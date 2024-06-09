1. Николо-Богоявленский Морской Собор. Осмотр снаружи и изнутри. Начнем мы наше путешествие в самом сердце Санкт-Петербурга. Великолепное здание собора построено в стиле барокко и поистине является жемчужиной архитектуры Санкт-Петербурга. Золото куполов, а также ярко-голубой цвет фасада, придают ему воздушный и праздничный вид даже в самую плохую погоду. На этой экскурсии вы узнаете об удивительной истории храма, возведенного по воле императрицы Елизаветы в середине 18 века и полюбуетесь уникальным образцом великолепного елизаветинского барокко в храмовой архитектуре. Мы посетим Николо-Богоявленский Морской Собор — оба храма, Верхний и Нижний, поражающие своим великолепием. Вы откроете для себя, что этот собор — один из трех в Санкт-Петербурге, который никогда не закрывался; и даже годы Блокады, здесь ежедневно проводились службы. В Нижнем Храме собора вы сможете подойти к главной святыне — к иконе Святителя Николая Чудотворца (с частицей его мощей) — покровителя всех путешествующих, написанной в 17 веке. Верхний храм собора практически всегда закрыт, но у нас будет возможность подняться и осмотреть этот храм удивительной красоты. В обоих храмах сохранились прекрасные резные иконостасы XVIII века. Убранство Верхнего Храма отличается особой пышностью, там находятся старинные иконы и мемориальные доски с именами моряков, погибших в русско-японской войне, а также памяти экипажей подводных лодок «Комсомолец» и «Курск». Храм закрыт для посещения, и мы будем одни в огромном старинном храме. 2. Семимостье Невероятной красоты Николо-Богоявленский Морской Собор находится около Семимостья — в удивительном и необычном месте. Сюда приходят и помолиться, и просто полюбоваться. После посещения Собора мы подъедем к этому месту. Необычность его в том, что там с одной точки можно увидеть семь мостов, это и нашло отражение в названии. Это место очень популярно среди любителей загадывать желания, которые утверждают, что желание обязательно сбудется, нужно только рассмотреть все семь мостов. 3. Мы проедем с вами по центру города, по дороге у Вас будет обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, по местам, которые Вы будете проезжать. В Кронштадт мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых, но уж знаменитых объектов: стадиона Газпром Арена и Башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. При желании, мы сможем сделать остановку на недавно обустроенной набережной рядом с Башней Лахта-центра, откуда открывается великолепный вид на город с воды. Далее наша дорога пройдет по воде! Не по самой воде, конечно, а по гребню Дамбы, по верху которой проложена 6-ти полосная магистраль. Над морским пространством Финского залива, по мосту дамбы, мы прибудем в легендарный город Кронштадт, на остров Котлин. Вы узнаете, как дамба спасла город от наводнений, как строили форты — Вы увидите уникальнейший комплекс фортов, не имеющий аналогов в мире. Вы обогатите свои знания об истории этих земель, истории Кронштадта — этого форпоста западных рубежей России, где каждая улица, дом, любой крошечный уголок этого города имеет свою историю — удивительную, зачастую трагическую. За свою уникальную атмосферу Кронштадт внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще недавно в город пускали только по специальному пропуску, теперь же он открыт для всех желающих. 4. Прогулка по Якорной Площади, осмотр Собора снаружи Вы прогуляетесь по Якорной Площади, осмотрите ее достопримечательности и полюбуетесь снаружи Морским Никольским Собором — последний и самый крупным из морских соборов, построенных в Российской империи. Вы найдете элементы морской тематики как в наружном, так и внутреннем убранстве собора. Гид расскажет об истории этого удивительного Собора и пригласит пройти внутрь. 5. Внутри Морского Никольского Собора. Освящение собора состоялось 10 июня 1913 года в присутствии Императора Николая II и его семьи. Это действующий храм — мемориал всем погибшим морякам. Сильное впечатление производит огромное внутреннее пространство, где применен эффект «парящего купола» и господствует центральный купол диаметром 27 м. Вы полюбуетесь полами, украшенными мозаичными фигурами из морского царства — рыбами, медузами, морскими растениями и даже корабликами — внизу море, а вверху небо. Являясь высотной доминантой города, собор впечатляет своими размерами. Как дополнительная опция и по договоренности с гидом можно будет также посетить:

мемориальную квартиру Иоанна Кронштадтского • форт «Константин», где находится уникальная батарея инженера Паукера, батарея Шведе • парк «Остров фортов» (вход бесплатный) • Музей военно-морской славы • Музей маяков • Музей фортов • Катание на катере по заливу • Прогулка по эко-тропе • Купание на одном из прекрасных пляжей • Посещение одного из береговых фортов (Риф, Шанц).