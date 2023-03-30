Аудиоэкскурсия по местам писателя Сергея Довлатова даст вам возможность погрузиться в литературную жизнь Ленинграда 1970-ых годов, побывать в культовых книжных магазинах и барах, и узнать, как проводил время автор «Заповедника» и «Иностранки».

Ваш маршрут начнётся у Дома писателей и завершится у здания филологического факультета СПбГУ. Вы посетите самые знаковые для Сергея Довлатова места в Петербурге/Ленинграде: типографию Володарского, где работал писатель, бар «Сайгон», куда Довлатов заглядывал с друзьями, и дом Мурузи, где жил друг Иосиф Бродский.

Вы прогуляетесь по улице Рубинштейна, где жил и учился Сергей Донатович. Вы узнаете, почему сам писатель называл это место «Улицей Рыбинштейна» и какой была квартира семьи Довлатовых.

Вы услышите истории о родственниках, друзьях и знакомых писателя, которые впоследствии стали героями сборников «Чемодан» и «Наши». Вы разберётесь, кто из героев — вымышленный персонаж, а чей прототип существовал на самом деле.

Вы увидите здание Большого дома ОВИРа и вспомните ироничные высказывания Довлатова о процессе сбора документов для эмиграции.

Аудиоэкскурсия наполнена не только интересными фактами из жизни писателя, но и цитатами из произведений Сергея Довлатова, которые читают актеры театра.

Отправляйтесь на литературную прогулку по Петербургу!

Как проходит аудиоэкскурсия: