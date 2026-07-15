Описание аудиогида
Аудиоэкскурсия по местам писателя Сергея Довлатова даст вам возможность погрузиться в литературную жизнь Ленинграда 1970-ых годов, побывать в культовых книжных магазинах и барах, и узнать, как проводил время автор «Заповедника» и «Иностранки».
Ваш маршрут начнётся у Дома писателей и завершится у здания филологического факультета СПб
ГУ. Вы посетите самые знаковые для Сергея Довлатова места в Петербурге/Ленинграде: типографию Володарского, где работал писатель, бар «Сайгон», куда Довлатов заглядывал с друзьями, и дом Мурузи, где жил друг Иосиф Бродский. Вы прогуляетесь по улице Рубинштейна, где жил и учился Сергей Донатович. Вы узнаете, почему сам писатель называл это место «Улицей Рыбинштейна» и какой была квартира семьи Довлатовых. Вы услышите истории о родственниках, друзьях и знакомых писателя, которые впоследствии стали героями сборников «Чемодан» и «Наши». Вы разберётесь, кто из героев — вымышленный персонаж, а чей прототип существовал на самом деле. Вы увидите здание Большого дома ОВИРа и вспомните ироничные высказывания Довлатова о процессе сбора документов для эмиграции. Аудиоэкскурсия наполнена не только интересными фактами из жизни писателя, но и цитатами из произведений Сергея Довлатова, которые читают актеры театра. Отправляйтесь на литературную прогулку по Петербургу! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Рубинштейна
- Дом Довлатова
- Дом «Слеза социализма»
- Лениздат
- Типография имени Володарского
- Александринский театр
- Дом книги
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шпалерная улица, 18
Завершение: Университетская набережная, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия очень интересная и познавательная, узнала много фактов из жизни Довлатова. Единственный минус, это экскурсия для знатоков Петербурга. Приходилось спрашивать у прохожих ту или иную улицу. В остальном все очень
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I
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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