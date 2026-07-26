Один день — два совершенно разных по атмосфере города в окрестностях Санкт-Петербурга! Сначала мы побываем на острове Котлин и посетим историческую базу Балтийского флота — Кронштадт.
А затем поедем в блистательную императорскую резиденцию — Петергоф, и прогуляемся по Нижнему парку с фонтанами.
А затем поедем в блистательную императорскую резиденцию — Петергоф, и прогуляемся по Нижнему парку с фонтанами.
Описание экскурсииЧто вас ждет Экскурсия начинается с посещения Кронштадта. Вначале мы прибываем в заказник «Западный Котлин», где прогуляемся по удобно оборудованной экотропе, посетим пляж и смотровую площадку с великолепным видом на Финский залив. Соседствует с заказником легкодоступный форт Шанец. Уже здесь вы проникнетесь атмосферой старой заброшенной крепости и познакомитесь с местными фортификационными сооружениями. Затем мы едем в город Кронштадт. Проезжаем мимо валов Кронштадтской крепости и Кронверкского канала. Смотрим на уютные улочки старого города. Останавливаемся у Гостиного двора, откуда начинается пешеходная экскурсия. Разговор о Кронштадте немыслим без упоминания святого Иоанна Кронштадтского. Он служил в Андреевском соборе, на месте которого ныне расположен Андреевский сад. Рядом — памятники Якорь и Котёл, а также Дерево желаний. Последнее стоит на берегу Обводного канала, за которым красуются корпуса Кронштадтского адмиралтейства. Экскурсия продолжится по проспекту Ленина. Здесь мы оценим типовую застройку старого города, вспомним местных купцов Синебрюховых, через сквер Подводников выйдем к Синему мосту, Кронштадтскому футштоку и павильону с мареографом, Итальянскому дворцу. Через дорогу находятся Итальянский пруд с Голландской кухней. На фоне этого открыточного вида стоят старые пушки. За памятником И. К. Айвазовскому находится знаменитый Петровский док, с которым соседствует Петровский парк. Пройдя через него, мы окажемся на пристани и Средней гавани. Это ещё один открыточный вид на маяки, причалы, боевые корабли. В самом парке стоит памятник основателю Кронштадта — Петру I. По пути на Якорную площадь у вас будет возможность зайти в сувенирные магазины. Пройдя Арсенал и Макаровский мост, мы увидим главную доминанту всего города — Кронштадтский морской собор, который обязательно посетим. Затем мы сделаем перерыв в экскурсии — пообедаем в ресторане «Голландская кухня», после чего отправимся в Петергоф. Петергоф В Петергофе экскурсия начнется с рассказа о Большом Петергофском дворце и продолжится знакомством с Большим каскадом и фонтаном Самсон. Со смотровой площадки у дворца лучше всего видна центральная часть парка. Знакомство с Нижним парком начнётся с его западной части. Условно это женская часть, что отмечено фонтаном Ева и дворцом Марли, задуманным как гостевой домик. По пути к нему мы встретим каскады Львиный и Золотая гора, поднимемся на искусственную насыпь и увидим Балтийское море. В хорошую погоду отсюда видны Петербург и Кронштадт. Прогулка вдоль берега залива выведет нас к павильону Эрмитаж. Восточная часть парка — мужская территория. Это закреплено фонтаном «Адам», памятником Петру I, дворцом Монплезир. Рядом с Монплезиром нам встретятся фонтаны-шутихи. От серьёзных тем здесь легко перейти к теме юмора и развлечений начала XVIII века. А дальше — фонтан Солнце, птичники (вольеры с лебедями и утками). Неподалёку от них находится фонтан Пирамида. На этом мы завершим экскурсию и направимся обратно в Санкт-Петербург. Важно знать • В тёплое время года мы гуляем по Нижнему парку, знакомимся с фонтанами (они работают с конца апреля по начало октября). Зимой мы уделяем время Большому Петергофскому дворцу. Летом в него не попасть из-за огромной очереди, а зимой её нет. Почему экскурсию нужно заказать именно у меня • Глубокие знания. Занимаюсь краеведением с 2005 года. Выпускник Университета Петербурга, где 2 года учился методике исследований, работе в архивах, составлению и проведению экскурсий. Член правления Санкт-Петербургского союза краеведов. За счёт накопленных знаний и умений я раскрываю смыслы произошедших событий, а не занимаюсь перечислением дат и имён. Показываю взаимосвязь между современностью и событиями прошлого. На некоторые важные аспекты нашей жизни после моих экскурсий вы точно взглянете по-новому.
- Профессиональный организатор. В туризме с 2007 года. Всегда помогу с организацией вашего досуга в Санкт-Петербурге. Посоветую отели, рестораны, музеи. Если вдруг буду занят сам, то найду достойного гида. При необходимости легко решу вопрос с арендой транспорта.
- Комфортный транспорт. Со мной удобно путешествовать семьям с детьми. В багажник влезет большая коляска. Есть детское кресло и бустеры. Из машины с высокой посадкой удобно смотреть на город. Расстояние между рядами сидений позволяет высоким пассажирам разместиться с комфортом. Мои коллеги также работают на комфортных автомобилях. При необходимости мы арендуем автомобиль с водителем.
- Приятные эмоции и воспоминания. Имею огромное количество отзывов на 5+. Практически все мои клиенты обращаются ко мне при следующих визитах в Петербург.
- Широкий выбор экскурсий. В моём арсенале много разных маршрутов. Практически все популярные туристические направления. С удовольствием покажу вам как Петербург с Петергофом, так и Выборг со Старой Ладогой.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кронштадт
- Петровский парк
- Голландская кухня
- Кронштадтский футшток
- Никольский Морской собор
- Петергоф
- Фонтаны
- Нижний парк
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле (если группа 1-6 человек - минивен).
- Экскурсионное сопровождение.
Что не входит в цену
- Билеты в музеи. С мая по октябрь включительно вход в Нижний парк платный. Билет на взрослого гражданина РФ стоит 600 рублей. С ноября по апрель вход в парк свободный. Билет в Большой Петергофский дворец так же стоит по 600 рублей со взрослого.
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Завершение: Где вам удобно: у отеля, ресторана, вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 130 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Мы прошли по всей программе и даже больше благодаря высокому уровню компетенции экскурсовода, было очень интересно,не душно
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М
Экскурсия очень насыщенная впечатлениями и превзошла все наши ожидания. Было интересно и взрослым, и детям-подросткам, мы не заметили, как пролетели 9 часов.
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А
Добрый день. Провели удивительное путешествие в Петергоф и Кронштадт, в компании профессионала своего дела гидом Наталии. На протяжении всей экскурсии хотелось познать всё и заглянуть во все уголки. Всё конечно
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Е
очень понравилась экскурсия. Нашим гидом был Александр, увлеченный историей города, повествовавшим интересным, простым языком, понятным нам и детям 7 и 14 лет. Рассказывал очень увлекательно и интересно, время пролетело не
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П
Анна - потрясающий гид. Энциклопедически образованная и в тоже время умеющая донести понятным человеческим языком исторические смыслы. В отличие от многих гидов она не перечисляет даты, имена, места, она рассказывает
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К
Посетили Кронштадт и Петергоф с экскурсоводом Ольгой Ролле. Две таки насыщенные экскурсии прошли на одном дыхании. У нас был ребенок и он выдержал замечательно. Экскурсия началась от самой гостиницы. Экскурсовод
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