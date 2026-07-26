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истории о времени и людях, которые не только творили эту историю, но и просто жили в те времена. Мои дети в середине экскурсии удивленно спросили у нее:"Как Вам удается не просто держать все это в голове, а часто, отходя от основной линии на параллельные дорожки, вовремя возвращаться?". Надо сказать, что эти ответвления не менее интересны, чем основная канва. Одному 17, другому 11, но оба остались довольны экскурсией. Младший сказал:"Я не устал, потому что было интересно слушать!" И это еще одно умение Анны - удерживать внимание. Девять часов пролетели практически незаметно. Спасибо за прекрасный день и многие открытия!