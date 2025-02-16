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Экскурсия станет открытием как для гостей города, так и для петербуржцев, которые хотят заглянуть в знакомые места — и увидеть их с незнакомой стороны. Будем гулять по парадным набережным, любоваться панорамой Невы и видом на Петропавловскую крепость. Осмотрим Троицкий мост, Летний сад и музей училища Штиглица. И поговорим о причудливых переплетениях искусства и инженерной мысли.