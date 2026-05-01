Мы отправимся на Карельский перешеек — на ферму в скандинавском стиле.
Вы посетите сыроварню и разберётесь в тонкостях производства, попробуете мясные деликатесы и сидр, погуляете по экотропам. А ещё узнаете, как устроена жизнь фермы и её обитателей.
Описание экскурсии
8:45–11:10 — выезд из Санкт-Петербурга, трассовая экскурсия
Рассказ об истории русско-шведских отношений и финских землях Выборгского района, которыми правил шведский наместник.
11:20–12:30 — ферма-парк «Илоранта»
Экскурсия, свободное время для общения с животными и прогулка по тропе «Крылатых выражений» в лесу на территории фермы.
12:40–12:55 — переезд в сыроварню
13:00–13:45 — экскурсия по сыроварне с дегустацией
Возможность попробовать и купить продукты фермы: несколько сортов мягких и выдержанных сыров, мясные деликатесы, сидр или морс.
13:50–14:05 — переезд на базу «Илоранта»
14:10–14:45 — сытный обед (первое, второе, напиток и хлеб)
После обеда — посещение магазина, где можно приобрести местные сыры, колбасы, сидр, пиво и молочную продукцию.
14:50–15:50 — прогулка по экологической «Трын-тропе» в лесу на территории базы
16:00 — выезд в Санкт-Петербург
18:30–19:00 — ориентировочное время возвращения в город
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе
- Обед и дегустации входят в стоимость поездки
- Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чёрная речка»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
