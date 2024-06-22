«Лучшее произведение писателя — это его судьба», — сказал Александр Генис. С этой точки зрения жизнь Довлатова — образцовая античная трагедия. Её герой — человек, потерявший всё, но оставшийся в веках. Я расскажу вам историю Сергея, но не тоном литературоведа, а голосами знавших писателя лично. Тех, кто с ним жил, дружил, ссорился, мирился, выпивал, творил. Терял и находил его снова.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я режиссёр, сделавший документальный фильм о Довлатове. Так вышло, что я являюсь правообладателем уникальных архивных записей с Сергеем Довлатовым, а также Валерием Поповым, Яковом Гордоном, Андреем Арьевым и другими друзьями и знакомыми писателя.
Я покажу вам интервью Довлатова, не вошедшее в мой фильм. И расскажу историю гениального неудачника, в том числе голосами его близких. А заодно покажу петербургские места, связанные с писателем.
Вы увидите:
- Улицу Рубинштейна и дом с памятником Довлатову. Андрей Арьев расскажет, почему Сергей уехал из Петербурга в Таллин
- Школу № 206, в которой учился Довлатов
- Невский проспект, дома 74–76. Валерий Попов расскажет, как Довлатов искал и находил своих героев
- Улицу Моховую. Сергей Довлатов расскажет байку про Вильяма Козлова
- Редакцию журнала «Звезда». Александр Генис расскажет о работе Сергея в «Новом американце», а сам Сергей — о том, как он пытался поступить в Союз писателей
Вы узнаете:
- Как жил и творил Сергей Довлатов. И как вообще можно было писать в 60–70-е годы
- Почему люди уезжали или их уезжали из страны
- Что такое свобода творчества писателя в России и в Нью-Йорке
- Как Довлатову удалось в Америке то, что не удалось Курту Воннегуту
- Как непризнанный писатель смог напечататься в самом главном литературном журнале Америки
Организационные детали
Не забудьте взять с собой смартфон. Я добавлю вас в чат в Телеграме, где буду показывать архивы. Для тех, кто не в ладах с телегой, я возьму на экскурсию ноутбук с хорошим экраном.
в субботу в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Егор. Родился в Ленинграде, живу летом в Питере, а зимой — в Турции. По образованию и профессии — режиссёр документального кино. Я делал фильм о Сергее Довлатове. Мне как режиссёру иногда обидно, что не получается весь видеоматериал поместить в один фильм. Я буду рад поделиться с вами своими знаниями и показать уникальные архивные записи!Задать вопрос
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