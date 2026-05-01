Мы отправимся на Карельский перешеек — на ферму в скандинавском стиле. Вы посетите сыроварню и разберётесь в тонкостях производства, попробуете мясные деликатесы и сидр, погуляете по экотропам. А ещё узнаете, как устроена жизнь фермы и её обитателей.

Можно с детьми

8:45–11:10 — выезд из Санкт-Петербурга, трассовая экскурсия

Рассказ об истории русско-шведских отношений и финских землях Выборгского района, которыми правил шведский наместник.

11:20–12:30 — ферма-парк «Илоранта»

Экскурсия, свободное время для общения с животными и прогулка по тропе «Крылатых выражений» в лесу на территории фермы.

12:40–12:55 — переезд в сыроварню

13:00–13:45 — экскурсия по сыроварне с дегустацией

Возможность попробовать и купить продукты фермы: несколько сортов мягких и выдержанных сыров, мясные деликатесы, сидр или морс.

13:50–14:05 — переезд на базу «Илоранта»

14:10–14:45 — сытный обед (первое, второе, напиток и хлеб)

После обеда — посещение магазина, где можно приобрести местные сыры, колбасы, сидр, пиво и молочную продукцию.

14:50–15:50 — прогулка по экологической «Трын-тропе» в лесу на территории базы

16:00 — выезд в Санкт-Петербург

18:30–19:00 — ориентировочное время возвращения в город

