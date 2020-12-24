Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца (НГ каникулы)

Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца

5
7 отзывов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца (НГ каникулы)
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца (НГ каникулы)

Что вы увидите 🤩

  • Панорамная площадка
  • Большой Императорский дворец
Мы предлагаем вам присоединиться к нашей автобусной экскурсии в Петергоф из Санкт-Петербурга, чтобы своими глазами увидеть рукотворный рай, который был создан по указу Петра I на болотистом морском берегу. Петродворец для России – то же, что Версаль для Франции.
Петергоф – один из самых популярных российских туристических центров, название которого стало брендом, благодаря масштабам парка, фонтанов и количеству достопримечательностей. .

План экскурсии в Петергоф с посещением Большого дворца:

    Расстояние: 29 км от центра Санкт-Петербурга
    Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод. В Большом дворце экскурсию проводит сотрудник музея.
    Экскурсия начнется в момент отправления из центра Санкт-Петербурга. В дороге вы узнаете как и кто строил пышную загородную резиденцию, почему у пригорода два имени – Петергоф и Петродворец, как пристрастия императоров и императриц отразились на внешнем облике дворца и парка. Перед входом во дворец вам удастся насладиться видом на панорамной площадке, с которой открывается вид на всю центральную часть Большого парка. Именно с этой площадки, в сезон работы фонтанов, появляются лучшие кадры на ансамбль "Самсон".
    Затем мы отправимся в здание Большого дворца. Он является центром Петергофского ансамбля и верхней точкой всей резиденции. Этот дворец был заложен в 1714 году, и долгое время удивлял свои гостей современными диковинками. Так же он пережил катастрофу Великой Отечественной войны, прослужив госпиталем и продовольственным военным складом. Во время экскурсии оцените труд реставраторов. Много сил, средств и самоотверженности вложено в Большой дворец, чтобы он снова обрел вид, достойный восхищения.
    Во дворце (архитекторы Браунштейн, Леблон, Микетти, Растрелли) проход по залам: Тронный, Дубовый кабинет Петра I, Чесменский, Картинный, Танцевальный и др., а также Голубой гостиной и Белой столовой.
    Уверены, экскурсия в Петергоф – понравится вам и вашим детям!

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-25 человек
    Школьный 6-15 лет (РФ и Белоруссия)
    1 000 ₽
    Взрослый (РФ и Белоруссия)
    1 500 ₽
    Студенты (РФ и Белоруссия)
    1 300 ₽
    Иностранцы
    2 300 ₽
    Дошкольный до 6 лет с местом (РФ и Белоруссия)
    500 ₽
    Льготный - пенсионеры (РФ и Белоруссия)
    1 300 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсия по трассе
    • Входные билеты и экскурсия по Большому Императорскому дворцу
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения
    Думская, 2
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника месяца
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника месяца

    ТурсервисСПб
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