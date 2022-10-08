В Государственном Эрмитаже можно провести целый год — по одному дню на каждый из 365 залов музея. Здесь вас ждёт разнообразие знаменитых шедевров и жемчужин музея: от трогательных сюжетов известных полотен до мистических артефактов и старинных диковинок — и всё это в роскошных интерьерах Зимнего дворца.

Аудиоэкскурсия не даст вам потеряться в бесконечных анфиладах Эрмитажа и не позволит заскучать. За два часа вы пройдёте по парадным зала Зимнего дворца и увидите шедевры мировой живописи

Ваш маршрут начнётся на Дворцовой набережной. Вы полюбуетесь Невой и Петропавлоской крепостью и услышите историю основания Эрмитажа.

Затем вы попадёте в Зимний дворец. Вас встретит сверкающая золотом Иорданская лестница. Здесь вы совершите путешествие во времени и прогуляетесь по парадной анфиладе залов дворца. Вас ждут Фельдмаршальский зал, Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I, и Галерея 1812 года, открытая в честь победы над армией Наполеона. Также вы посетите Гербовый зал, где окажетесь на торжественном приёме среди великолепного убранства.

Далее вы сможете прикоснуться к миру искусства. Вы познакомитесь с произведениями художников эпохи Возрождения в Итальянском и Испанском просветах. Вы рассмотрите детали лоджий Рафаэля и полотен мастеров старой школы, среди которых — знаменитый шедевр Рембрандта «Возвращение блудного сына».

В конце экскурсии вы сможете заглянуть в те уголки Эрмитажа, куда обычно не ходят туристы.

Отправляйтесь в путешествие сквозь эпохи: известные картины, загадочные механизмы и изящные интерьеры ждут вас в Зимнем дворце.

Как проходит аудиоэкскурсия: