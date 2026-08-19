Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Санкт-Петербург - город с богатой историей и уникальной архитектурой, который вдохновляет тысячи туристов. Ваша фотопрогулка пройдет по знаковым местам и скрытым переулкам, где каждый камень дышит историей.
Вы увидите город глазами читать дальшеуменьшить
его жителей, посетите помпезные площади и узкие подворотни, заглянете в парадные доходные дома и дворы-колодцы.
Ваш личный фотограф запечатлеет все яркие моменты, чтобы память о Петербурге осталась с вами навсегда.
Это не просто экскурсия, это погружение в атмосферу одного из самых красивых городов мира, с возможностью сохранить эти мгновения в профессиональных фотографиях. Идеально для тех, кто хочет увидеть настоящий Петербург и унести частичку его души в своем сердце
Лучшее время для фотопрогулки - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная и солнечная. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться прогулкой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка будет менее комфортной из-за холода, но снежный Петербург может стать отличным фоном для зимних фотографий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Казанский собор
Исаакиевский собор
Дом Германского посольства
Доходные дома
Особняк Половцова
Описание фото-прогулки
Парадный Петербург
Наша прогулка начнется у одного из самых величественных зданий на Невском проспекте — Казанского собора. Мы пройдем вдоль рек и каналов, поговорим о цветных мостах, которые существуют сейчас, и расскажем о тех, которые не сохранили свое название до нашего времени. Оценим фешенебельность главных площадей города, фасадов доходных домов и особняков. А еще вы раскроете, где закончилась жизнь Есенина, почему в доме Германского посольства заседает Министерство юстиций, сколько всего было построено церквей во имя Исаакия Далматского, кто такой Августин Бетанкур и почему без него могло и не быть одного из самых узнаваемых символов Петербурга — Исаакиевского собора.
Город глазами местных жителей
Петербург — кладезь доходных домов и колоритных дворов. Вы заглянете в историческую парадную здания страхового общества «Россия» и особняк Половцова. Побываете в аутентичном дворе-колодце и узнаете, что такое брандмауэр, курдонер и поребрик.
Организационные детали
Спустя неделю после прогулки вы получите 30-50 фото в цветокоррекции через облачное хранилище
Съёмка проводится на фотоаппарат Sony Alpha 7 IV
Если вас больше 2-х человек, цена за каждого последующего участника составит 1000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около дома Зингера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 447 туристов
Всем привет! Наша группа фотографов работает в Петербурге уже более 3 лет. С радостью покажем самые интересные места города и раскроем его тайны. Надеемся на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
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3
–
2
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1
–
К
Кристина
Потрясающая прогулка. Никита, огромное вам спасибо, было очень увлекательно. Великолепный маршрут с интересными историями и фактами. Фото ещё не видели (пишу отзыв сразу после прогулки), но даже без них мы остались в абсолютном восторге. И ещё раз спасибо, что вас не остановила испортившаяся погода:)
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Антонина
спасибо! все понравилось и погода порадовала
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А
Анна
Все замечательно, подача информации, советы по фото и создание настроения.
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В
Вера
Никита, спасибо большое за прогулку!!! получилась спокойная, непринуждённая прогулка, как будто встрели родственника)
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Ульяна
Если вы ищете максимально насыщенную событиями и историческими фактами экскурсионную программу - вам не сюда. А вот если хотите за минимум времени по максимуму захватить колорит Санкт-Петербурга, прогуляться по очевидным читать дальшеуменьшить
и не очень, но обязательно интересным местам, узнать что-то новое и просто хорошо провести время - тогда полный рекомендасьён! По итогу у вас останется сплошной позитив, а чуть позже - ещё и фотоподтверждение оного)) Меньше, чем через неделю Никита прислал 50-60 фото, и вопреки моей самокритичности и деревянности - нравятся почти все! Спасибо ещё раз 🙏
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Светлана
Фотопрогулка была просто чудесная, фото получились замечательные (прилагаю некоторые). Фотографом был Никита, он не только классно фотографирует, но и интересный рассказчик, рассказал не банальные и интересные факты о тех местах, где прогуливались. Я осталась в восторге, как еще приедем в Петербург, с удовольствием закажу еще такую фотопрогулку.
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