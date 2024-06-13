Шереметевский дворец — один из старейших в городе, он почти ровесник Петербурга. А ещё это один из крупнейших музеев музыки в России.
На интерактивной экскурсии вы услышите о знаменитом графском роде, рассмотрите интерьеры Фонтанного дома и познакомитесь с потрясающей коллекцией музыкальных инструментов. А задания и загадки сделают погружение в эпоху интересным и взрослым, и детям.
На интерактивной экскурсии вы услышите о знаменитом графском роде, рассмотрите интерьеры Фонтанного дома и познакомитесь с потрясающей коллекцией музыкальных инструментов. А задания и загадки сделают погружение в эпоху интересным и взрослым, и детям.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание квеста
Что вас ожидает
- Я расскажу о старинном роде Шереметевых и их родственных связях с царской семьёй. Этот род ведёт свою историю ещё с 14 века, и всю жизнь его представители служили верой и правдой Отечеству. Были среди них и ценители прекрасного — музыки и театра.
- Вы представите быт графов и оцените убранство помещений.
- Мы поговорим о крепостном театре, который не уступал придворному по роскоши и таланту.
- Вспомним историю любви Николая Шереметева и Прасковьи Жемчуговой, которая потрясла современников.
- Вы увидите залы, где принимали гостей и звучала классическая музыка. В Золотой гостиной воспроизведём музыкальный салон 19 века.
- Рассмотрим оригинальные инструменты Глинки, Глазунова и самого Николая II.
- Вам также предстоит найти пианино-жирафа, стол-сороконожку и мебельный гарнитур, подаренный на свадьбу.
- А ещё вы узнаете о визите Ференца Листа и легендарном произведении, на которое его вдохновил дворец Шереметевых.
Детям будет интересно разгадывать загадки, считать грифонов и отыскивать античные инструменты. В игровой форме ребята узнают, например, что герб Шереметевых — почти точная копия герба польского города Гданьска.
После экскурсии вы сможете самостоятельно осмотреть залы с экспозицией «Симфонический оркестр».
Организационные детали
- Экскурсия-квест подойдёт семьям с детьми 6–14 лет
- Я могу адаптировать программу под аудиторию, которой интересно узнать больше об истории хозяев дворца
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: 400 руб. /взрослый, 150 руб. /льготный
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Шереметевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 894 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.Задать вопрос
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