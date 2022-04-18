В Петергоф на фонтаны стремятся все гости Санкт-Петербурга. Пожалуй, это самый известный из всех петербургских пригородов, спорящий с самим Версалем. Всего в 30 минутах езды от него находится город Кронштадт - бывшая база Балтийского флота, ныне привлекающий туристов просторами Финского залива, Морском собором, фортами и парками.

Путешествие начинаем там, где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта, квартиры. В пути до вас ждёт рассказ о встретившихся достопримечательностях.

Наш "русский Версаль" ничем не уступает французскому аналогу, а во многом его превосходит. Взять хотя бы то, что фонтаны в Петергофе работают с утра до вечера без выходных (с перерывом на зиму). А во французском парке - по два часа только на выходных.

Петергоф, пожалуй, лучшее место, где наглядно передаётся дух петровской эпохи. Здесь создавался регулярный парк голландского типа, типичный для стиля барокко. Его планировку разрабатывал лично Пётр I. Если бы император посетил Петергоф в наше время, он многое бы узнал. Потому именно здесь мы подробно рассказываем о Петре I, о событиях начала XVIII века.

В Петергофе я начну экскурсию с рассказа о Большом Петергофском дворце. Продолжу её знакомством с Большим каскадом и фонтаном Самсон. Это "визитная карточка" Петергофа. Со смотровой площадки у дворца лучше всего видна центральная часть парка. Здесь я рассказываю о парке в целом, его структуре и планировке.

Прогулку по Нижнему парку начнём с его западной части. Условно, это женская часть парка, что отмечено фонтаном Ева и дворцом Марли, задуманным как гостевой домик. По пути к нему встретим каскады Львиный и Золотая гора. Марли и Марлинский пруд отгорожены от берега Финского залива искусственной насыпью. Поднимемся на неё и увидим то, к чему стремился Пётр I - Балтийское море. Отсюда в хорошую погоду виден Петербург и Кронштадт.

Прогулка вдоль берега залива выведет нас к павильону Эрмитаж. Это первая подобная постройка. Лишь позже Эрмитажи появятся в Царском Селе и Петербурге.

Восточная часть парка - мужская территория. Это закреплено фонтаном "Адам", памятником Петру I, дворцом Монплезир. Пожалуй, именно Монплезир был самым любимым местом Петра I на всей земле. Находясь здесь, в своём кабинете, он наглядно видел результат своего правления - выход России к морю. Именно этот дворец в голландском стиле соответствовал личным вкусам первого российского императора.

Рядом с Монплезиром нам встретятся фонтаны-шутихи. От серьёзных тем здесь легко перейти к теме юмора и развлечений начала XVIII века. А дальше - фонтан Солнце, птичники (вольеры с лебедями и утками). Неподалёку от них находится фонтан Пирамида. Настоящая виртуальная реальность времени Петра I.

В завершении экскурсии остаётся посмотреть на Римские фонтаны и каскад Шахматная гора. Далее мы возвращаемся к автомобилю и едем в Кронштадт. Там мы обедаем в ресторане "Голландская кухня", после чего начинаем знакомство с местными достопримечательностями.

Рядом с рестораном находится Петровский парк с памятником Петру I. В парке - причалы Средней гавани, у которых стоят боевые корабли. Отсюда начинались все кругосветные, дальние плавания. Летом отсюда можно начать экскурсию на кораблике по Финскому заливу вокруг фортов.

Рядом с Петровским парком находится Петровский сухой док и парк "Патриот". В последнем выставлены образцы военной морской техники. Пусковые установки, торпеды, батискафы, катера. Больше всего впечатляет крейсер "Беспокойный", тоже стремящийся стать местом притяжения для туристов. Но пока на него можно смотреть только со стороны. Здесь же стоит маяк - самый высокий деревянный маяк в мире. Его высота - 40 метров.

С парком "Патриот" соседствует набережная у здания бывшей "Голландской кухни". Здесь работает музей, где экспонируются макеты главных кронштадтских фортов. На другой стороне Итальянского пруда расположен бывший Итальянский дворец, ныне здание кадетского корпуса. Напротив него - кронштадтский футшток, бюст Ивана Айвазовского, памятник П. К. Пахтусову, памятник колюшке.

На машине отсюда мы уедем на Якорную площадь. Это главная площадь Кронштадта, где красуется великолепный Морской Никольский собор. Я расскажу об этом храме на площади, покажу его изнутри. При желании вы можете за отдельную плату посетить подкупольное пространство храма с местными гидами. На площади будут также интересны памятник С. О. Макарову, Макаровский мост, вечный огонь в память о кронштадтском восстании.

На этом экскурсию мы завершим и направимся обратно в Санкт-Петербург.