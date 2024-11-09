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Васильевский остров местные ласково называют «Васькой». Это остров студентов, работяг и белых воротничков.



Вы погуляете по его старинным улицам и многочисленным дворам-колодцам, переплетающимся и выводящим с линии на линию. А мы сделаем ваши эмоциональные портреты: как в статике, так и в движении.