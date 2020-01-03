9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по следам жизни и творчества великих писателей

Ирина
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Ирина – ваш гид
Петербург — удивительный для русской культуры город.

На его улицах можно встретить дома, где жили не только русские классики, но и персонажи их великих произведений.

Вы пройдете по местам, где разворачивались события романа «Преступление и наказание» и повести «Нос», представите, как по тем же уголкам Петербурга бродили Гоголь и Достоевский, и посмотрите на Северную столицу так, как будто сейчас — XIX век.
1300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча В районе ст. м. «Сенная площадь»
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У этой экскурсии9 отзывов
4.56
Гоголь и Достоевский в городе на Неве
Гоголь и Достоевский в городе на Неве

Что вас ожидает

Мир большой литературы на улицах города
Достоевский и Гоголь селили своих героев там, где жили сами, меняя квартиры в поисках апартаментов подешевле. В этих нефешенебельных городских кварталах обитали ремесленники, сапожники, мебельщики, белошвейки, бедные чиновники и прочий трудовой элемент. По задумке двух русских авторов, здесь же происходили события «Униженных и оскорбленных» и «Бедных людей», «Шинели» и «Записок сумасшедшего», «Слабого сердца» и «Носа». Наш маршрут пройдет от Сенной площади, где любил прогуливаться Достоевский, к набережной канала Грибоедова (Катькиной канаве). Вы увидите дома Сонечки Мармеладовой и студента Родиона Раскольникова , «Нос» майора Ковалева на Вознесенском проспекте, Юсуповский сад и здание бывшей полицейской части, в которой служил следователь Порфирий Петрович. Герои Достоевского и Гоголя оживут и покажут вам Петербург своими глазами.

Жизнь и творчество авторов
Чтобы вы поняли, насколько тесно в прозе великих литераторов реальное переплелось с художественным, я буду знакомить вас с местами, которые напрямую связаны с их именами. Вы увидите дом, в котором Достоевский работал над романом «Преступление и наказание», и доходный дом Зверкова у Кокушкина моста, на пятом этаже которого находилась крохотная квартира Гоголя и куда писатель привел Поприщина — героя повести «Записки сумасшедшего». Я расскажу, как развивались отношения Федора Михайловича с его второй женой и где они играли свадьбу. Мы подойдем к зданию гауптвахты, где Достоевский в 1974 г. провел два дня под арестом. Прогуляемся мимо мест, где располагались любимые трактиры писателей и где жили их друзья и другие знаменитые люди: поэты Майков и Мицкевич. На этой прогулке вы узнаете о нескольких разрушенных зданиях, заметите то, на что не обращали внимание, и представите себе, как текла жизнь в этом районе Петербурга много лет назад.

Гоголь и Достоевский в городе на Неве
Гоголь и Достоевский в городе на Неве
Гоголь и Достоевский в городе на Неве
Гоголь и Достоевский в городе на Неве
Гоголь и Достоевский в городе на Неве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В районе ст. м. «Сенная площадь».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Коренная петербурженка, очень люблю свой город и творчество Ф. М. Достоевского. В 2006 г. закончила курсы экскурсоводов турфирмы «Северная Пальмира» по Петербургу и пригородам. Работала штатным экскурсоводом по Петропавловской крепости. Каждую экскурсию стараюсь сделать максимально наполненной и интересной.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Очень советую посмотреть на Санкт-Петербург с другого ракурса. Приглядитесь, вообразите, и вы увидете нечто большее, чем здания, проспекты и переулки этого города. Вы пройдёте улицами, по которым ходили Гоголь и Достоевский, увидете дома, где жили герои самых знаменитых литературных произведений этих писателей, почувствуете дух того времени. Это настоящее путешествие во времени. Ирина! Огромное Вам спасибо за эту увлекательную экскурсию!
5 октября 2019
Экскурсия очень подробная, подойдет для взрослых, которые знакомы с произведениями Достоевского и Гоголя. Голос экскурсовода тихий, для 2-3 экскурсантов будет комфортно. Наши четыре часа прошли в дружеской беседе. Мы не торопясь прошли маршрут, т.к. по-другому прочувствовать и представить себе то время невозможно.
21 августа 2019
Очень благоларны Ирине за интересную и познавательную экскурсию _Достоевский и Гоголь в городе на Неве. Было настолько интересно, что время пролетело незаметно. Буду рекомендовать своим друзьям эту замечательную экскурсию.
9 января 2019
Экскурсия нам была очень интересна. Петербург предстал с неожиданной стороны. С нами на экскурсии был и житель Петербурга - ему тоже экскурсия очень понравилась.
Экскурсия по городу, поэтому важно учитывать погоду. Нам с погодой не повезло, но интересное содержание компенсировало неудобство.
Школьнику 11 класса было интересно. Средней школе, возможно, рекомендовала бы выборочно, не всем детям.
17 декабря 2018
Никогда не писал плохих отзывов, но сделаю исключение. Экскурсия просто никакая, впечатление такое, что гиду нечего рассказать. Ждали от экскурсии интересного материала об истории создания произведений двух писателей и их жизни. В результате просто прошли почти молча мимо домов, где в своё время жили Гоголь и Достоевский и посмотрели дома героев "Преступления и наказания". Суть мероприятия: если вам что-то интересно, вы спрашивайте, я отвечу. Мы рассчитывали на увлекательный рассказ от горящего своим делом специалиста. В результате впустую потраченные деньги и особенно время
27 ноября 2018
Экскурсия понравилась, было интересно узнать новое о местах Петербурга, связанных с творчеством великих писателей. Благодаря интересному рассказу нашего гида Ирины захотелось перечитать "Преступление и наказание".
25 октября 2018
Давно хотела попасть на эту экскурсию и была не разочарована. Интересно, доступно, словно попадаешь в литературный мир героев Достоевского. Открываешь для себя Питер с новой стороны. Рекомендую всем , кто любит творчество Достоевского и хочет открыть для себя что то новое.Любознательным- обязательно !
11 октября 2018
Экскурсия для тех, кто любит Достоевского и Гоголя. Ну и для тех, кто понимает, что книжки рождаются из реальных людей и городов.
27 августа 2018
Большое спасибо нашему экскурсоводу Ирине за такую объемную и содержательную экскурсию. Она замечательно владеет материалом, с готовностью отвечает на все дополнительные вопросы и пожелания слушателей. Мы получили ответы на все интересующие нас вопросы. Единственный, но существенный недочет - отсутствие у экскурсовода микрофона! Поэтому, пожелание - в случае работы с группой более двух чел., для полноценного восприятия информации, иметь при себе микрофон, т.к. часть рассказа теряется в уличном шуме, особенно во время передвижения по оживленным улицам, и кроме одного-двух человек, находящихся рядом с экскурсоводом, его практически никто не слышит, приходится переспрашивать, часть интересной и важной инфо уходит и пропускается. В остальном - все хорошо. Большое спасибо! С уважением, Елена

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