9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мир большой литературы на улицах города

Достоевский и Гоголь селили своих героев там, где жили сами, меняя квартиры в поисках апартаментов подешевле. В этих нефешенебельных городских кварталах обитали ремесленники, сапожники, мебельщики, белошвейки, бедные чиновники и прочий трудовой элемент. По задумке двух русских авторов, здесь же происходили события «Униженных и оскорбленных» и «Бедных людей», «Шинели» и «Записок сумасшедшего», «Слабого сердца» и «Носа». Наш маршрут пройдет от Сенной площади, где любил прогуливаться Достоевский, к набережной канала Грибоедова (Катькиной канаве). Вы увидите дома Сонечки Мармеладовой и студента Родиона Раскольникова , «Нос» майора Ковалева на Вознесенском проспекте, Юсуповский сад и здание бывшей полицейской части, в которой служил следователь Порфирий Петрович. Герои Достоевского и Гоголя оживут и покажут вам Петербург своими глазами.

Жизнь и творчество авторов

Чтобы вы поняли, насколько тесно в прозе великих литераторов реальное переплелось с художественным, я буду знакомить вас с местами, которые напрямую связаны с их именами. Вы увидите дом, в котором Достоевский работал над романом «Преступление и наказание», и доходный дом Зверкова у Кокушкина моста, на пятом этаже которого находилась крохотная квартира Гоголя и куда писатель привел Поприщина — героя повести «Записки сумасшедшего». Я расскажу, как развивались отношения Федора Михайловича с его второй женой и где они играли свадьбу. Мы подойдем к зданию гауптвахты, где Достоевский в 1974 г. провел два дня под арестом. Прогуляемся мимо мест, где располагались любимые трактиры писателей и где жили их друзья и другие знаменитые люди: поэты Майков и Мицкевич. На этой прогулке вы узнаете о нескольких разрушенных зданиях, заметите то, на что не обращали внимание, и представите себе, как текла жизнь в этом районе Петербурга много лет назад.