«Лучшее произведение писателя — это его судьба», — сказал Александр Генис. С этой точки зрения жизнь Довлатова — образцовая античная трагедия. Её герой — человек, потерявший всё, но оставшийся в веках. Я расскажу вам историю Сергея, но не тоном литературоведа, а голосами знавших писателя лично. Тех, кто с ним жил, дружил, ссорился, мирился, выпивал, творил. Терял и находил его снова.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я режиссёр, сделавший документальный фильм о Довлатове. Так вышло, что я являюсь правообладателем уникальных архивных записей с Сергеем Довлатовым, а также Валерием Поповым, Яковом Гордоном, Андреем Арьевым и другими друзьями и знакомыми писателя.

Я покажу вам интервью Довлатова, не вошедшее в мой фильм. И расскажу историю гениального неудачника, в том числе голосами его близких. А заодно покажу петербургские места, связанные с писателем.

Вы увидите:

Улицу Рубинштейна и дом с памятником Довлатову. Андрей Арьев расскажет, почему Сергей уехал из Петербурга в Таллин

Школу № 206, в которой учился Довлатов

Невский проспект, дома 74–76. Валерий Попов расскажет, как Довлатов искал и находил своих героев

Улицу Моховую. Сергей Довлатов расскажет байку про Вильяма Козлова

Редакцию журнала «Звезда». Александр Генис расскажет о работе Сергея в «Новом американце», а сам Сергей — о том, как он пытался поступить в Союз писателей

Вы узнаете:

Как жил и творил Сергей Довлатов. И как вообще можно было писать в 60–70-е годы

Почему люди уезжали или их уезжали из страны

Что такое свобода творчества писателя в России и в Нью-Йорке

Как Довлатову удалось в Америке то, что не удалось Курту Воннегуту

Как непризнанный писатель смог напечататься в самом главном литературном журнале Америки

Организационные детали

Не забудьте взять с собой смартфон. Я добавлю вас в чат в Телеграме, где буду показывать архивы. Для тех, кто не в ладах с телегой, я возьму на экскурсию ноутбук с хорошим экраном.