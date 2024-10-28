Вы посетите два морских собора — православные жемчужины, удивительные по красоте и сути. Попадёте в Верхний храм одного из них, который обычно закрыт. Оцените эффект парящего купола в другом. Полюбуетесь архитектурой и интерьерами этих святых мест и узнаете их историю. А ещё — загадаете желание на Семимостье и проедете по дамбе.

Описание экскурсии

Николо-Богоявленский Морской собор

Вы рассмотрите оба храма — Верхний и Нижний — и оцените золотой блеск куполов, ярко-голубой цвет фасада и роскошь барокко. Полюбуетесь великолепными резными иконостасами 18 века и подойдёте к главным святыням. Обычно Верхний храм закрыт для посещения, но с нами вы попадёте туда — и будете поражены его пышностью.

Мы расскажем историю собора, построенного по велению императрицы Елизаветы, и объясним, почему он никогда не закрывался — даже в годы блокады.

Семимостье

После посещения собора мы подъедем к одному из самых известных мест в Петербурге — Семимостью. С этой точки видны сразу семь мостов. А ещё говорят, что здесь можно загадать желание — и оно точно сбудется.

Дорога в Кронштадт

Вас ждёт удивительной красоты дорога — мимо Каменного и Елагина островов, Лахта-центра и стадиона Газпром Арена. Проедем по гребню дамбы — мы расскажем, как она спасла город от наводнений. И окажемся в Кронштадте, где вы познакомитесь с историей города-порта.

Морской Никольский собор

Прогулявшись по Якорной площади и осмотрев внешнее убранство собора, вы зайдёте внутрь. Большое пространство, эффект парящего купола и необычный мозаичный пол с рыбами и медузами производят невероятное впечатление.

Вы узнаете, как давно был построен собор и кто из императоров присутствовал на его освящении.

Организационные детали