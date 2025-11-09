Мои заказы

Гений света и цвета: Архип Куинджи в Русском музее

Полюбоваться картинами одного из самых загадочных художников 19 века
Экскурсия по выставке в Русском музее станет путешествием по жизни и творчеству Архипа Куинджи.

Вы поймёте, как сирота, который пас гусей, стал профессором Академии художеств и одним из самых успешных живописцев эпохи.

Каждый зал выставки откроет новый этап его пути: через картины вы узнаете о его характере, дружбе, принципах и уникальном даре.
4
1 отзыв
Гений света и цвета: Архип Куинджи в Русском музее© Тася
Гений света и цвета: Архип Куинджи в Русском музее© Тася
Гений света и цвета: Архип Куинджи в Русском музее© Тася

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • о начале пути и годах затворничества
  • становлении мастера и его пути к славе
  • художнике-романтике и новаторе
  • благотворительности
  • поздних работах
  • триумфе и скандале в жизни мастера
  • личном счастье

Картины, о которых мы поговорим подробнее:
«Лунная ночь на Днепре» — «Бурьян» — «На острове Валааме» — «Осенняя распутица» — «Забытая деревня» — «Чумацкий тракт в Мариуполе» — «Украинская ночь» — «Христос в Гефсиманском саду» — «Берёзовая роща» — «Вечер на Украине» — «Ночное» — «Гора Ай-Петри» — «Эльбрус» — «Лунная ночь» — «Этюды к Красному закату»

Организационные детали

  • Выставка временная, проходит в корпусе Бенуа до 30 марта 2026 года
  • Билеты не входят в стоимость — вам нужно будет купить их самостоятельно, в том числе для гида. Мы поможем с покупкой билетов, если их нет на сайте музея
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Если в вашей компании будут дети, напишите, пожалуйста, заранее их возраст — и мы адаптируем программу
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • Бонус: после бронирования экскурсии вы получите карту вкусных проверенных мест в Петербурге

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Русского музея, корпус Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13179 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
читать дальше

сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Сергей
Сергей
9 ноя 2025
Организация, помощь в приобретении билетов, проведение экскурсии по выставке- без претензий👌хороший, доброжилательный, заинтересованный гид Екатерина))
Но, на наш взгляд, явно завышен ценник за час с небольшим работы: входные билеты в стоимость экскурсии не были включены, и не только наши, но и экскурсовода((уже после заказа и проплаты аванса на сайте трипстера, нашла предложения дешевле. За это убрала звезду.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Пейзаж как откровение - по выставке Архипа Куинджи в Русском музее
1 час
-
15%
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пейзаж как откровение - по выставке Архипа Куинджи в Русском музее
Ощутить свет, который художник превращал в живопись
Начало: На Инженерной улице
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6800 ₽8000 ₽ за всё до 3 чел.
За русским искусством - в Русский музей
1.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
За русским искусством - в Русский музей
Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
Начало: В Михайловском дворце (Инженерная ул., 4)
26 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Временная выставка Куинджи в Русском музее: иллюзия света
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Временная выставка Куинджи в Русском музее: иллюзия света
Увидеть больше, чем показано
Начало: У Русского музея
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
9800 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге