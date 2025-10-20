читать дальше очень профессиональным водителем Владимиром. По пути Ирина нам рассказала много интересного о застройке Санкт-Петербурга от 17 века до наших дней. Прибыв к месту начала экскурсии мы полностью погрузились в эпоху возведения и перестройки Гатчинского дворца, прошлись по его залам, поговорили с эхом и в завершение погуляли по прекрасному парку (благо солнечная осенняя погода этому благоприятствовала).. Огромная благодарность Ирине за профессионализм, такт и прекрасно организованную экскурсию! С пожеланиями дальнейших успехов, процветания! Ершовы

17 октября четыре бодрых пенсионера встретились у памятника Екатерины с замечательным экскурсоводом Ириной. Сказать, что поездка была замечательной- это ничего не сказать… Направились мы в Гатчину на 6-местном минивэне с