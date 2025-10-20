Приглашаю вас на экскурсию в Гатчину: познакомьтесь с царской резиденцией в окружении живописной природы и исторического прошлого страны.
Вместе мы увидим императорский дворец и узнаем о его стенах много интересного, следуя за детьми и их родителями, когда-то жившими в нем. Прогуляемся по дорожкам Гатчинского парка по берегу Белого озера!
Вместе мы увидим императорский дворец и узнаем о его стенах много интересного, следуя за детьми и их родителями, когда-то жившими в нем. Прогуляемся по дорожкам Гатчинского парка по берегу Белого озера!
Описание экскурсииНаследие мирового масштаба Центр города и государственный музей-заповедник «Гатчина» внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В последние годы здесь проводятся масштабные работы по реставрации Гатчинского дворца и парка. С каждым годом музей-заповедник расцветает все краше и ждёт своих гостей с радостью. Приглашаю вас познакомиться с императорским дворцом, следуя за детьми и их родителями, когда-то жившими в нем. Историческое прошлое Гатчины История Гатчины как царской летней резиденции или попросту «дачи» началась с момента восхождения Павла I на престол. Однако, ещё до получения этого громкого статуса, Гатчинский дворец и прилегающие к нему земли были им любимы. Молодой наследник российского престола Павел Петрович строит в Гатчине своё государство, свой замок и свою мечту. Вместе с ним увлечёнными участниками, зрителями и почитателями всегда рядом — его жена и дети. Семейная жизнь императоров Почти все императорские семьи в России были многодетными. Павел I здесь в лидерах, имея 10 выросших детей. Двое его сыновей стали императорами. Семья Николая I, сына Павла I, также бывала на гатчинский «даче», оставив тёплые воспоминания об этом времени. Настоящим возрождением Гатчины стали времена Александра III, который даже получил имя «гатчинский затворник». Императорская семья проживала во Гатчинском дворце большую часть года. Бережно восстанавливается сегодня и дворец, и парк его окружающий. Гатчинский парк считается самым большим пейзажным парком в Европе, его площадь 143 Гектаров. Год от года Гатчинская резиденция царской семьи уже в статусе музея становится все краше. В моей экскурсии по парадным залам Гатчинского дворца мы вспомним о том времени, когда в них раздавался детский смех. Экскурсия рассчитана на всех членов семьи, ведь взрослые — те же дети, только забыли об этом. Важная информация:
- В дождливую погоду подземный ход может быть закрыт.
- Экскурсия подойдёт для школьников старше 12-ти лет. Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец: взрослые — 850 ₽/чел.; учащиеся и студенты РФ — 600 ₽/чел.; пенсионеры РФ — 500 ₽/чел. Билет для гида не нужен.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
По пятницам в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Гатчинский дворец
- Гатчинский пейзажный парк
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда и обратно
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворец
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Островского, 6
Завершение: Санкт-Петербург, пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 10:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- В дождливую погоду подземный ход может быть закрыт
- Экскурсия подойдёт для школьников старше 12-ти лет
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец: взрослые - 850 ₽/чел. учащиеся и студенты РФ - 600 ₽/чел. пенсионеры РФ - 500 ₽/чел. Билет для гида не нужен
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
20 окт 2025
17 октября четыре бодрых пенсионера встретились у памятника Екатерины с замечательным экскурсоводом Ириной. Сказать, что поездка была замечательной- это ничего не сказать… Направились мы в Гатчину на 6-местном минивэне с
С
Светлана
9 сен 2025
Рекомендую путешествие в Гатчину! Ирина - интересный рассказчик, гид,с которым нескучно.
Н
Нелля
18 июл 2025
Шестичасовая поездка прошла на одном дыхании. Истории не заканчивались, рассказывались с первой до последней минуты встречи. Отвечала абсолютно на любой вопрос по теме поездки и даже больше. Ирина -великолепный гид. Рекомендую всем!
Ю
Юлия
4 июл 2025
Экскурсия четко организованна, содержательна и соответствует заявленной теме 👍 рекомендую! Понравилась все!
З
Злата
15 июн 2025
Большое спасибо, Ирина! Всем нам очень понравилось. Прекрасно проведенная экскурсия, много интересного узнали, погрузились в эпоху царской Гатчины. Заново увлеклись историей, это был душевный и трогательный рассказ о владельцах Гатчины от заинтересованного, образованного гида. Прогулка по парку - особое наслаждение.
А
Анна
13 фев 2025
Замечательная экскурсия в великолепно восстановленную Гатчину! Парк и дворец восхитительны, время пролетело как миг, было жаль, что экскурсия закончилась. Всем советую! Ирина - очень приятный человек и отличный экскурсовод💚
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Автобусная экскурсия в Гатчину: Приоратский и Большой дворец
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
15 ноя в 13:15
22 ноя в 13:15
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гатчинский дворец и парк - век восемнадцатый и век девятнадцатый
Начало: Ваш отель в пределах исторического центра города
16 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гатчинские замки Павла Первого
Начало: СТ.М. Московская
Расписание: Ср. - Вс: с 11 до 18
16 ноя в 11:00
20 ноя в 11:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.