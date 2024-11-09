Васильевский остров местные ласково называют «Васькой». Это остров студентов, работяг и белых воротничков.
Вы погуляете по его старинным улицам и многочисленным дворам-колодцам, переплетающимся и выводящим с линии на линию. А мы сделаем ваши эмоциональные портреты: как в статике, так и в движении.
Вы погуляете по его старинным улицам и многочисленным дворам-колодцам, переплетающимся и выводящим с линии на линию. А мы сделаем ваши эмоциональные портреты: как в статике, так и в движении.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00
Описание фото-прогулки
Во время прогулки вы узнаете:
- Почему Васильевский остров делится на линии
- Какие две каменные церкви стоят рядом друг с другом
- Где находятся аптека 19 века и рынок 18 века
- Как появились сфинксы и первый постоянный мост через Неву
- Почему здание 12 коллегий смотрит не на набережную, а вглубь острова
- Зачем раньше зажигали Ростральные колонны
А также через Неву увидите Исаакиевский Собор, Зимний дворец, Адмиралтейство и Сенат. И пофотографируетесь на двух набережных: Лейтенанта Шмидта и Университетской.
Организационные детали
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой фотограф
- В течение 7 дней после прогулки мы пришлём вам 10-20 обработанных фото в цветокоррекции
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon 5D Mark II
в субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 498 туристов
Мы команда неформальных гидов, любим фотографировать психологические портреты и показывать наш удивительный город. С радостью поделимся своими знаниями и практическими советами. А также сделаем для вас психологические фотопортреты, отражающие настоящие эмоции. До встречи в Северной столице!Задать вопрос
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