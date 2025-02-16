Экскурсия станет открытием как для гостей города, так и для петербуржцев, которые хотят заглянуть в знакомые места — и увидеть их с незнакомой стороны. Будем гулять по парадным набережным, любоваться панорамой Невы и видом на Петропавловскую крепость. Осмотрим Троицкий мост, Летний сад и музей училища Штиглица. И поговорим о причудливых переплетениях искусства и инженерной мысли.
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Вы увидите
- Первую набережную Петербурга.
- Летний дворец Петра I, где находилась знаменитая токарня.
- Исторические виды мощения улиц и набережных Петербурга.
- Первый конный памятник Петру I.
- Примеры первых образовательных учреждений Петербурга: школ и училищ.
Вы узнаете
- Как военно-морские победы Петра I помогли развитию военной и гражданской инженерии в Российской империи.
- Какой Пётр I видел будущую столицу империи и чем отличается кольцевой план развития города от радиального.
- Остались ли петровские топонимы на современной карте Петербурга.
- Какими инженерными идеями Петра I мы пользуемся сегодня.
- Почему Пётр I не хотел строить мосты в Санкт-Петербурге.
- Сколькими ремёслами владел Пётр I.
- Какие инженерные специальности берут своё начало в петровской истории.
Организационные детали
- Маршрут имеет протяжённость 1,5 км.
- Экскурсия подходит для семей с детьми от 10 лет. Дети младше 10 лет тоже допускаются — при условии, что с их стороны присутствует интерес к теме экскурсии.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Троицкого моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
На моих экскурсиях вас ждут инженерные истории и истории инженеров от преподавателя технологии и математики. Моя миссия — увлекательный семейный досуг, когда всем интересно и даже после экскурсии дома продолжаются разговоры и делаются поделки. Добро пожаловать!Задать вопрос
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