Что вас ожидает

Парадный Петербург

Наша прогулка начнется у величественного Казанского собора. Мы пройдем вдоль рек и каналов, обсудим цветные мосты на Мойке и оценим фешенебельность главных площадей города. А еще вы раскроете, где закончилась жизнь Есенина, почему в доме Германского посольства заседает Министерство юстиций и как удалось сохранить первозданный вид Исаакиевского собора.

Город глазами местных жителей

Петербург — кладезь доходных домов и колоритных дворов. Вы заглянете в историческую парадную здания страхового общества «Россия» и особняк Половцева. Побываете в аутентичном дворе-колодце и узнаете, что такое брандмауэр, курдонер и поребрик. По желанию подниметесь на одну из крыш и полюбуетесь панорамой Северной столицы с высоты.

Организационные детали