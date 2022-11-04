Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Интерьеры — свидетельства прошлого
Как дворец выглядел изначально и какие изменения произошли с ним после революции? Вы узнаете об этом и осмотрите оригинальные интерьеры: мраморную лестницу, кабинет с эркером и встроенным книжным шкафом, гостиную, библиотеку. В бывшей столовой сохранились двери, обшивка стен, зеркало в стиле модерн и даже батареи. Уцелели также три камина из белого и цветного мрамора, раздвижные двери из карельской березы, каркас лифта, оконная фурнитура.
Знакомство с хозяевами дворца
Вы узнаете о людях, владевших этим зданием в 18-19 веках до Михаила Александровича. Услышите о реконструкции дворца для великого князя; о любви Михаила и его супруги Натальи. Откроете и развеете дворцовые легенды.
В прошлое вас перенесут не только рассказы гида, но и визуализации. В бывшем танцевальном зале вы разместитесь на удобных стульях и с помощью переносного мобильного проектора рассмотрите не менее 60 архивных фотографий, связанных с историей этого некогда дворянского гнезда. Некоторые впервые показываются широкой публике.
Организационные детали
Входные билеты включены в стоимость
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около дворца Михаила Александровича на Английской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 109 экскурсий для 159 туристов
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!