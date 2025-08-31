Приглашаем вас на нашу вечернюю зажигательную вечеринку. Поем и танцуем под всеми любимые хиты.
Вас ждут прогулка по акватории Невы под зажигательную музыку и танцы на открытой палубе, брызги напитков, в сопровождении ослепительных вспышек фотографов.
Вас ждут прогулка по акватории Невы под зажигательную музыку и танцы на открытой палубе, брызги напитков, в сопровождении ослепительных вспышек фотографов.
Описание экскурсии
Вас ожидает:
Вечерний рейс, 21:00 - 23:15 • DJ + MC + фотограф.
Бесплатный бар с БЕЗАЛКОГОЛЬНЫМИ напитками на борту включён в стоимость билета + можно приносить свои алкогольные и безалкогольные напитки (любые кроме водки и пива) Маршрут пройдет по центру города с выходом к Финскому залив, с видом на закат, Лахту, Зенит Арену. Вечеринка на верхней палубе Основное мероприятие проходит на открытой верхней палубе-танцполе, оснащённой мощным звуком и светом. Там все веселятся, танцуют, смотрят разводку мостов. Верхняя палуба имеет закрытую часть с панорамными окнами, общими столиками, и открытую часть (танцпол) с навесом от дождя, на случай плохой погоды. Возможна бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Количество столов ограничено. Нижняя палуба для общения Нижняя палуба полностью закрытая (там всегда тепло), музыка там играет тише, чтобы гости могли общаться. Палуба оборудована климатическими установками, благодаря которым пребывание гостей на мероприятии будет комфортным в любую погоду. На случай плохой погоды в Санкт-Петербурге:.
Бесплатный бар с БЕЗАЛКОГОЛЬНЫМИ напитками на борту включён в стоимость билета + можно приносить свои алкогольные и безалкогольные напитки (любые кроме водки и пива) Маршрут пройдет по центру города с выходом к Финскому залив, с видом на закат, Лахту, Зенит Арену. Вечеринка на верхней палубе Основное мероприятие проходит на открытой верхней палубе-танцполе, оснащённой мощным звуком и светом. Там все веселятся, танцуют, смотрят разводку мостов. Верхняя палуба имеет закрытую часть с панорамными окнами, общими столиками, и открытую часть (танцпол) с навесом от дождя, на случай плохой погоды. Возможна бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Количество столов ограничено. Нижняя палуба для общения Нижняя палуба полностью закрытая (там всегда тепло), музыка там играет тише, чтобы гости могли общаться. Палуба оборудована климатическими установками, благодаря которым пребывание гостей на мероприятии будет комфортным в любую погоду. На случай плохой погоды в Санкт-Петербурге:.
• Бесплатный бар с БЕЗАЛКОГОЛЬНЫМИ напитками на борту включён в стоимость билета + можно приносить свои алкогольные и безалкогольные напитки (любые кроме водки и пива) Маршрут пройдет по центру города с выходом к Финскому залив, с видом на закат, Лахту, Зенит Арену. Вечеринка на верхней палубе Основное мероприятие проходит на открытой верхней палубе-танцполе, оснащённой мощным звуком и светом. Там все веселятся, танцуют, смотрят разводку мостов. Верхняя палуба имеет закрытую часть с панорамными окнами, общими столиками, и открытую часть (танцпол) с навесом от дождя, на случай плохой погоды. Возможна бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Количество столов ограничено. Нижняя палуба для общения Нижняя палуба полностью закрытая (там всегда тепло), музыка там играет тише, чтобы гости могли общаться. Палуба оборудована климатическими установками, благодаря которым пребывание гостей на мероприятии будет комфортным в любую погоду. На случай плохой погоды в Санкт-Петербурге:
- Наш танцпол на отрытой палубе под навесом - дождь не сможет повлиять на мероприятие • Вторая половина верхней палубы закрытая с панорамным остеклением • Нижняя палуба теплохода полностью закрытая с климатическими установками • Если в прогнозе погоды дождь, то это не гарантия того что он будет 100%, не факт что будет в районе нашего плавания и не факт что будет именно во время рейса • Мы можем перенести часть звука на закрытую нижнюю палубу и гости получают возможность танцевать и веселиться с мощным звуком внизу. Важная информация:.
- Строго 18+ • На борту бесплатные безалкогольные напитки, продаж нет • Можно приносить свои любые напитки и закуски (кроме водки и пива) • Формат вечеринки, нет закрепленных посадочных мест для каждого гостя, но есть общие зоны • Возможна бесплатная бронь стола на закрытой палубе, при покупке от 6 билетов одним заказом, количество столов ограничено • Не является классической прогулкой, это именно вечеринка с клубной атмосферой • Танцы на открытой и закрытой палубе.
- Закрытые зоны с климатическими установками. Комфортно в любую погоду.
- Теплоход отходит строго по расписанию. В случае опоздания, деньги за билеты возврату не подлежат.
- Работает FC и DC • Маршрут может быть изменен капитаном судна в зависимости от погодных условий, обстановки на воде и движения других теплоходов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр города
- Финский залив
- Лахта
- Газпром арена
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- DJ + MC
- Фотограф
- Безалкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетская наб., 13
Завершение: Дворцовая наб., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Строго 18+
- На борту бесплатные безалкогольные напитки, продаж нет
- Можно приносить свои любые напитки и закуски (кроме водки и пива)
- Формат вечеринки, нет закрепленных посадочных мест для каждого гостя, но есть общие зоны
- Возможна бесплатная бронь стола на закрытой палубе, при покупке от 6 билетов одним заказом, количество столов ограничено
- Не является классической прогулкой, это именно вечеринка с клубной атмосферой
- Танцы на открытой и закрытой палубе
- Закрытые зоны с климатическими установками. Комфортно в любую погоду
- Теплоход отходит строго по расписанию. В случае опоздания, деньги за билеты возврату не подлежат
- Работает FC и DC
- Маршрут может быть изменен капитаном судна в зависимости от погодных условий, обстановки на воде и движения других теплоходов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Всё было великолепно! Выше ожиданий! Огромное спасибо организаторам и коллективу.
Единственное - пол на верхней палубе металлический и скользкий, знала бы заранее, обула что-нибудь более подходящее. Впрочем, пол не помешал веселиться и отдыхать)
Единственное - пол на верхней палубе металлический и скользкий, знала бы заранее, обула что-нибудь более подходящее. Впрочем, пол не помешал веселиться и отдыхать)
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