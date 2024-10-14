Увидеть Санкт-Петербург на закате — само по себе прекрасно. Почувствовать, как город меняется: становится романтичным, таинственным и немного сказочным. Полюбоваться архитектурными шедеврами и набережными в ночной подсветке. Добавьте к этому разведение мостов — незабываемое зрелище, а также истории, шутки, легенды — и вы получите идеальный вечер в Петербурге.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Во время поездки с остановками для фото вы увидите все главные локации «золотого треугольника»:

Невский проспект

Спас на Крови

Казанский собор

Исаакиевский собор

Медный всадник

Михайловский замок

Стрелку Васильевского острова

Петропавловскую крепость и другие достопримечательности

Романтика мостов

После полуночи мосты Петербурга, по которым обычно мчатся машины, взлетят вверх, а по Неве пойдут корабли. Эту романтическую атмосферу не передать словами — её нужно увидеть своими глазами. И вам это предстоит.

Организационные детали

Что включено в стоимость экскурсии

Услуги профессионального гида

Транспортное обслуживание для группы до 4 человек. Пример авто на фото в галерее. Для детей есть бустер (по запросу)

Встреча в отеле в пределах исторического центра города и доставка обратно

Что не входит в стоимость

Минивэн или автобус, если вас больше 4 человек

Трансфер из аэропорта или с вокзала

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.