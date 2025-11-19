Деревянное кольцо Карелии и храмы без гвоздей - из Санкт-Петербурга
Познакомиться с историей православия на Карельском перешейке
Мы отправимся туда, где избы дышат, а храмы смотрят в небо двумя десятками куполов. Вы узнаете, как строили, вели быт и во что верили жившие здесь люди. Увидите Карелию без туристических фильтров и архитектуру, которой века нипочём.
Описание экскурсии
9:00–10:00 — отправление автобуса из Санкт-Петербурга, дорога до первой остановки
10:00–10:35 — Новосаратовка, посещение Покровского храма
10:35–11:15 — дорога ко второй остановке
11:15–11:35 — Песочный, храм святого преподобного Серафима Саровского
11:40–12:00 (12:05) — дорога к третьей остановке
12:00–12:20 (до 12:30) — Агалатово, храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба
12:30–13:15 — дорога к четвёртой остановке
13:15–13:40 — Сосново, храм Всех Святых
13:40–14:30 — дорога к пятой остановке
14:30–15:20 (15:30) — Ромашки, храм Пресвятой Богородицы и свободное время на ланч, туалет, церковную лавку
15:30–16:10 (16:15) — дорога к шестой остановке
16:15–16:40 (16:45) — Васильево, храм святого Андрея Первозванного на Вуоксе
16:45–19:00 — трансфер в Санкт-Петербург, на Невский проспект
Организационные детали
Едем на комфортабельных автобусах: кондиционер летом, обогрев зимой, современная аудиосистема
Билеты разных категорий: взрослый, пенсионер, студент, школьник, дошкольник, иностранец. Обязательно возьмите документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготы! Если вы относитесь к льготной категории, не упомянутой в тарифах, сообщите об этом при оформлении заказа
Вход в музеи без очередей, билеты включены в стоимость
Порядок проведения экскурсии может измениться в случае форс-мажорных обстоятельств, загруженности дорог, погодных условий
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
3000 ₽
Дети до 7 лет
2175 ₽
Пенсионеры
2925 ₽
Школьники
2775 ₽
Студенты
2925 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Куль — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 54 туристов
Наше агентство предлагает живой и остроумный взгляд на город. Мы делаем подачу лёгкой и запоминающейся, ценим сервис, заботимся о каждом туристе и умеем шутить, чтобы было не стыдно вспомнить дома.