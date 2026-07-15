Аудиоэкскурсия по местам писателя Сергея Довлатова даст вам возможность погрузиться в литературную жизнь Ленинграда 1970-ых годов, побывать в культовых книжных магазинах и барах, и узнать, как проводил время автор «Заповедника» и «Иностранки».

Ваш маршрут начнётся у Дома писателей и завершится у здания филологического факультета СПб

ГУ. Вы посетите самые знаковые для Сергея Довлатова места в Петербурге/Ленинграде: типографию Володарского, где работал писатель, бар «Сайгон», куда Довлатов заглядывал с друзьями, и дом Мурузи, где жил друг Иосиф Бродский. Вы прогуляетесь по улице Рубинштейна, где жил и учился Сергей Донатович. Вы узнаете, почему сам писатель называл это место «Улицей Рыбинштейна» и какой была квартира семьи Довлатовых. Вы услышите истории о родственниках, друзьях и знакомых писателя, которые впоследствии стали героями сборников «Чемодан» и «Наши». Вы разберётесь, кто из героев — вымышленный персонаж, а чей прототип существовал на самом деле. Вы увидите здание Большого дома ОВИРа и вспомните ироничные высказывания Довлатова о процессе сбора документов для эмиграции. Аудиоэкскурсия наполнена не только интересными фактами из жизни писателя, но и цитатами из произведений Сергея Довлатова, которые читают актеры театра. Отправляйтесь на литературную прогулку по Петербургу! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).