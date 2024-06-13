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Шереметевский дворец — один из старейших в городе, он почти ровесник Петербурга. А ещё это один из крупнейших музеев музыки в России.



На интерактивной экскурсии вы услышите о знаменитом графском роде, рассмотрите интерьеры Фонтанного дома и познакомитесь с потрясающей коллекцией музыкальных инструментов. А задания и загадки сделают погружение в эпоху интересным и взрослым, и детям.