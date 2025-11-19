Мои заказы

Деревянное кольцо Карелии и храмы без гвоздей - из Санкт-Петербурга

Познакомиться с историей православия на Карельском перешейке
Мы отправимся туда, где избы дышат, а храмы смотрят в небо двумя десятками куполов. Вы узнаете, как строили, вели быт и во что верили жившие здесь люди. Увидите Карелию без туристических фильтров и архитектуру, которой века нипочём.
Описание экскурсии

9:00–10:00 — отправление автобуса из Санкт-Петербурга, дорога до первой остановки

10:00–10:35 — Новосаратовка, посещение Покровского храма

10:35–11:15 — дорога ко второй остановке

11:15–11:35 — Песочный, храм святого преподобного Серафима Саровского

11:40–12:00 (12:05) — дорога к третьей остановке

12:00–12:20 (до 12:30) — Агалатово, храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба

12:30–13:15 — дорога к четвёртой остановке

13:15–13:40 — Сосново, храм Всех Святых

13:40–14:30 — дорога к пятой остановке

14:30–15:20 (15:30) — Ромашки, храм Пресвятой Богородицы и свободное время на ланч, туалет, церковную лавку

15:30–16:10 (16:15) — дорога к шестой остановке

16:15–16:40 (16:45) — Васильево, храм святого Андрея Первозванного на Вуоксе

16:45–19:00 — трансфер в Санкт-Петербург, на Невский проспект

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных автобусах: кондиционер летом, обогрев зимой, современная аудиосистема
  • Билеты разных категорий: взрослый, пенсионер, студент, школьник, дошкольник, иностранец. Обязательно возьмите документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготы! Если вы относитесь к льготной категории, не упомянутой в тарифах, сообщите об этом при оформлении заказа
  • Вход в музеи без очередей, билеты включены в стоимость
  • Порядок проведения экскурсии может измениться в случае форс-мажорных обстоятельств, загруженности дорог, погодных условий
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети до 7 лет2175 ₽
Пенсионеры2925 ₽
Школьники2775 ₽
Студенты2925 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Куль
Куль — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 54 туристов
Наше агентство предлагает живой и остроумный взгляд на город. Мы делаем подачу лёгкой и запоминающейся, ценим сервис, заботимся о каждом туристе и умеем шутить, чтобы было не стыдно вспомнить дома.

