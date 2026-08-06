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Гастрокруиз "Прогулка по Неве" на электросудне "Ломоносов" (по выходным)

Водная прогулка по историческому центру Петербурга с аудиоэкскурсией + авторская кухня по желанию
Приглашаем вас в комфортное путешествие на современном судне с панорамными салонами и открытой палубой. По пути вы увидите главные достопримечательности Петербурга от Эрмитажа до Смольного собора. А при желании пообедаете или поужинаете в ресторане авторской кухни «Родные берега».
Гастрокруиз "Прогулка по Неве" на электросудне "Ломоносов" (по выходным)
Гастрокруиз "Прогулка по Неве" на электросудне "Ломоносов" (по выходным)
Гастрокруиз "Прогулка по Неве" на электросудне "Ломоносов" (по выходным)

Описание аудиогида

На маршруте:

  • Эрмитаж и Дворцовая набережная
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • крейсер «Аврора»
  • Литейный мост
  • Смольный собор
  • Большеохтинский мост
  • панорамы исторического центра Санкт-Петербурга

Во время круиза:

  • вы услышите аудиоэкскурсию о достопримечательностях на маршруте
  • сможете пообедать или поужинать в ресторане авторской кухни, вдохновением для которой стали гастротрадиции российских регионов
  • оцените комфорт нового электросудна: тихий ход без вибраций и запаха топлива, панорамные салоны и открытую прогулочную палубу

Организационные детали

В стоимость входит прогулка на электросудне. Блюда и напитки оплачиваются отдельно.

О поездке

  • На борту работает ресторан авторской кухни «Родные берега» с обслуживанием по меню. Питание — по желанию
  • На борт нельзя проносить еду и напитки. Также мы не перевозим животных (кроме собак-поводырей), велосипеды и крупногабаритный багаж. Складные детские коляски и инвалидные кресла допускаются, при необходимости экипаж поможет с посадкой
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления

в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Стандарт (рейс в 12:00)850 ₽
Стандарт (рейс в 13:30)1100 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Детский от 6 до 12 лет (рейс в 13:30)900 ₽
Детский от 6 до 12 лет (рейс в 12:00)750 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ
ВодоходЪ — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 1061 туриста
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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по Байкалу. Три года подряд — в 2021, 2022 и 2023 годах — компания становилась лауреатом конкурса «Лидер отрасли», который ежегодно проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта. Экспертный совет конкурса неоднократно признавал «ВодоходЪ» лучшей компанией в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные перевозки пассажиров (круизные)».

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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