Петербургская ночь и разводные мосты

Увидеть все главные локации «золотого треугольника» и насладиться открыточным зрелищем на Неве
Увидеть Санкт-Петербург на закате — само по себе прекрасно. Почувствовать, как город меняется: становится романтичным, таинственным и немного сказочным. Полюбоваться архитектурными шедеврами и набережными в ночной подсветке.

Добавьте к этому разведение мостов — незабываемое зрелище, а также истории, шутки, легенды — и вы получите идеальный вечер в Петербурге.
Петербургская ночь и разводные мосты
Петербургская ночь и разводные мосты
Петербургская ночь и разводные мосты
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание водной прогулки

Во время поездки с остановками для фото вы увидите все главные локации «золотого треугольника»:

  • Невский проспект
  • Спас на Крови
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Михайловский замок
  • Стрелку Васильевского острова
  • Петропавловскую крепость и другие достопримечательности

Романтика мостов

После полуночи мосты Петербурга, по которым обычно мчатся машины, взлетят вверх, а по Неве пойдут корабли. Эту романтическую атмосферу не передать словами — её нужно увидеть своими глазами. И вам это предстоит.

Организационные детали

Что включено в стоимость экскурсии

  • Услуги профессионального гида
  • Транспортное обслуживание для группы до 4 человек. Пример авто на фото в галерее. Для детей есть бустер (по запросу)
  • Встреча в отеле в пределах исторического центра города и доставка обратно

Что не входит в стоимость

  • Минивэн или автобус, если вас больше 4 человек
  • Трансфер из аэропорта или с вокзала

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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