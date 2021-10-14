Навестить любимые владения императора и раскрыть секреты красоты паркового ансамбля

5
3 отзыва
«Русский Версаль» — так европейцы говорят о Петергофе, мы же называем его просто «Фонтаны».

Вы посетите первую загородную резиденцию Петра I и поймёте, как здесь соединились роскошь, искусство, инженерный гений и расчётливая политика.

Я увлеку вас историей Российской империи, а царские пейзажи станут нашими добрыми спутниками на прогулке.
Фонтаны Петергофа
Фонтаны Петергофа
Фонтаны Петергофа
Фонтаны Петергофа
Фонтаны Петергофа
Фонтаны Петергофа
Фонтаны Петергофа

Что вас ожидает

Факты о России 18 века: узнать и вспомнить

По дороге в Петергоф начнём погружение в хроники дворцово-паркового ансамбля и государства в ту эпоху в целом: вы услышите о правителях, героических сражениях, беспечных дачниках и трудягах-фонтанщиках. Поговорим о том, какое значение имела резиденция для Петра I и есть ли в ней места, полюбившиеся ему больше всего. Если вам станет любопытно, обязательно поделюсь мнением иностранцев о Петергофе:)

Вдохновиться блеском и роскошью парка

Вы насладитесь идеально ухоженным ландшафтом, видами на Финский залив, золочёными куполами, статуями — и всё это под шум водяных струй, многоголосой толпы гуляющих и пение птиц! Мы отправимся к Большому каскаду с фонтаном «Самсон», струя которого бьет на высоту 20 метров; осмотрим снаружи дворец Монплезир; прогуляемся до Каскадов «Шахматная доска» и «Золотая гора» и полюбуемся павильоном Эрмитаж. Берите с собой зонтики, чтобы не вымокнуть и посетить все «фонтаны-шутихи» — здесь весьма неожиданно для гостей начинают бить струи.

Организационные детали

Варианты трансфера

  • На вашей машине
  • Я могу арендовать для вас автомобиль (а также минивэн или микроавтобус) — от 6000-8000 рублей, транспорт выбирается в зависимости от количества человек
  • Есть опция добраться в Петергоф на метеоре — 850 руб. /чел. в одну сторону. Возможно комбинировать транспорт: туда по воде — обратно по земле (стоимость обсуждается в переписке).

Дополнительные расходы

  • Билеты в парк — 450 руб. /чел.
  • По вашему желанию можно добавить посещение дворцов и павильонов парка, обед, а также продлить экскурсию в Ораниенбауме или объединить с посещением Кронштадта (о цене в переписке)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Надежда
Надежда
Я из того небольшого количества коренных петербуржцев, которые историю города знают не только по документам, но по и рассказам своих предков. С детских лет всегда кто-то на улице родного города спрашивал дорогу, транспорт, магазин — и мы всегда отвечали. Сейчас я это делаю профессионально. У меня аккредитация при правительстве СПБ, лицензии на право проведения экскурсий на музейных объектах. Поэтому мы совершенно законно будем подниматься на колокольни, под самый купол соборов, спускаться в подземный ход замка, любоваться Невским с высоты, проплывать под мостами и совершать прогулки не только вдоль домов, но и сквозь.
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3 настоящих отзыва от туристов

А
14 окт 2021
Всё просто замечательно!
Ольга
25 авг 2021
Спасибо за великолепную, познавательную экскурсию! Надежда прекрасная рассказчица, смогла заинтересовать даже моих внуков-подростков, и все мы теперь будем дополнительно изучать затронутые темы, это здорово! Рекомендую!
О
16 авг 2021
Были на экскурсии « Фонтаны Петергофа» с Надеждой. Она встретила нас в отеле и едва мы заняли свои места в машине, Надежда сразу начала свой интересный рассказ. Очень отзывчивый, ответственный гид. Кладезь интереснейшей информации, которая льётся непрерывно на протяжении всех пяти часов. Надежда смогла заинтересовать и детей и взрослых. Мы и не заметили, даже ужаснулись, когда узнали, какое количество шагов прошли, любуясь фонтанами с Надеждой. Благодарим Надежду и Tripster за эту экскурсию.

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