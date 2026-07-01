Екатерина I - неожиданная императрица в парадных залах Зимнего дворца
Как крестьянка Марта Скавронская взошла на российский престол (выставка до 26 сентября 2026)
Как девушке незнатного происхождения стала супругой Петра Великого и первой женщиной на российском престоле? На выставке «Екатерина I» вы по-новому взглянете на судьбу императрицы, которую современники называли «Катеринушкой, другом сердешным».
Портреты, украшения и личные вещи помогут проследить путь сильной и волевой женщины, сыгравшей важную роль в истории России.
Описание билета
От Марты до Екатерины
Проследим удивительный путь Марты Скавронской — от девушки незнатного происхождения до супруги Петра I и первой российской императрицы. Поговорим о её характере, роли в жизни Петра и событиях, изменивших её судьбу.
Брак и семья
Вы узнаете, как складывались отношения Екатерины и Петра, каким был их союз, сколько детей родилось в семье и как сложилась их дальнейшая судьба.
Восшествие на престол
Разберётесь, как после смерти Петра I Екатерина при поддержке гвардии и ближайшего окружения смогла занять российский престол.
Портреты Екатерины I
Рассмотрите парадные портреты императрицы из коллекции Эрмитажа. Увидите, как художники разных лет передавали её характер, статус и образ первой самодержавной правительницей России.
Парадные залы Зимнего дворца
Пройдёте по портретной галерее Романовых, Большому тронному залу, Гербовому залу и другим помещениям — и услышите об истории их создания.
Организационные детали
Выставка продлится до 27 сентября 2026 года
После экскурсии можно продолжить осмотр самостоятельно
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы — входные билеты (мы поможем купить их заранее)
сеансы с 11:00 — 1200 ₽ за чел., есть льготы
с 16:00 — 700 ₽ за чел., есть льготы
с 18:00 (вт, пт, сб) — 500 ₽ за чел., есть льготы
в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00, во вторник, пятницу и субботу в 11:00, 14:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Базовый билет
2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зимнего дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00, во вторник, пятницу и субботу в 11:00, 14:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 2305 туристов
Аттестованный и дипломированный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2010 года.
Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
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