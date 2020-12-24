Мы предлагаем вам присоединиться к нашей автобусной экскурсии в Петергоф из Санкт-Петербурга, чтобы своими глазами увидеть рукотворный рай, который был создан по указу Петра I на болотистом морском берегу. Петродворец для России – то же, что Версаль для Франции.

Петергоф – один из самых популярных российских туристических центров, название которого стало брендом, благодаря масштабам парка, фонтанов и количеству достопримечательностей. .

План экскурсии в Петергоф с посещением Большого дворца:

Расстояние: 29 км от центра Санкт-Петербурга

Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод. В Большом дворце экскурсию проводит сотрудник музея.

Экскурсия начнется в момент отправления из центра Санкт-Петербурга. В дороге вы узнаете как и кто строил пышную загородную резиденцию, почему у пригорода два имени – Петергоф и Петродворец, как пристрастия императоров и императриц отразились на внешнем облике дворца и парка. Перед входом во дворец вам удастся насладиться видом на панорамной площадке, с которой открывается вид на всю центральную часть Большого парка. Именно с этой площадки, в сезон работы фонтанов, появляются лучшие кадры на ансамбль "Самсон".

Затем мы отправимся в здание Большого дворца. Он является центром Петергофского ансамбля и верхней точкой всей резиденции. Этот дворец был заложен в 1714 году, и долгое время удивлял свои гостей современными диковинками. Так же он пережил катастрофу Великой Отечественной войны, прослужив госпиталем и продовольственным военным складом. Во время экскурсии оцените труд реставраторов. Много сил, средств и самоотверженности вложено в Большой дворец, чтобы он снова обрел вид, достойный восхищения.

Во дворце (архитекторы Браунштейн, Леблон, Микетти, Растрелли) проход по залам: Тронный, Дубовый кабинет Петра I, Чесменский, Картинный, Танцевальный и др., а также Голубой гостиной и Белой столовой.

Уверены, экскурсия в Петергоф – понравится вам и вашим детям!