Дворец великого князя Михаила Александровича

Попасть в труднодоступный дом младшего брата Николая II, полюбоваться интерьерами и развеять мифы

Особняки и дворцы на аристократической Английской набережной помнят великие события и славные имена прошлого.

Мы открываем двери одного из них для вас! Во дворце Михаила Александровича Романова вы осмотрите в деталях великолепные сохранившиеся интерьеры и увидите визуализации прошлого через проектор. А наш гид расскажет о судьбах этого здания и его владельцев сквозь века.
Дворец великого князя Михаила Александровича
Дворец великого князя Михаила Александровича
Дворец великого князя Михаила Александровича
Дворец великого князя Михаила Александровича
Дворец великого князя Михаила Александровича
Дворец великого князя Михаила Александровича
Дворец великого князя Михаила Александровича
Дворец великого князя Михаила Александровича
Дворец великого князя Михаила Александровича
Ближайшие даты:
5
ноя
13
ноя
27
ноя
3
дек
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Описание

Что вас ожидает

Интерьеры — свидетельства прошлого

Как дворец выглядел изначально и какие изменения произошли с ним после революции? Вы узнаете об этом и осмотрите оригинальные интерьеры: мраморную лестницу, кабинет с эркером и встроенным книжным шкафом, гостиную, библиотеку. В бывшей столовой сохранились двери, обшивка стен, зеркало в стиле модерн и даже батареи. Уцелели также три камина из белого и цветного мрамора, раздвижные двери из карельской березы, каркас лифта, оконная фурнитура.

Знакомство с хозяевами дворца

Вы узнаете о людях, владевших этим зданием в 18-19 веках до Михаила Александровича. Услышите о реконструкции дворца для великого князя; о любви Михаила и его супруги Натальи. Откроете и развеете дворцовые легенды.

В прошлое вас перенесут не только рассказы гида, но и визуализации. В бывшем танцевальном зале вы разместитесь на удобных стульях и с помощью переносного мобильного проектора рассмотрите не менее 60 архивных фотографий, связанных с историей этого некогда дворянского гнезда. Некоторые впервые показываются широкой публике.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около дворца Михаила Александровича на Английской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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