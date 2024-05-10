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Вы узнаете, как Безымянный ерик превратился в легендарную Фонтанку, и услышите историю этой удивительной реки.



Поймёте, почему её набережные стали лучшими декорациями для пьесы из жизни города и какие исторические драмы здесь разыгрались.



Я расскажу, почему Фонтанку называют «столбовой дорогой русской литературы», какие герои имеют местную «прописку» и кто из великих здесь жил и творил.