Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»

Исследовать центр города в душевной компании и получить на память профессиональные снимки

5
14 отзывов
Петербург — идеальный город для прогулки и фотосессии.

Мы покажем классические достопримечательности и секретные уголки, побываем на помпезных площадях и в подворотнях.

Посетим парадную доходного дома и двор-колодец, поговорим о местной жизни до революции и сегодня.

Сделаем профессиональные «живые» кадры, проведем время весело и с душой!
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»

Что вас ожидает

Парадный Петербург

Наша прогулка начнется у величественного Казанского собора. Мы пройдем вдоль рек и каналов, обсудим цветные мосты на Мойке и оценим фешенебельность главных площадей города. А еще вы раскроете, где закончилась жизнь Есенина, почему в доме Германского посольства заседает Министерство юстиций и как удалось сохранить первозданный вид Исаакиевского собора.

Город глазами местных жителей

Петербург — кладезь доходных домов и колоритных дворов. Вы заглянете в историческую парадную здания страхового общества «Россия» и особняк Половцева. Побываете в аутентичном дворе-колодце и узнаете, что такое брандмауэр, курдонер и поребрик. По желанию подниметесь на одну из крыш и полюбуетесь панорамой Северной столицы с высоты.

Организационные детали

  • Спустя неделю после прогулки вы получите 30-50 фото в цветокоррекции через облачное хранилище
  • Если вас больше 2-х человек, цена за каждого последующего участника составит 1000 р.
  • Подъем на крышу планируется заранее и оплачивается дополнительно — от 700 р.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Никита
Никита
Всем привет! Наша группа гидов-фотографов работает в Петербурге уже более трех лет. С радостью покажем самые интересные места города и раскроем его тайны. Надеемся на скорую встречу с вами.
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14 реальных отзывов от туристов

О
26 окт 2021
Спасибо огромное за прекрасный день-прогулку! запомнилось больше информации, чем на специализированной экскурсии. Информативно и ненапряжно! Все это ещё и дополнилось чудесными фотографиями! Все снимки проучились нереально крутыми 🤗😍 и готовы уже в тот же день!
Мы в восторге!☺️
Спасибо за отличное настроение и неформальное отношение к работе! Чувствуется, что ребята работают душой и влюблены в своё занятие! 🙌👍👏
Маргарита
25 окт 2021
Экскурсовод Елена очень понравилась!
Очень позитивный человек)
Время пролетело незаметно.
Было интересно. Жду фотографий с нетерпением)
О
19 окт 2021
Добрый день! Моя фотопрогулка была запланирована в мой День рождения и мне очень хотелось получить исключительно положительные эмоции и хорошее настроение. Ну и конечно же возлагались надежды на будущие прекрасные фотографии!
Никита оправдал все мои ожидания! Прогулка по красивым местам, знакомство с достопримечательностями города, приятный собеседник! Я осталась довольна!
Д
18 окт 2021
Всё очень понравилось, интересный рассказ о городе, крутые локации для фото и советы от фотографа, что делать.
О
14 окт 2021
Замечательная прогулка, интересный рассказ про город, крутые фотографии, с учётом плохой дождливой погоды, это невероятно. ))
Никита, спасибо Вам!
Прогулка по Крыши останется в памяти надолго🔥🔥🔥
Нина
28 сен 2021
Большое спасибо Никите за прекрасную прогулку по моему любимому городу. Никита прекрасный собеседник, отлично знает историю города. Я не заметила как пролетело время, хотелось гулять по городу еще и еще… Что касается фотографий… Я на самый легкий объект для фотосессии, но Никита сумел поймать настроение, эмоции и я любуюсь фотографиями. Рекомендую!
Анастасия
27 сен 2021
Ездили на выходных с мужем в Санкт-Петербург 😍 Хотели красивые осенние фотографии и получили, благодаря Никите. 📸☺️ Так плюс он ещё рассказал нам крутые вещи, интересные факты о городе. ✨ Гуляли от Казанского собора до Исакиевского, также зашли в сквер и сделали кадры с листьями. 🍁🍂 Фотопрогулка получилась очень здоровская! 🤩🥰 Ещё раз огромное спасибо 🔥🙂
Елена
22 сен 2021
Прогулка прошла очень душевно и легко. Немного интересных исторических фактов и много позитива. Благодаря изменчивой погоде застали и солнце и дождь. Получили очень много фото и они просто 🔥. Спасибо Никите.
Наталья
19 сен 2021
Огромное спасибо за прекрасную фотопрогулку Никите! Интеллигентный молодой человек, любящий и знающий свой город и его историю! Лёгкий в общении! Получили большое удовольствие от прогулки, экскурсии и фотосессии! На 6-ой день после фотосессии Никита прислал ссылку для скачивания: все фото прекрасного качества, лёгкие, интересные ракусры, яркие цвета (хотя день был пасмурный). Мы очень довольны! Искренне желаем Вам всего самого прекрасного! Процветания и благополучия! Всем советуем фотопрогулку с Никитой! С уважением и благодарностью, Илья и Наталья (гости Вашего прекрасного города из Москвы).
A
7 сен 2021
Фотопрогулка прошла замечательно, подарила много положительных эмоций. Гид Елена быстро нашла подход к каждому члену семьи, помогла как правильно позировать. Фото очень понравились.
Е
6 сен 2021
Экскурсия с Никитой - это взгляд молодого, динамичного и обаятельного человека на Санкт-Петербург. Никита не засыпет вас академическими фактами и не сможет дать исторической справки, но поможет взглянуть на город так, чтобы вам захотелось узнавать о Санкт-Петербурге больше, приезжать чаще и улыбаться воспоминаниям о прогулке. Фотографии прислал вовремя, качество отличное. Рекомендуем!
Ю
5 сен 2021
Огромное спасибо Никите за нашу фотопрогулку! Время пролетело незаметно. Красивые локации для фото, интересные факты о Петербурге и, конечно, наши впечатления и эмоции на память в виде классных фотографий!
Т
1 сен 2021
У нас остались только положительные впечатления от этой прогулки! Никита замечательный позитивный человек и крутой фотограф. За время фотопрогулки мы успели всё: и пофотографироваться и поболтать и посмеяться))) Никит, спасибо тебе огромное, с тобой очень легко общаться. Если еще раз вернемся в Питер - за фото только к тебе)))
П
22 авг 2021
Прогулка прошла хорошо и непринуждённо, узнали новые факты о Питере) фотографии получили через неделю, больше 150 шт. Фотографии 👍

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