Экскурсия и мастер-класс на шоколадной фабрике в Санкт-Петербурге (для детей 4-12 лет)

Чтобы попасть на эту экскурсию, вам не надо искать золотой билет, как героям фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Считайте, что вы его уже вытянули.
Вы побываете на настоящей шоколадной фабрике, попробуете разные сорта бельгийского шоколада и создадите собственное уникальное угощение.
Вы побываете на настоящей шоколадной фабрике, попробуете разные сорта бельгийского шоколада и создадите собственное уникальное угощение.
Описание мастер-класса
- Ведущий-шоколатье в ярком образе проведёт ребят по миру волшебных чудес.
- Они попробуют разные виды десерта и, конечно же, стаканчик горячего шоколада по нашему уникальному рецепту.
- Узнают, как растут какао-бобы и каким образом превращаются в сладость, чем отличается тёмный, молочный и белый шоколад и какие необычные вкусы бывают (спойлер — со специями и даже рыбой).
- Услышат интересные истории о шоколаде разных времён.
- Примут участие в викторине со сладкими призами.
- Облачатся в специальные фартуки и шапочки и сделают шоколадный пластилин. В дело пойдут белый, молочный, карамельный и фруктовый виды шоколада. А ещё посыпки и топпинги: ягоды, орехи и маршмеллоу.
- Загадают своё большущее желание и съедят волшебный счастливый билетик.
- Упакуют свои шедевры в яркую коробочку и заберут с собой.
- И получат подарки — именной сертификат юного шоколатье и леденец с героями мультиков «Смешарики», «Мимимишки» или «Три кота».
Организационные детали
- В стоимость включены мастер-класс и дегустация шоколада.
- По 1 билету проходят ребёнок-участник и взрослый-сопровождающий.
- Форму для участников — фартук и шапочку — выдаём на месте. Графины с чаем и водой будут в доступе на протяжении всего мастер-класса.
- В продуктах могут присутствовать аллергены.
- Программа мероприятия может незначительно меняться в зависимости от сезона.
- Мастер-класс для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1745 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Никольских рядах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 460 туристов
Я представляю команду гидов в Петербурге. Мы творческая команда людей с тонкой душевной организацией и креативным мышлением. С 2013 года создаем нетривиальные сладости и проводим мастер-классы. Ждём вас!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Экскурсия и мастер-класс на шоколадной фабрике в Санкт-Петербурге (для детей 4-12 лет)»
Мини-группа
до 10 чел.
Открыть Петербург детям
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в понедельник в 17:00, в среду и воскресенье в 11:00, в четверг в 16:00, в пятницу и субботу в 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
1800 ₽ за человека
Групповая
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
Узнать о разнообразии вкусов и форм мороженого - и съесть его столько, сколько захочется
Начало: У ТРЦ Великан Парк
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
Экскурсия по Петербургу для детей: на поиски загадок, призраков и котов
Рассмотреть любовь к городу в глазах Петра I (и в детском сердце)
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от 6900 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Небольшая группа, комфортабельный минивэн и увлекательные рассказы гида. Откройте для себя главные символы Санкт-Петербурга и узнайте его историю
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека
1745 ₽ за человека