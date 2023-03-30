Ленинград Сергея Довлатова
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Что вас ожидает 🤩
- Улица Рубинштейна
- Дом Довлатова
- Дом "Слеза социализма"
- Лениздат
- Типография имени Володарского
- Александринский театр
- Дом книги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Аудиоэкскурсия по местам писателя Сергея Довлатова даст вам возможность погрузиться в литературную жизнь Ленинграда 1970-ых годов, побывать в культовых книжных магазинах и барах, и узнать, как проводил время автор «Заповедника» и «Иностранки».
Ваш маршрут начнётся у Дома писателей и завершится у здания филологического факультета СПбГУ. Вы посетите самые знаковые для Сергея Довлатова места в Петербурге/Ленинграде: типографию Володарского, где работал писатель, бар «Сайгон», куда Довлатов заглядывал с друзьями, и дом Мурузи, где жил друг Иосиф Бродский.
Вы прогуляетесь по улице Рубинштейна, где жил и учился Сергей Донатович. Вы узнаете, почему сам писатель называл это место «Улицей Рыбинштейна» и какой была квартира семьи Довлатовых.
Вы услышите истории о родственниках, друзьях и знакомых писателя, которые впоследствии стали героями сборников «Чемодан» и «Наши». Вы разберётесь, кто из героев — вымышленный персонаж, а чей прототип существовал на самом деле.
Вы увидите здание Большого дома ОВИРа и вспомните ироничные высказывания Довлатова о процессе сбора документов для эмиграции.
Аудиоэкскурсия наполнена не только интересными фактами из жизни писателя, но и цитатами из произведений Сергея Довлатова, которые читают актеры театра.
Отправляйтесь на литературную прогулку по Петербургу!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Шпалерная улица, 18Завершение: Университетская набережная, 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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