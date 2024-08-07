Среди пригородов Санкт-Петербурга Гатчина стоит особняком.
Она была и охотничьим замком, и загородным императорским дворцом, и постоянной резиденцией царя-миротворца Александра III. Из-за богатого собрания коллекций её часто называли «пригородным Эрмитажем». На экскурсии вы окунётесь в эпоху имперской России и попробуете одно из любимых занятий монархов.
Она была и охотничьим замком, и загородным императорским дворцом, и постоянной резиденцией царя-миротворца Александра III. Из-за богатого собрания коллекций её часто называли «пригородным Эрмитажем». На экскурсии вы окунётесь в эпоху имперской России и попробуете одно из любимых занятий монархов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Большой дворец и Гатчинский парк
- Мы пройдём по анфиладе парадных залов.
- Спустимся в подземный ход, где с нами поговорит местная нимфа Эхо.
- Увидим восстановленные Овальную и Предцерковную комнаты.
- Насладимся красотами Гатчинского парка, который с такой заботой и любовью создавали венценосные хозяева.
- В летнее время заглянем на остров Любви в очаровательный павильон Венеры и таинственный Берёзовый домик. Сопровождать нас будут обитатели местных озёр — лебеди, лысухи, утки и прочие водоплавающие птицы.
Я расскажу:
- За что Екатерина II подарила Гатчину Григорию Орлову.
- Почему Павел I сделал из неё крепость, а Александр III переехал туда на постоянное место жительства.
- За что так обидели нимфу Эхо, что она должна повторять услышанное.
- Какие павильоны роднят Гатчину с французским поместьем.
- Какой подарок Мария Фёдоровна преподнесла своему супругу и почему этот дар прозвали «поленницей».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Peugeot Traveller.
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворец — 600 ₽ за взрослого, 275 ₽ за ребёнка, билеты в парк (летом) — 200 ₽ за человека. Рекомендую приобретать билеты заранее на сайте музея, чтобы избежать очередей.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1057 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.Задать вопрос
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