Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»

Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Санкт-Петербург - город с богатой историей и уникальной архитектурой, который вдохновляет тысячи туристов. Ваша фотопрогулка пройдет по знаковым местам и скрытым переулкам, где каждый камень дышит историей.

Вы увидите город глазами
читать дальшеуменьшить

его жителей, посетите помпезные площади и узкие подворотни, заглянете в парадные доходные дома и дворы-колодцы.

Ваш личный фотограф запечатлеет все яркие моменты, чтобы память о Петербурге осталась с вами навсегда.

Это не просто экскурсия, это погружение в атмосферу одного из самых красивых городов мира, с возможностью сохранить эти мгновения в профессиональных фотографиях. Идеально для тех, кто хочет увидеть настоящий Петербург и унести частичку его души в своем сердце

5
64 отзыва

7 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии
  • 🏛 Исторические места
  • 🗺 Секретные уголки
  • 🎨 Живописные виды
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🕰 Погружение в историю
  • 📅 Гибкий график

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фотопрогулки - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная и солнечная. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться прогулкой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка будет менее комфортной из-за холода, но снежный Петербург может стать отличным фоном для зимних фотографий.
Сейчас август — это идеальное время.
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»

Что можно увидеть

  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Дом Германского посольства
  • Доходные дома
  • Особняк Половцова

Описание фото-прогулки

Парадный Петербург

Наша прогулка начнется у одного из самых величественных зданий на Невском проспекте — Казанского собора. Мы пройдем вдоль рек и каналов, поговорим о цветных мостах, которые существуют сейчас, и расскажем о тех, которые не сохранили свое название до нашего времени. Оценим фешенебельность главных площадей города, фасадов доходных домов и особняков. А еще вы раскроете, где закончилась жизнь Есенина, почему в доме Германского посольства заседает Министерство юстиций, сколько всего было построено церквей во имя Исаакия Далматского, кто такой Августин Бетанкур и почему без него могло и не быть одного из самых узнаваемых символов Петербурга — Исаакиевского собора.

Город глазами местных жителей

Петербург — кладезь доходных домов и колоритных дворов. Вы заглянете в историческую парадную здания страхового общества «Россия» и особняк Половцова. Побываете в аутентичном дворе-колодце и узнаете, что такое брандмауэр, курдонер и поребрик.

Организационные детали

  • Спустя неделю после прогулки вы получите 30-50 фото в цветокоррекции через облачное хранилище
  • Съёмка проводится на фотоаппарат Sony Alpha 7 IV
  • Если вас больше 2-х человек, цена за каждого последующего участника составит 1000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около дома Зингера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 447 туристов
Всем привет! Наша группа фотографов работает в Петербурге уже более 3 лет. С радостью покажем самые интересные места города и раскроем его тайны. Надеемся на скорую встречу с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
1
3
2
1
К
Потрясающая прогулка. Никита, огромное вам спасибо, было очень увлекательно. Великолепный маршрут с интересными историями и фактами. Фото ещё не видели (пишу отзыв сразу после прогулки), но даже без них мы остались в абсолютном восторге. И ещё раз спасибо, что вас не остановила испортившаяся погода:)
Вам был полезен этот отзыв?
Антонина
спасибо! все понравилось и погода порадовала
спасибо! все понравилось и погода порадовала
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все замечательно, подача информации, советы по фото и создание настроения.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Никита, спасибо большое за прогулку!!! получилась спокойная, непринуждённая прогулка, как будто встрели родственника)
Вам был полезен этот отзыв?
Ульяна
Если вы ищете максимально насыщенную событиями и историческими фактами экскурсионную программу - вам не сюда. А вот если хотите за минимум времени по максимуму захватить колорит Санкт-Петербурга, прогуляться по очевидным
читать дальшеуменьшить

и не очень, но обязательно интересным местам, узнать что-то новое и просто хорошо провести время - тогда полный рекомендасьён! По итогу у вас останется сплошной позитив, а чуть позже - ещё и фотоподтверждение оного))
Меньше, чем через неделю Никита прислал 50-60 фото, и вопреки моей самокритичности и деревянности - нравятся почти все! Спасибо ещё раз 🙏

Если вы ищете максимально насыщенную событиями и историческими фактами экскурсионную программу - вам не сюда. А
Если вы ищете максимально насыщенную событиями и историческими фактами экскурсионную программу - вам не сюда. А
Если вы ищете максимально насыщенную событиями и историческими фактами экскурсионную программу - вам не сюда. А
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Фотопрогулка была просто чудесная, фото получились замечательные (прилагаю некоторые). Фотографом был Никита, он не только классно фотографирует, но и интересный рассказчик, рассказал не банальные и интересные факты о тех местах, где прогуливались. Я осталась в восторге, как еще приедем в Петербург, с удовольствием закажу еще такую фотопрогулку.
Фотопрогулка была просто чудесная, фото получились замечательные (прилагаю некоторые). Фотографом был Никита, он не только классно
Фотопрогулка была просто чудесная, фото получились замечательные (прилагаю некоторые). Фотографом был Никита, он не только классно
Фотопрогулка была просто чудесная, фото получились замечательные (прилагаю некоторые). Фотографом был Никита, он не только классно
Фотопрогулка была просто чудесная, фото получились замечательные (прилагаю некоторые). Фотографом был Никита, он не только классно
Фотопрогулка была просто чудесная, фото получились замечательные (прилагаю некоторые). Фотографом был Никита, он не только классно
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»»

Очарование питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Очарование питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Затеряться в лабиринтах города, увидеть скрытые от любопытных глаз локации и получить фото на память
Начало: У станции метро «Владимирская»
31 авг в 11:00
1 сен в 11:00
от 7500 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Пешая
1 час
409 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Начало: Недалеко от Эрмитажа
Сегодня в 13:30
Завтра в 14:30
от 7900 ₽ за всё до 2 чел.
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Пешая
1 час
690 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Получить коллекцию фото-воспоминаний из центра города и заодно узнать его поближе
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Открыточный Петербург: фотопрогулка по историческому центру
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 2 чел.
Открыточный Петербург: фотопрогулка по историческому центру
Никаких скучных однотипных кадров! Сохраним ваши воспоминания в виде ярких снимков
Начало: У Банковского моста
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 6800 ₽ за экскурсию