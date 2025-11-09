Экскурсия по выставке в Русском музее станет путешествием по жизни и творчеству Архипа Куинджи.
Вы поймёте, как сирота, который пас гусей, стал профессором Академии художеств и одним из самых успешных живописцев эпохи.
Каждый зал выставки откроет новый этап его пути: через картины вы узнаете о его характере, дружбе, принципах и уникальном даре.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- о начале пути и годах затворничества
- становлении мастера и его пути к славе
- художнике-романтике и новаторе
- благотворительности
- поздних работах
- триумфе и скандале в жизни мастера
- личном счастье
Картины, о которых мы поговорим подробнее:
«Лунная ночь на Днепре» — «Бурьян» — «На острове Валааме» — «Осенняя распутица» — «Забытая деревня» — «Чумацкий тракт в Мариуполе» — «Украинская ночь» — «Христос в Гефсиманском саду» — «Берёзовая роща» — «Вечер на Украине» — «Ночное» — «Гора Ай-Петри» — «Эльбрус» — «Лунная ночь» — «Этюды к Красному закату»
Организационные детали
- Выставка временная, проходит в корпусе Бенуа до 30 марта 2026 года
- Билеты не входят в стоимость — вам нужно будет купить их самостоятельно, в том числе для гида. Мы поможем с покупкой билетов, если их нет на сайте музея
- Экскурсия проводится без наушников
- Если в вашей компании будут дети, напишите, пожалуйста, заранее их возраст — и мы адаптируем программу
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Бонус: после бронирования экскурсии вы получите карту вкусных проверенных мест в Петербурге
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Русского музея, корпус Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13179 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
9 ноя 2025
Организация, помощь в приобретении билетов, проведение экскурсии по выставке- без претензий👌хороший, доброжилательный, заинтересованный гид Екатерина))
Но, на наш взгляд, явно завышен ценник за час с небольшим работы: входные билеты в стоимость экскурсии не были включены, и не только наши, но и экскурсовода((уже после заказа и проплаты аванса на сайте трипстера, нашла предложения дешевле. За это убрала звезду.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
