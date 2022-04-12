Креативный Петербург

Креативный Петербург
Креативный Петербург
Креативный Петербург
Креативный Петербург
Креативный Петербург
Креативный Петербург

Что вас ожидает 🤩

  • Арт-центры
  • Уникальные необычные музеи
  • Выставочные площадки
  • Общественные атмосферные пространства
  • И самое главное: знакомство с представителями творческой интеллигенции Петербурга, с легендой Ленинградского рока: Владимиром Рекшаном и со служителем лютеранского собора: Герхардом
Предлагаю узнать другую сторону города, где живет творчество, креативность, современное искусство, авангард и музыка.

Во время нашего неформального тура

  • 🔺мы пообщаемся с художницей нонконформисткой 80-х, работы которой находятся в коллекции Русского музея
  • 🔺проникнемся атмосферными арт_катакомбами немецкого собора, где часто проходят перфомансы, выставки, и креативные постановки. Проведёт нас по кирхе Герхард, сотрудник собора (150р. /чел.)
  • 🔺посетим музей русского рока послушаем Владимира Рекшана, легендарного представителя рок движения Ленинграда, автора многих книг (100р. /чел)
  • 🔺зайдём в единственный в России музей Битлз и нам расскажут о битломании в Ленинграде и Петербурге (100р. /чел.)
  • 🔺посетим первый лофт и первый сквот Петербурга с выходом на крышу (200р. /чел., по желанию)
  • 🔺а также у нас в программе прогулка по музею современного искусства арт-муза, вход свободный
  • 🔺если будет желание и позволят погодные условия, доедем до лучших общественных арт-пространств: Новой Голландии и Севкабель порта.
  • 🔺если будет желание и позволят погодные условия, доедем до лучших общественных арт-пространств: Новой Голландии и Севкабель порта.
-🔺если будет желание и позволят погодные условия, доедем до лучших общественных арт-пространств: Новой Голландии и Севкабель порта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги (автомобиль)
  • Экскурсионное сопровождение. Посещение локаций со свободным входом
Что не входит
  • Посещение музея Beatles-200р. /чел.
  • Посещение музея русского рока: 150р. /чел.
  • Посещение смотровой площадки: 200р. /чел. (по желанию)
  • Посещение катакомб лютеранского собора: 200р. /чел.
  • Повышение класса автомобиля: 1000р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 53
Завершение: Васильевский остров, 13 линия, 70
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Дополнительно оплачивается посещение музеев. Стоимость: 500р. /чел
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 12:00 и 16:00

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