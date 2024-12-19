Побывать в Петергофе - с индивидуальной экскурсией

Самая роскошная императорская резиденция, её территория и история
В Петергоф на фонтаны стремятся все гости Санкт-Петербурга. Конечно, это незабываемое зрелище. Но в низкий сезон, когда нет толп туристов — ведь фонтаны не работают, здесь по-своему хорошо. Вы без спешки исследуете детище Петра I, в замыслы которого наш гид погрузит вас. Полюбуетесь архитектурой, парком и узнаете, как менялась резиденция со сменой правителей России.
Побывать в Петергофе - с индивидуальной экскурсией
Побывать в Петергофе - с индивидуальной экскурсией
Побывать в Петергофе - с индивидуальной экскурсией
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Начнём знакомство с Петергофом с рассказа о главном — Большом Петергофском дворце. В холодный сезон у вас будет достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно посетить его. С высоты дворца мы осмотрим Большой каскад и фонтан «Самсон» — это визитная карточка Петергофа. Со смотровой площадки у дворца лучше всего видна центральная часть парка. Здесь мы поговорим о парке в целом, его структуре и планировке.

Переходим в Нижний парк. Начнём с его западной части. Условно, это женская половина, что отмечено фонтаном «Ева» и дворцом Марли, задуманным как гостевой домик. По пути к нему встретим каскады «Львиный» и «Золотая гора». Поднимемся на искусственную насыпь и увидим то, к чему стремился Пётр I, — Балтийское море. В ясную погоду будут видны и Петербург с Кронштадтом.

Прогулка вдоль берега залива выведет нас к павильону Эрмитаж. Это первая подобная постройка. Лишь позже Эрмитажи появятся в Царском Селе и Петербурге.

Восточная часть парка — мужская территория. Это закреплено фонтаном «Адам», памятником Петру I, дворцом Монплезир. Пожалуй, именно Монплезир был любимым местом Петра I. Находясь здесь, в своём кабинете, он наглядно видел результат своего правления — выход России к морю. К тому же этот дворец в голландском стиле соответствовал личным вкусам первого российского императора.

Не пропустим и фонтаны-шутихи. От серьёзных тем здесь легко перейти к юмору и развлечениям начала 18 века. А дальше — фонтан «Солнце» и птичники (вольеры с лебедями и утками). Неподалёку от них находится фонтан «Пирамида» — эффектная инсталляция эпохи Петра I. Осталось осмотреть Римские фонтаны и каскад «Шахматная гора» — и наше путешествие подходит к концу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто с гидом-водителем из нашей команды
  • В тёплое время года экскурсия проходит по парку, в холодное — по парку с посещением дворца. Но программа может быть скорректирована по вашему желанию
  • Билет в Нижний парк не включён в стоимость экскурсии. Вход в него для взрослого гражданина РФ стоит 750 ₽. Билеты можно приобрести заранее онлайн. Также около входа в парк есть терминалы для покупки билетов, куда очереди нет даже летом. Так что билеты легко купить и на месте
  • С ноября по март вход в Нижний парк бесплатный. Но фонтаны в это время не работают, а скульптуры спрятаны в ящики (Большой каскад не закрывают, вы увидите его)
  • Также отдельно покупается билет во дворец (550–2000 ₽ в зависимости от категории)
  • Экскурсию можно продлить поездкой в Кронштадт, Ораниенбаум, Стрельну, Царское Село. Это увеличит длительность программы до 9 часов, а цену — на 8000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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