Увидеть Санкт-Петербург на закате — само по себе прекрасно. Почувствовать, как город меняется: становится романтичным, таинственным и немного сказочным. Полюбоваться архитектурными шедеврами и набережными в ночной подсветке.
Добавьте к этому разведение мостов — незабываемое зрелище, а также истории, шутки, легенды — и вы получите идеальный вечер в Петербурге.
Добавьте к этому разведение мостов — незабываемое зрелище, а также истории, шутки, легенды — и вы получите идеальный вечер в Петербурге.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание водной прогулки
Во время поездки с остановками для фото вы увидите все главные локации «золотого треугольника»:
- Невский проспект
- Спас на Крови
- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Михайловский замок
- Стрелку Васильевского острова
- Петропавловскую крепость и другие достопримечательности
Романтика мостов
После полуночи мосты Петербурга, по которым обычно мчатся машины, взлетят вверх, а по Неве пойдут корабли. Эту романтическую атмосферу не передать словами — её нужно увидеть своими глазами. И вам это предстоит.
Организационные детали
Что включено в стоимость экскурсии
- Услуги профессионального гида
- Транспортное обслуживание для группы до 4 человек. Пример авто на фото в галерее. Для детей есть бустер (по запросу)
- Встреча в отеле в пределах исторического центра города и доставка обратно
Что не входит в стоимость
- Минивэн или автобус, если вас больше 4 человек
- Трансфер из аэропорта или с вокзала
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4266 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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