Как девушке незнатного происхождения стала супругой Петра Великого и первой женщиной на российском престоле? На выставке «Екатерина I» вы по-новому взглянете на судьбу императрицы, которую современники называли «Катеринушкой, другом сердешным». Портреты, украшения и личные вещи помогут проследить путь сильной и волевой женщины, сыгравшей важную роль в истории России.

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Можно с детьми

Описание билета

От Марты до Екатерины

Проследим удивительный путь Марты Скавронской — от девушки незнатного происхождения до супруги Петра I и первой российской императрицы. Поговорим о её характере, роли в жизни Петра и событиях, изменивших её судьбу.

Брак и семья

Вы узнаете, как складывались отношения Екатерины и Петра, каким был их союз, сколько детей родилось в семье и как сложилась их дальнейшая судьба.

Восшествие на престол

Разберётесь, как после смерти Петра I Екатерина при поддержке гвардии и ближайшего окружения смогла занять российский престол.

Портреты Екатерины I

Рассмотрите парадные портреты императрицы из коллекции Эрмитажа. Увидите, как художники разных лет передавали её характер, статус и образ первой самодержавной правительницей России.

Парадные залы Зимнего дворца

Пройдёте по портретной галерее Романовых, Большому тронному залу, Гербовому залу и другим помещениям — и услышите об истории их создания.

Организационные детали

Выставка продлится до 27 сентября 2026 года

После экскурсии можно продолжить осмотр самостоятельно

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы — входные билеты (мы поможем купить их заранее)