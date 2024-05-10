Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»

Атмосферная прогулка для искушённых путешественников и тех, кто только открывает для себя Петербург
Вы узнаете, как Безымянный ерик превратился в легендарную Фонтанку, и услышите историю этой удивительной реки.

Поймёте, почему её набережные стали лучшими декорациями для пьесы из жизни города и какие исторические драмы здесь разыгрались.

Я расскажу, почему Фонтанку называют «столбовой дорогой русской литературы», какие герои имеют местную «прописку» и кто из великих здесь жил и творил.
5
1 отзыв
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наша прогулка по живописному маршруту раскроет по-новому знакомые и любимые места. Что же скрывается за поворотом Фонтанки?

  • Мост Ломоносова, знаменитый мост с башенками. Когда-то один из старейших разводных мостов через Фонтанку.
  • Толстовский дом, великолепный образец северного модерна. Его роскошный внутренний двор, по аналогии со знаменитой улицей, называют «Улицей зодчего Лидваля».
  • Подворье Троице-Сергиевой лавры, прославленного подмосковного монастыря, построенное на земле, подаренной ещё Петром I
  • Аничков мост, украшенный легендарными конями Клодта, которые скачут в разные стороны, но рассказывают одну историю
  • Шереметевский дворец, или Фонтанный дом. Загородная усадьба графов Шереметевых. Дворец, у которого два названия и две музы — Прасковья Жемчугова и Анна Ахматова.
  • Церковь Симеона и Анны — редчайший образец аннинского барокко и главный храм ордена Святой Анны
  • Цирк Чинизелли — первый каменный цирк России, роскошное здание которого построено для конных акробатических номеров
  • Партикулярная верфь Петра I и Соляной городок, уникальный исторический уголок Петербурга
  • Решётки Летнего сада. Это не только великолепная всемирно известная ограда Фельтена, но и не менее прекрасная противоположная, украшенная головой Медузы горгоны решётка Шарлеманя. «Встретимся у Шарлеманя!», — так раньше назначали свидания петербуржцы.
  • Прачечный мост — один из старейших каменных мостов Петербурга и первый мост через Фонтанку

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • По запросу возможно проведение в индивидуальном формате, подробности уточняйте при бронировании
  • Программа рассчитана на взрослых и детей старше 9-10 лет

в среду, пятницу и воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
10 мая 2024
Потрясающая экскурсия, красивый маршрут, увлекательные истории, множество интересных ракурсов на город и взаимосвязи исторических личностей. Любовь умеет поддерживать интерес во время прогулки, кажется, что имеет бесконечный запас знаний о городе и любит его всем сердцем)
Рекомендую всем!

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