Мы открываем двери одного из них для вас! Во дворце Михаила Александровича Романова вы осмотрите в деталях великолепные сохранившиеся интерьеры и увидите визуализации прошлого через проектор. А наш гид расскажет о судьбах этого здания и его владельцев сквозь века.
Описание экскурсии
Интерьеры — свидетельства прошлого
Как дворец выглядел изначально и какие изменения произошли с ним после революции? Вы узнаете об этом и осмотрите оригинальные интерьеры: мраморную лестницу, кабинет с эркером и встроенным книжным шкафом, гостиную, библиотеку. В бывшей столовой сохранились двери, обшивка стен, зеркало в стиле модерн и даже батареи. Уцелели также три камина из белого и цветного мрамора, раздвижные двери из карельской березы, каркас лифта, оконная фурнитура.
Знакомство с хозяевами дворца
Вы узнаете о людях, владевших этим зданием в 18-19 веках до Михаила Александровича. Услышите о реконструкции дворца для великого князя; о любви Михаила и его супруги Натальи. Откроете и развеете дворцовые легенды.
В прошлое вас перенесут не только рассказы гида, но и визуализации. В бывшем танцевальном зале вы разместитесь на удобных стульях и с помощью переносного мобильного проектора рассмотрите не менее 60 архивных фотографий, связанных с историей этого некогда дворянского гнезда. Некоторые впервые показываются широкой публике.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из местных гидов по дворцу
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2125 ₽
|Пенсионеры
|1955 ₽