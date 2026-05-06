Особняки и дворцы на аристократической Английской набережной помнят великие события и славные имена прошлого. Мы открываем двери одного из них для вас! Во дворце Михаила Александровича Романова вы осмотрите в деталях великолепные сохранившиеся интерьеры и увидите визуализации прошлого через проектор. А наш гид расскажет о судьбах этого здания и его владельцев сквозь века.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Интерьеры — свидетельства прошлого

Как дворец выглядел изначально и какие изменения произошли с ним после революции? Вы узнаете об этом и осмотрите оригинальные интерьеры: мраморную лестницу, кабинет с эркером и встроенным книжным шкафом, гостиную, библиотеку. В бывшей столовой сохранились двери, обшивка стен, зеркало в стиле модерн и даже батареи. Уцелели также три камина из белого и цветного мрамора, раздвижные двери из карельской березы, каркас лифта, оконная фурнитура.

Знакомство с хозяевами дворца

Вы узнаете о людях, владевших этим зданием в 18-19 веках до Михаила Александровича. Услышите о реконструкции дворца для великого князя; о любви Михаила и его супруги Натальи. Откроете и развеете дворцовые легенды.

В прошлое вас перенесут не только рассказы гида, но и визуализации. В бывшем танцевальном зале вы разместитесь на удобных стульях и с помощью переносного мобильного проектора рассмотрите не менее 60 архивных фотографий, связанных с историей этого некогда дворянского гнезда. Некоторые впервые показываются широкой публике.

Организационные детали