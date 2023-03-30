Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя

Ленинград Сергея Довлатова

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Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Ближайшие даты:
30
мар
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мар
1
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Что вас ожидает 🤩

  • Улица Рубинштейна
  • Дом Довлатова
  • Дом "Слеза социализма"
  • Лениздат
  • Типография имени Володарского
  • Александринский театр
  • Дом книги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Аудиоэкскурсия по местам писателя Сергея Довлатова даст вам возможность погрузиться в литературную жизнь Ленинграда 1970-ых годов, побывать в культовых книжных магазинах и барах, и узнать, как проводил время автор «Заповедника» и «Иностранки».
Ваш маршрут начнётся у Дома писателей и завершится у здания филологического факультета СПбГУ. Вы посетите самые знаковые для Сергея Довлатова места в Петербурге/Ленинграде: типографию Володарского, где работал писатель, бар «Сайгон», куда Довлатов заглядывал с друзьями, и дом Мурузи, где жил друг Иосиф Бродский.
Вы прогуляетесь по улице Рубинштейна, где жил и учился Сергей Донатович. Вы узнаете, почему сам писатель называл это место «Улицей Рыбинштейна» и какой была квартира семьи Довлатовых.
Вы услышите истории о родственниках, друзьях и знакомых писателя, которые впоследствии стали героями сборников «Чемодан» и «Наши». Вы разберётесь, кто из героев — вымышленный персонаж, а чей прототип существовал на самом деле.
Вы увидите здание Большого дома ОВИРа и вспомните ироничные высказывания Довлатова о процессе сбора документов для эмиграции.
Аудиоэкскурсия наполнена не только интересными фактами из жизни писателя, но и цитатами из произведений Сергея Довлатова, которые читают актеры театра.
Отправляйтесь на литературную прогулку по Петербургу!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шпалерная улица, 18
Завершение: Университетская набережная, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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