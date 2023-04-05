Пригородный ЭрмитажПриглашаем Вас совершить прогулку по бывшей императорской резиденции — Гатчина. Мы полюбуемся первым в России крупномерным пейзажным или английским парком, который также можно назвать парком на воде. Он состоит из каналов, водных лабиринтов и островов, и в этом прелесть и отличие гатчинского парка. Только здесь мы сможем увидеть Остров Любви, на котором возвышается изящный «Павильон Венеры».

Мы обязательно увидим Гатчинский дворец, необычный по своей архитектуре, с башнями и настоящим подземным ходом. Здание служило охотничьим замком фавориту Екатерины ll графу Орлову, а также было любимой резиденцией Павла l и Александра lll, которого даже прозвали «гатчинским затворником». А в 20-е годы XX века дворец был одним из самых посещаемых музеев, который по праву называли «пригородным Эрмитажем».