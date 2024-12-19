В Петергоф на фонтаны стремятся все гости Санкт-Петербурга. Конечно, это незабываемое зрелище. Но в низкий сезон, когда нет толп туристов — ведь фонтаны не работают, здесь по-своему хорошо. Вы без спешки исследуете детище Петра I, в замыслы которого наш гид погрузит вас. Полюбуетесь архитектурой, парком и узнаете, как менялась резиденция со сменой правителей России.

Описание экскурсии

Начнём знакомство с Петергофом с рассказа о главном — Большом Петергофском дворце. В холодный сезон у вас будет достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно посетить его. С высоты дворца мы осмотрим Большой каскад и фонтан «Самсон» — это визитная карточка Петергофа. Со смотровой площадки у дворца лучше всего видна центральная часть парка. Здесь мы поговорим о парке в целом, его структуре и планировке.

Переходим в Нижний парк. Начнём с его западной части. Условно, это женская половина, что отмечено фонтаном «Ева» и дворцом Марли, задуманным как гостевой домик. По пути к нему встретим каскады «Львиный» и «Золотая гора». Поднимемся на искусственную насыпь и увидим то, к чему стремился Пётр I, — Балтийское море. В ясную погоду будут видны и Петербург с Кронштадтом.

Прогулка вдоль берега залива выведет нас к павильону Эрмитаж. Это первая подобная постройка. Лишь позже Эрмитажи появятся в Царском Селе и Петербурге.

Восточная часть парка — мужская территория. Это закреплено фонтаном «Адам», памятником Петру I, дворцом Монплезир. Пожалуй, именно Монплезир был любимым местом Петра I. Находясь здесь, в своём кабинете, он наглядно видел результат своего правления — выход России к морю. К тому же этот дворец в голландском стиле соответствовал личным вкусам первого российского императора.

Не пропустим и фонтаны-шутихи. От серьёзных тем здесь легко перейти к юмору и развлечениям начала 18 века. А дальше — фонтан «Солнце» и птичники (вольеры с лебедями и утками). Неподалёку от них находится фонтан «Пирамида» — эффектная инсталляция эпохи Петра I. Осталось осмотреть Римские фонтаны и каскад «Шахматная гора» — и наше путешествие подходит к концу.

Организационные детали