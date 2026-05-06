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Дворец великого князя Михаила Александровича

Попасть в труднодоступный дом младшего брата Николая II, полюбоваться интерьерами и развеять мифы
Особняки и дворцы на аристократической Английской набережной помнят великие события и славные имена прошлого.

Мы открываем двери одного из них для вас! Во дворце Михаила Александровича Романова вы осмотрите в деталях великолепные сохранившиеся интерьеры и увидите визуализации прошлого через проектор. А наш гид расскажет о судьбах этого здания и его владельцев сквозь века.
4.5
16 отзывов
Дворец великого князя Михаила Александровича
Дворец великого князя Михаила Александровича
Дворец великого князя Михаила Александровича

Описание экскурсии

Интерьеры — свидетельства прошлого

Как дворец выглядел изначально и какие изменения произошли с ним после революции? Вы узнаете об этом и осмотрите оригинальные интерьеры: мраморную лестницу, кабинет с эркером и встроенным книжным шкафом, гостиную, библиотеку. В бывшей столовой сохранились двери, обшивка стен, зеркало в стиле модерн и даже батареи. Уцелели также три камина из белого и цветного мрамора, раздвижные двери из карельской березы, каркас лифта, оконная фурнитура.

Знакомство с хозяевами дворца

Вы узнаете о людях, владевших этим зданием в 18-19 веках до Михаила Александровича. Услышите о реконструкции дворца для великого князя; о любви Михаила и его супруги Натальи. Откроете и развеете дворцовые легенды.

В прошлое вас перенесут не только рассказы гида, но и визуализации. В бывшем танцевальном зале вы разместитесь на удобных стульях и с помощью переносного мобильного проектора рассмотрите не менее 60 архивных фотографий, связанных с историей этого некогда дворянского гнезда. Некоторые впервые показываются широкой публике.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из местных гидов по дворцу

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2125 ₽
Пенсионеры1955 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около дворца Михаила Александровича на Английской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 8 часов 10 минут
Провела экскурсии для 2915 туристов
Наше сообщество организует невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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3
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Марина
Очень интересный дворец, состояние его, конечно, ужасное, но там было необыкновенно интересно, и даже страшно, там лестница есть такая изящная, тоненькая, почему-то казалось, что она провалится под ногами. Столько деталей,
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говоривших об истории этого места, перестройках, людях, которые там жили и работали. Жаль, что здание ветшает. Хотелось бы его реставрации. Рада, что попала туда. Информации было очень много, тема царской семьи, конечно, неисчерпаема)))

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Екатерина
Интересный дворец, просто так, «с улицы», не попасть. Но смотреть в нем мало, что осталось, по правде говоря, конечно, он нуждается в реставрации и интересных экспонатах. Но все компенсировал дар
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рассказчика экскурсовода Романа, страсть которого к Петербургу и обширные знания не оставили никого равнодушным.
Узнали много нового о судьбах членов семьи Романовых в непростую эпоху больших перемен в начале 20-го века. Теперь надеемся попасть и на другие экскурсии к Роману!

Интересный дворец, просто так, «с улицы», не попасть. Но смотреть в нем мало, что осталось, по
Интересный дворец, просто так, «с улицы», не попасть. Но смотреть в нем мало, что осталось, по
Интересный дворец, просто так, «с улицы», не попасть. Но смотреть в нем мало, что осталось, по
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В
Очень интересно. Пароксы истории в этом здании переплетены.
Очень интересно. Пароксы истории в этом здании переплетены.
Очень интересно. Пароксы истории в этом здании переплетены.
Очень интересно. Пароксы истории в этом здании переплетены.
Очень интересно. Пароксы истории в этом здании переплетены.
Очень интересно. Пароксы истории в этом здании переплетены.
Очень интересно. Пароксы истории в этом здании переплетены.
Очень интересно. Пароксы истории в этом здании переплетены.
Очень интересно. Пароксы истории в этом здании переплетены.
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Маргарита
неоднозначные впечатления. но один раз, ради интереса сходить стоит.
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Т
Приятная и интересная экскурсия
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Наталия
Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию с Романом! Осуществилась моя мечта - увидеть своими глазами Дворец великого князя Михаила Александровича на Английской набережной, 54! Роман прекрасный рассказчик в течение 2х часов, пролетевших незаметно, преподавший и урок патриотизма, начиная от бережного сохранения интерьеров Дворца великим князем до его удовлетворённой просьбы участвовать в сражениях 1й Мировой войны, командуя Дикой дивизией!
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