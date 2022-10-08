Путешествие в мир прекрасного: обзорная экскурсия по Эрмитажу

Путешествие в мир прекрасного

Путешествие в мир прекрасного: обзорная экскурсия по Эрмитажу
Путешествие в мир прекрасного: обзорная экскурсия по Эрмитажу
Путешествие в мир прекрасного: обзорная экскурсия по Эрмитажу
Путешествие в мир прекрасного: обзорная экскурсия по Эрмитажу
Путешествие в мир прекрасного: обзорная экскурсия по Эрмитажу
Путешествие в мир прекрасного: обзорная экскурсия по Эрмитажу

Что вас ожидает 🤩

  • Дворцовая набережная
  • Зимний дворец
  • Иорданская лестница
  • Фельдмаршральский зал
  • Египетский зал
  • Зал японской живописи
  • Шедевры Леонардо да Винчи
  • Картины художников Северного Возрождения
  • Часы Павлин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В Государственном Эрмитаже можно провести целый год — по одному дню на каждый из 365 залов музея. Здесь вас ждёт разнообразие знаменитых шедевров и жемчужин музея: от трогательных сюжетов известных полотен до мистических артефактов и старинных диковинок — и всё это в роскошных интерьерах Зимнего дворца.
Аудиоэкскурсия не даст вам потеряться в бесконечных анфиладах Эрмитажа и не позволит заскучать. За два часа вы пройдёте по парадным зала Зимнего дворца и увидите шедевры мировой живописи
Ваш маршрут начнётся на Дворцовой набережной. Вы полюбуетесь Невой и Петропавлоской крепостью и услышите историю основания Эрмитажа.
Затем вы попадёте в Зимний дворец. Вас встретит сверкающая золотом Иорданская лестница. Здесь вы совершите путешествие во времени и прогуляетесь по парадной анфиладе залов дворца. Вас ждут Фельдмаршальский зал, Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I, и Галерея 1812 года, открытая в честь победы над армией Наполеона. Также вы посетите Гербовый зал, где окажетесь на торжественном приёме среди великолепного убранства.
Далее вы сможете прикоснуться к миру искусства. Вы познакомитесь с произведениями художников эпохи Возрождения в Итальянском и Испанском просветах. Вы рассмотрите детали лоджий Рафаэля и полотен мастеров старой школы, среди которых — знаменитый шедевр Рембрандта «Возвращение блудного сына».
В конце экскурсии вы сможете заглянуть в те уголки Эрмитажа, куда обычно не ходят туристы.
Отправляйтесь в путешествие сквозь эпохи: известные картины, загадочные механизмы и изящные интерьеры ждут вас в Зимнем дворце.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Авторский спланированный маршрут по Эрмитажу с удобной навигацией
  • Рекомендации мест, где можно отдохнуть после экскурсии
Что не входит
  • Входной билет в Эрмитаж стоит 500 рублей – его можно приобрести в кассах или на сайте музея
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая набережная, 2
Завершение: Эрмитаж
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров🏛История и архитектура⚙️Необычные👨‍👩‍👧‍👦Семейные📚Литература и искусство🎧Аудиогиды🧐АвторскиеИнтерьерныеАудиогид по Эрмитажу🖼Музеи🔭Обзорные🎟Эрмитаж🗽Популярные места

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4
221 отзыв
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Трёхчасовая обзорная экскурсию по историческому центру Петербурга
Невский проспект, 35
Сегодня
Завтра
11 окт
12 окт
от 2 000 за 1 человека
Индивидуальная обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
5
31 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия - прекрасный способ осмотреть все достопримечательности вне зависимости
В удобное вам время и месте
от 6 800 за всё до 3 чел.
Экскурсия с посещением Эрмитажа (с экскурсией в музее)
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
4
1 отзыв
Экскурсия с посещением Эрмитажа (с экскурсией в музее)
Автобусная и пешеходная. Место окончания экскурсии - Эрмитаж
1 950 за 1 человека
Петербургская ночь - Мосты. Авторская обзорная экскурсия
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
5
89 отзывов
Петербургская ночь - Мосты. Авторская обзорная экскурсия
Необычная обзорная экскурсия по ночному городу от профессионального гида, актера и коренного петербуржца
CТ.М. Гостиный Двор, Садовая ул. 17
Завтра
1 590 за 1 человека
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
1 час
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4.7
100 отзывов
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
Узнать историю русской медицины и разобраться в загадках организма
у станции метро «Петроградская»
11 окт
24 окт
27 окт
400 за 1 человека
Входные билеты в Эрмитаж с экскурсией-аудиогидом
2 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
5
4 отзыва
Входные билеты в Эрмитаж с экскурсией-аудиогидом
Самостоятельное посещение музея Эрмитаж и экскурсия с аудиогидом
1 290 за 1 человека
Большое путешествие по Эрмитажу
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
105 отзывов
Большое путешествие по Эрмитажу
Погрузиться в мир искусства и тайны музея
Дворцовая площадь
Завтра
15 окт
18 окт
19 окт
5 900 за всё до 4 чел.
Обзорная по Санкт-Петербургу с экскурсией в Эрмитаж
5 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Обзорная по Санкт-Петербургу с экскурсией в Эрмитаж
Смешанная - автобусная и пешеходная. Экскурсия заканчивается на выходе из музея
2 300 за 1 человека
Входные билеты в Главный штаб Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом
2 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
5
1 отзыв
Входные билеты в Главный штаб Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом
Самостоятельное посещение Главного штаба Эрмитажа и экскурсия с аудиогидом
990 за 1 человека
Экскурсия для школьников с посещением музея «Мир воды Санкт-Петербурга»
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
Нет отзывов
Экскурсия для школьников с посещением музея «Мир воды Санкт-Петербурга»
Классическая обзорная экскурсия по городу с остановками по маршруту движения автобуса
По договоренности
900 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
Наша экскурсия - прекрасный выбор
Фонтан у Адмиралтейства
от 4 500 за всё до 2 чел.
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
2.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Natalia
Natalia
4.4
5 отзывов
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Индивидуальная фото-экскурсия по Эрмитажу с авторизованным гидом и профессиональным фотографом
на Дворцовой площади
Завтра
11 окт
12 окт
13 окт
9 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ