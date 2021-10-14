По дороге в Петергоф начнём погружение в хроники дворцово-паркового ансамбля и государства в ту эпоху в целом: вы услышите о правителях, героических сражениях, беспечных дачниках и трудягах-фонтанщиках. Поговорим о том, какое значение имела резиденция для Петра I и есть ли в ней места, полюбившиеся ему больше всего. Если вам станет любопытно, обязательно поделюсь мнением иностранцев о Петергофе:)
Вы насладитесь идеально ухоженным ландшафтом, видами на Финский залив, золочёными куполами, статуями — и всё это под шум водяных струй, многоголосой толпы гуляющих и пение птиц! Мы отправимся к Большому каскаду с фонтаном «Самсон», струя которого бьет на высоту 20 метров; осмотрим снаружи дворец Монплезир; прогуляемся до Каскадов «Шахматная доска» и «Золотая гора» и полюбуемся павильоном Эрмитаж. Берите с собой зонтики, чтобы не вымокнуть и посетить все «фонтаны-шутихи» — здесь весьма неожиданно для гостей начинают бить струи.