когда реки и каналы города еще не наполнились потоком судов, уютный 11-им местный катер отравится в путь по необычному маршруту, чтоб показать своим гостям Петербург с воды.

Экскурсионная прогулка пройдет по малым рекам и каналам города, где можно увидеть известнейшие достопримечательности Северной столицы, а так же затронет акваторию Невы и величественный Крейсер Аврору.

Маршрут: р. Фонтанка - Крюков канал - р. Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) - р. Фонтанка - р. Нева - р. Большая Невка (Крейсер Аврора) - р. Фонтанка