Два морских собора на землях Северной столицы

От Николо-Богоявленского в Петербурге - до Никольского в Кронштадте
Вы посетите два морских собора — православные жемчужины, удивительные по красоте и сути. Попадёте в Верхний храм одного из них, который обычно закрыт. Оцените эффект парящего купола в другом. Полюбуетесь архитектурой и интерьерами этих святых мест и узнаете их историю. А ещё — загадаете желание на Семимостье и проедете по дамбе.
Два морских собора на землях Северной столицы
Два морских собора на землях Северной столицы
Два морских собора на землях Северной столицы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 15:00

Описание экскурсии

Николо-Богоявленский Морской собор

Вы рассмотрите оба храма — Верхний и Нижний — и оцените золотой блеск куполов, ярко-голубой цвет фасада и роскошь барокко. Полюбуетесь великолепными резными иконостасами 18 века и подойдёте к главным святыням. Обычно Верхний храм закрыт для посещения, но с нами вы попадёте туда — и будете поражены его пышностью.

Мы расскажем историю собора, построенного по велению императрицы Елизаветы, и объясним, почему он никогда не закрывался — даже в годы блокады.

Семимостье

После посещения собора мы подъедем к одному из самых известных мест в Петербурге — Семимостью. С этой точки видны сразу семь мостов. А ещё говорят, что здесь можно загадать желание — и оно точно сбудется.

Дорога в Кронштадт

Вас ждёт удивительной красоты дорога — мимо Каменного и Елагина островов, Лахта-центра и стадиона Газпром Арена. Проедем по гребню дамбы — мы расскажем, как она спасла город от наводнений. И окажемся в Кронштадте, где вы познакомитесь с историей города-порта.

Морской Никольский собор

Прогулявшись по Якорной площади и осмотрев внешнее убранство собора, вы зайдёте внутрь. Большое пространство, эффект парящего купола и необычный мозаичный пол с рыбами и медузами производят невероятное впечатление.

Вы узнаете, как давно был построен собор и кто из императоров присутствовал на его освящении.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
  • Дополнительные расходы: пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе — 200 ₽ за чел. или 1000 ₽ за группе, если она небольшая (детали уточняйте)
  • В Кронштадте после посещения собора можно осмотреть другие достопримечательности
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник в 10:00 и 15:00, в субботу в 09:30 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 15:00, в субботу в 09:30 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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