Описание экскурсии
Начнём знакомство с Петергофом с рассказа о главном — Большом Петергофском дворце. В холодный сезон у вас будет достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно посетить его. С высоты дворца мы осмотрим Большой каскад и фонтан «Самсон» — это визитная карточка Петергофа. Со смотровой площадки у дворца лучше всего видна центральная часть парка. Здесь мы поговорим о парке в целом, его структуре и планировке.
Переходим в Нижний парк. Начнём с его западной части. Условно, это женская половина, что отмечено фонтаном «Ева» и дворцом Марли, задуманным как гостевой домик. По пути к нему встретим каскады «Львиный» и «Золотая гора». Поднимемся на искусственную насыпь и увидим то, к чему стремился Пётр I, — Балтийское море. В ясную погоду будут видны и Петербург с Кронштадтом.
Прогулка вдоль берега залива выведет нас к павильону Эрмитаж. Это первая подобная постройка. Лишь позже Эрмитажи появятся в Царском Селе и Петербурге.
Восточная часть парка — мужская территория. Это закреплено фонтаном «Адам», памятником Петру I, дворцом Монплезир. Пожалуй, именно Монплезир был любимым местом Петра I. Находясь здесь, в своём кабинете, он наглядно видел результат своего правления — выход России к морю. К тому же этот дворец в голландском стиле соответствовал личным вкусам первого российского императора.
Не пропустим и фонтаны-шутихи. От серьёзных тем здесь легко перейти к юмору и развлечениям начала 18 века. А дальше — фонтан «Солнце» и птичники (вольеры с лебедями и утками). Неподалёку от них находится фонтан «Пирамида» — эффектная инсталляция эпохи Петра I. Осталось осмотреть Римские фонтаны и каскад «Шахматная гора» — и наше путешествие подходит к концу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто с гидом-водителем из нашей команды
- В тёплое время года экскурсия проходит по парку, в холодное — по парку с посещением дворца. Но программа может быть скорректирована по вашему желанию
- Билет в Нижний парк не включён в стоимость экскурсии. Вход в него для взрослого гражданина РФ стоит 750 ₽. Билеты можно приобрести заранее онлайн. Также около входа в парк есть терминалы для покупки билетов, куда очереди нет даже летом. Так что билеты легко купить и на месте
- С ноября по март вход в Нижний парк бесплатный. Но фонтаны в это время не работают, а скульптуры спрятаны в ящики (Большой каскад не закрывают, вы увидите его)
- Также отдельно покупается билет во дворец (550–2000 ₽ в зависимости от категории)
- Экскурсию можно продлить поездкой в Кронштадт, Ораниенбаум, Стрельну, Царское Село. Это увеличит длительность программы до 9 часов, а цену — на 8000 ₽