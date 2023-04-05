Билеты в Гатчинский дворец: прогулка по бывшей императорской резиденции
В этом маршруте Вы отправитесь насладиться удивительными красотами Гатчины, которая некогда являлась императорской резиденцией.
Помимо живописного парка перед Вами предстанет величественный Гатчинский дворец, который стал важным местом для многих правителей Российской Империи.
Помимо живописного парка перед Вами предстанет величественный Гатчинский дворец, который стал важным местом для многих правителей Российской Империи.
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Что вас ожидает:
- Большой Гатчинский дворец
- Гатчинский Парк
- Остров Любви
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пригородный ЭрмитажПриглашаем Вас совершить прогулку по бывшей императорской резиденции — Гатчина. Мы полюбуемся первым в России крупномерным пейзажным или английским парком, который также можно назвать парком на воде. Он состоит из каналов, водных лабиринтов и островов, и в этом прелесть и отличие гатчинского парка. Только здесь мы сможем увидеть Остров Любви, на котором возвышается изящный «Павильон Венеры».
Мы обязательно увидим Гатчинский дворец, необычный по своей архитектуре, с башнями и настоящим подземным ходом. Здание служило охотничьим замком фавориту Екатерины ll графу Орлову, а также было любимой резиденцией Павла l и Александра lll, которого даже прозвали «гатчинским затворником». А в 20-е годы XX века дворец был одним из самых посещаемых музеев, который по праву называли «пригородным Эрмитажем».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты по программе
- Услуги сертифицированного, профессионального гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гатчина, Гатчинский дворецЗавершение: Гатчина, Большой Гатчинский дворец, Красноармейский проспект, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Добраться до места встречи с гидом можно от метро «Московская» на маршрутном автобусе К-18А
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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