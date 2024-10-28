От Николо-Богоявленского в Петербурге - до Никольского в Кронштадте
Вы посетите два морских собора — православные жемчужины, удивительные по красоте и сути. Попадёте в Верхний храм одного из них, который обычно закрыт. Оцените эффект парящего купола в другом. Полюбуетесь архитектурой и интерьерами этих святых мест и узнаете их историю. А ещё — загадаете желание на Семимостье и проедете по дамбе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 15:00
Описание экскурсии
Николо-Богоявленский Морской собор
Вы рассмотрите оба храма — Верхний и Нижний — и оцените золотой блеск куполов, ярко-голубой цвет фасада и роскошь барокко. Полюбуетесь великолепными резными иконостасами 18 века и подойдёте к главным святыням. Обычно Верхний храм закрыт для посещения, но с нами вы попадёте туда — и будете поражены его пышностью.
Мы расскажем историю собора, построенного по велению императрицы Елизаветы, и объясним, почему он никогда не закрывался — даже в годы блокады.
Семимостье
После посещения собора мы подъедем к одному из самых известных мест в Петербурге — Семимостью. С этой точки видны сразу семь мостов. А ещё говорят, что здесь можно загадать желание — и оно точно сбудется.
Дорога в Кронштадт
Вас ждёт удивительной красоты дорога — мимо Каменного и Елагина островов, Лахта-центра и стадиона Газпром Арена. Проедем по гребню дамбы — мы расскажем, как она спасла город от наводнений. И окажемся в Кронштадте, где вы познакомитесь с историей города-порта.
Морской Никольский собор
Прогулявшись по Якорной площади и осмотрев внешнее убранство собора, вы зайдёте внутрь. Большое пространство, эффект парящего купола и необычный мозаичный пол с рыбами и медузами производят невероятное впечатление.
Вы узнаете, как давно был построен собор и кто из императоров присутствовал на его освящении.
Организационные детали
В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
Дополнительные расходы: пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе — 200 ₽ за чел. или 1000 ₽ за группе, если она небольшая (детали уточняйте)
В Кронштадте после посещения собора можно осмотреть другие достопримечательности
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 10:00 и 15:00, в субботу в 09:30 и 15:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 15:00, в субботу в 09:30 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4366 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует читать дальше
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.