Вы узнаете, как Безымянный ерик превратился в легендарную Фонтанку, и услышите историю этой удивительной реки.
Поймёте, почему её набережные стали лучшими декорациями для пьесы из жизни города и какие исторические драмы здесь разыгрались.
Я расскажу, почему Фонтанку называют «столбовой дорогой русской литературы», какие герои имеют местную «прописку» и кто из великих здесь жил и творил.
Поймёте, почему её набережные стали лучшими декорациями для пьесы из жизни города и какие исторические драмы здесь разыгрались.
Я расскажу, почему Фонтанку называют «столбовой дорогой русской литературы», какие герои имеют местную «прописку» и кто из великих здесь жил и творил.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наша прогулка по живописному маршруту раскроет по-новому знакомые и любимые места. Что же скрывается за поворотом Фонтанки?
- Мост Ломоносова, знаменитый мост с башенками. Когда-то один из старейших разводных мостов через Фонтанку.
- Толстовский дом, великолепный образец северного модерна. Его роскошный внутренний двор, по аналогии со знаменитой улицей, называют «Улицей зодчего Лидваля».
- Подворье Троице-Сергиевой лавры, прославленного подмосковного монастыря, построенное на земле, подаренной ещё Петром I
- Аничков мост, украшенный легендарными конями Клодта, которые скачут в разные стороны, но рассказывают одну историю
- Шереметевский дворец, или Фонтанный дом. Загородная усадьба графов Шереметевых. Дворец, у которого два названия и две музы — Прасковья Жемчугова и Анна Ахматова.
- Церковь Симеона и Анны — редчайший образец аннинского барокко и главный храм ордена Святой Анны
- Цирк Чинизелли — первый каменный цирк России, роскошное здание которого построено для конных акробатических номеров
- Партикулярная верфь Петра I и Соляной городок, уникальный исторический уголок Петербурга
- Решётки Летнего сада. Это не только великолепная всемирно известная ограда Фельтена, но и не менее прекрасная противоположная, украшенная головой Медузы горгоны решётка Шарлеманя. «Встретимся у Шарлеманя!», — так раньше назначали свидания петербуржцы.
- Прачечный мост — один из старейших каменных мостов Петербурга и первый мост через Фонтанку
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- По запросу возможно проведение в индивидуальном формате, подробности уточняйте при бронировании
- Программа рассчитана на взрослых и детей старше 9-10 лет
в среду, пятницу и воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 363 туристов
Меня зовут Любовь. Я родилась и выросла в Петербурге. Мне нравится изучать историю родного города, его жителей, улиц и домов. Стены домов легко делятся со мной своими воспоминаниями, поскольку некоторыеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 мая 2024
Потрясающая экскурсия, красивый маршрут, увлекательные истории, множество интересных ракурсов на город и взаимосвязи исторических личностей. Любовь умеет поддерживать интерес во время прогулки, кажется, что имеет бесконечный запас знаний о городе и любит его всем сердцем)
Рекомендую всем!
Рекомендую всем!
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