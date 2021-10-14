Что вас ожидает

Факты о России 18 века: узнать и вспомнить

По дороге в Петергоф начнём погружение в хроники дворцово-паркового ансамбля и государства в ту эпоху в целом: вы услышите о правителях, героических сражениях, беспечных дачниках и трудягах-фонтанщиках. Поговорим о том, какое значение имела резиденция для Петра I и есть ли в ней места, полюбившиеся ему больше всего. Если вам станет любопытно, обязательно поделюсь мнением иностранцев о Петергофе:)

Вдохновиться блеском и роскошью парка

Вы насладитесь идеально ухоженным ландшафтом, видами на Финский залив, золочёными куполами, статуями — и всё это под шум водяных струй, многоголосой толпы гуляющих и пение птиц! Мы отправимся к Большому каскаду с фонтаном «Самсон», струя которого бьет на высоту 20 метров; осмотрим снаружи дворец Монплезир; прогуляемся до Каскадов «Шахматная доска» и «Золотая гора» и полюбуемся павильоном Эрмитаж. Берите с собой зонтики, чтобы не вымокнуть и посетить все «фонтаны-шутихи» — здесь весьма неожиданно для гостей начинают бить струи.

Организационные детали

Варианты трансфера

На вашей машине

Я могу арендовать для вас автомобиль (а также минивэн или микроавтобус) — от 6000-8000 рублей, транспорт выбирается в зависимости от количества человек

Есть опция добраться в Петергоф на метеоре — 850 руб. /чел. в одну сторону. Возможно комбинировать транспорт: туда по воде — обратно по земле (стоимость обсуждается в переписке).

Дополнительные расходы